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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Заря
2:1
Конец матча
Днепр-1
0'
50' Желтая карточка
Герреро Эдуардо
1:0
55' Гол
Русин Назарий
2:0
58' Гол
Герреро Эдуардо
2:1
90' Гол
Довбик Артём
90'+4
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
5
Бражко
Владимир
28
Шахов
Евгений
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
39
Герреро
Эдуардо
1
Рыбак
Владислав
42
Пасич
Евгений
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
22
Валентин
Рубчинский
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
Заря
Днепр-1

История личных встреч

Заря
Днепр-1

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
45

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 7 0.33
Булеца Сергей 6 (2) 0.29
Кирюханцев Игорь 5 0.24
Бражко Владимир 4 (1) 0.19
Мишнёв Дмитрий 3 0.14
Бутко Богдан 2 0.1
Чурко Вячеслав 2 0.1
Герреро Эдуардо 2 0.1
Шахов Евгений 2 0.1
Имереков Максим 2 0.1
Безбородько Денис 2 0.1
Антюх Денис 2 0.1
Вантух Роман 1 0.05
Нагнойный Денис 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Vladyslav Pohorilyi 1 0.05
Назарина Егор 1 (1) 0.05
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 18 (5) 0.9
Пихалёнок Александр 6 0.3
Гуцуляк Алексей 6 0.3
Адамюк Владимир 3 0.15
Сарапий Эдуард 3 0.15
Хамаче Янис 2 0.1
Бланко Доминго 1 0.05
Когут Игорь 1 0.05
Громов Артём 1 0.05
Валентин Рубчинский 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Танчик Владимир 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Бражко Владимир 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 5 0
Сарапий Эдуард 5 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Бланко Доминго 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
5
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Днепр-1
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

17
21
Заря
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Днепр-1
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

22
26

Голы по времени матча

Забито

26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
8%
2
9%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
9
35%
1
5%
61-75
4
15%
8
36%
76-90

Пропущено

13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
4
19%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
3
21%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

44
43
16 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
3
7%
3
7%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
9
20%
6
14%
46-60
10
23%
7
16%
61-75
9
20%
12
28%
76-90

Пропущено

27
17
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
7
26%
4
24%
46-60
6
22%
5
29%
29%
61-75
5
19%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1
Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3

Результаты матчей

Заря
Днепр-1

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 38%
2
4 раза 19%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заря
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
7
2
6
4
2.5
4
5
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
6
5
4
7
2.5
5
6
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
19
1
14
7
1.5
13
7
10
11
2.5
9
11
2
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
3.
Заря
 21 13 4 4 44 - 27 43
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
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Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
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