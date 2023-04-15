Тур: 21. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
6' ГолКартушов Егор
2:0
10' ГолBogdan Porokh
17' Желтая карточкаOleksandr Mizyuk
2:1
18' ПенальтиБлизниченко Андрей
2:2
23' ГолШарай Владислав
3:2
25' ГолПрядун Максим
3:3
36' ГолDanyil Khondak
4:3
38' ГолБойчук Богдан
40' Желтая карточкаРоманюк Юрий
50' Желтая карточкаЧайковский Игорь
4:4
55' ГолШарай Владислав
4:5
59' ПенальтиБлизниченко Андрей
61' Желтая карточкаКогут Богдан
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
17'
18'
23'
25'
3:2
36'
38'
4:3
40'
50'
55'
4:4
59'
61'
47
Романюк
Юрий
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Металлист
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|7
|0.33
|Панасенко Сергей
|3
|0.14
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.1
|Каплиенко Александр
|2
|0.1
|Картушов Егор
|1
|0.05
|Бойчук Богдан
|1
|0.05
|Малумандсоко Пати
|1
|0.05
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.05
|Bogdan Porokh
|1
|0.05
|Aleks Chidomere
|1
|0.05
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Романюк Юрий
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.19
|Гайдучик Николай
|3
|0.14
|Дахновский Виталий
|3
|0.14
|Близниченко Андрей
|3 (3)
|0.14
|Кучеров Валерий
|2
|0.1
|Шестаков Михаил
|2
|0.1
|Шарай Владислав
|2
|0.1
|Шарай Станислав
|1
|0.05
|Сергийчук Михаил
|1
|0.05
|Маткобожик Александр
|1
|0.05
|Лебеденко Александр
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Danyil Khondak
|1
|0.05
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Романюк Юрий
|5
|0
|Демченко Егор
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Прядун Максим
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Oleksandr Mizyuk
|3
|0
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|8
|1
|Дахновский Виталий
|6
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Гагун Роман
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Верес
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Металлист
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
8
3
Металлист
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Верес
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
5
29%
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
7
47%
4
24%
76-90
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Пропущено
28
29
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
1
4%
4
14%
1-15
6
21%
7
24%
16-30
3
11%
1
3%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
11
39%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0
Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1
Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2
Результаты матчей
Металлист
Верес
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Металлист
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
128
515
614
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|4
|1
|50 - 15
|49
|2.
|19
|14
|3
|2
|42 - 15
|45
|3.
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|19
|8
|8
|3
|33 - 26
|32
|6.
|21
|8
|6
|7
|19 - 20
|30
|7.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|20
|6
|4
|10
|19 - 24
|22
|10.
|5:4
|21
|6
|4
|11
|26 - 32
|22
|11.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|12.
|20
|4
|9
|7
|17 - 34
|21
|13.
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|14.
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|4:5
|21
|4
|6
|11
|21 - 33
|18
|16.
|20
|3
|4
|13
|16 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|14.
|4:5
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|15.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|5:4
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|5:4
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|4:5
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4