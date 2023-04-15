Тур: 21. Стадион: Колос.
0:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаКравченко Дмитрий
44' Желтая карточкаБондаренко Валерий
67' Красная карточкаEdmar Galovskyi
86' Желтая карточкаБезуглый Никита
90' Желтая карточкаЖичиков Максим
90'+6
Ход матча
67'
86'
90'
17
Курило
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Металлист-1925
Александрия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
5
Среднее время на гол
36
18
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
2.33
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
33
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.19
|Борячук Андрей
|3
|0.14
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.1
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Шершень Михаил
|1
|0.05
|Дмитренко Владислав
|1
|0.05
|Бичек Константин
|1
|0.05
|Безуглый Никита
|1
|0.05
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.35
|Цуриков Андрей
|5
|0.25
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.2
|Мирошниченко Денис
|3
|0.15
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.1
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.1
|Ковалец Кирилл
|2
|0.1
|Демченко Александр
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Костишин Денис
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Bogdan Kobzar
|1
|0.05
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.05
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|7
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Жичиков Максим
|4
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|1
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Безуглый Никита
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
5
Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
21
Металлист-1925
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Александрия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
10
26
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
5
56%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
19%
2
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
42%
61-75
4
19%
4
33%
76-90
Забито
5
22
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 7
18 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
40%
2
9%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Забито
17
31
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 10
12 Не забивали 3
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
3
18%
1
3%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
4
24%
12
39%
76-90
Пропущено
34
28
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
8
24%
3
11%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
8
24%
7
25%
61-75
7
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4
Александрия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1
Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Александрия
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:0
6 раз 29%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 57%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
47
83
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
63
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
912
Больше Меньше
173
615
119
219
416
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4