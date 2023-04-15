Тур: 21. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0'
50' Желтая карточкаГерреро Эдуардо
1:0
55' ГолРусин Назарий
2:0
58' ГолГерреро Эдуардо
2:1
90' ГолДовбик Артём
90'+4
Ход матча
17'
50'
55'
1:0
58'
2:0
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Макс ВалефВратарь
-
10 ПеглоуЗащитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Заря
Днепр-1
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.43
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
45
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|7
|0.33
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.29
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.24
|Бражко Владимир
|4 (1)
|0.19
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.14
|Бутко Богдан
|2
|0.1
|Чурко Вячеслав
|2
|0.1
|Герреро Эдуардо
|2
|0.1
|Шахов Евгений
|2
|0.1
|Имереков Максим
|2
|0.1
|Безбородько Денис
|2
|0.1
|Антюх Денис
|2
|0.1
|Вантух Роман
|1
|0.05
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.05
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.05
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|18 (5)
|0.9
|Пихалёнок Александр
|6
|0.3
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.3
|Адамюк Владимир
|3
|0.15
|Сарапий Эдуард
|3
|0.15
|Хамаче Янис
|2
|0.1
|Бланко Доминго
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Громов Артём
|1
|0.05
|Валентин Рубчинский
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Сарапий Эдуард
|5
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
5
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Днепр-1
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
17
21
Заря
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Днепр-1
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
22
26
Голы по времени матча
Забито
26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
8%
2
9%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
9
35%
1
5%
61-75
4
15%
8
36%
76-90
Пропущено
13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
4
19%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
3
21%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
44
43
16 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
3
7%
3
7%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
9
20%
6
14%
46-60
10
23%
7
16%
61-75
9
20%
12
28%
76-90
Пропущено
27
17
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
7
26%
4
24%
46-60
6
22%
5
29%
29%
61-75
5
19%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1
Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3
Результаты матчей
Заря
Днепр-1
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
8 раз 38%
2
4 раза 19%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заря
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
64
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
65
47
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
191
147
137
1011
911
219
119
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4