  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Металлист-1925
0:0
Конец матча
Александрия
0'
31' Желтая карточка
Кравченко Дмитрий
44' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
67' Красная карточка
Edmar Galovskyi
86' Желтая карточка
Безуглый Никита
90' Желтая карточка
Жичиков Максим
90'+6
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
21
Бичек
Константин
77
Шевченко
Никита
11
Мирошниченко
Денис
18
Логинов
Сергей
66
Бондаренко
Валерий
29
Цуриков
Андрей
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
14
Kyrylo
Sigeev
10
Третьяков
Максим
8
Кулаков
Андрей
Металлист-1925
Александрия

История личных встреч

Металлист-1925
Александрия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
К
2:5

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
5

Среднее время на гол

36
18

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
33

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.19
Борячук Андрей 3 0.14
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.1
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Шершень Михаил 1 0.05
Дмитренко Владислав 1 0.05
Бичек Константин 1 0.05
Безуглый Никита 1 0.05
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.35
Цуриков Андрей 5 0.25
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.2
Мирошниченко Денис 3 0.15
Калитвинцев Владислав 2 0.1
Мустафаев Эмиль 2 0.1
Ковалец Кирилл 2 0.1
Демченко Александр 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Костишин Денис 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Bogdan Kobzar 1 0.05
Artem Shulyanskyi 1 0.05
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Жичиков Максим 4 0
Капинус Дмитрий 2 1
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Ткачук Евгений 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
5
Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
21
Металлист-1925
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Александрия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
5
56%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
19%
2
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
42%
61-75
4
19%
4
33%
76-90

Забито

5
22
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 7
18 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
40%
2
9%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

17
31
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 10
12 Не забивали 3
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
3
18%
1
3%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
4
24%
12
39%
76-90

Пропущено

34
28
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
8
24%
3
11%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
8
24%
7
25%
61-75
7
21%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4
Александрия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1
Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Александрия

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:0
6 раз 29%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 57%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
8
3
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
12
0.5
Больше Меньше
17
3
6
15
1.5
11
9
2
19
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
3.
Заря
 21 13 4 4 44 - 27 43
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Металлист-1925 0:0 Александрия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     