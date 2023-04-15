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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Металлист
4:5
Второй тайм: 81'
Верес
0'
1:0
6' Гол
Картушов Егор
2:0
10' Гол
Bogdan Porokh
17' Желтая карточка
Oleksandr Mizyuk
2:1
18' Пенальти
Близниченко Андрей
2:2
23' Гол
Шарай Владислав
3:2
25' Гол
Прядун Максим
3:3
36' Гол
Danyil Khondak
4:3
38' Гол
Бойчук Богдан
40' Желтая карточка
Романюк Юрий
50' Желтая карточка
Чайковский Игорь
4:4
55' Гол
Шарай Владислав
4:5
59' Пенальти
Близниченко Андрей
61' Желтая карточка
Когут Богдан
96
Ермолов
Даниил
33
Корраль
Роберто
31
Bogdan
Porokh
2
Oleksandr
Mizyuk
47
Романюк
Юрий
8
Панасенко
Сергей
6
Ралюченко
Андрей
70
Aleks
Chidomere
23
Бойчук
Богдан
9
Прядун
Максим
11
Картушов
Егор
47
Когут
Богдан
17
Пасич
Геннадий
19
Danyil
Khondak
3
Вовченко
Семён
2
Гагун
Роман
95
Курко
Василий
10
Клёц
Дмитрий
77
Шарай
Владислав
25
Шарай
Станислав
7
Близниченко
Андрей
89
Гайдучик
Николай
Металлист
Верес

История личных встреч

Металлист
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 7 0.33
Панасенко Сергей 3 0.14
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.1
Каплиенко Александр 2 0.1
Картушов Егор 1 0.05
Бойчук Богдан 1 0.05
Малумандсоко Пати 1 0.05
Oleksandr Mizyuk 1 0.05
Bogdan Porokh 1 0.05
Aleks Chidomere 1 0.05
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.05
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Романюк Юрий 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.19
Гайдучик Николай 3 0.14
Дахновский Виталий 3 0.14
Близниченко Андрей 3 (3) 0.14
Кучеров Валерий 2 0.1
Шестаков Михаил 2 0.1
Шарай Владислав 2 0.1
Шарай Станислав 1 0.05
Сергийчук Михаил 1 0.05
Маткобожик Александр 1 0.05
Лебеденко Александр 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Danyil Khondak 1 0.05
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Романюк Юрий 5 0
Демченко Егор 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Прядун Максим 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Oleksandr Mizyuk 3 0
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Чайковский Игорь 2 0
Клименчук Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 8 1
Дахновский Виталий 6 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Гагун Роман 3 0
Когут Богдан 2 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0

Результаты матчей

Металлист
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Верес
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
3
Металлист
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

8
3
Металлист
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Верес
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
5
29%
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
7
47%
4
24%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
1
4%
4
14%
1-15
6
21%
7
24%
16-30
3
11%
1
3%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
11
39%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0
Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1
Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2

Результаты матчей

Металлист
Верес

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Металлист
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
6
14
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Верес
 5:4 21 6 4 11 26 - 32 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Металлист-1925
 20 4 9 7 17 - 34 21
13.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 4:5 21 4 6 11 21 - 33 18
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
14.
Металлист
 4:5 10 1 4 5 10 - 18 7
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 5:4 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Верес
 5:4 12 6 2 4 19 - 16 20
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 4:5 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Весь список
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Vladyslav Sharay бьет в цель!
  • Желтая карточка
    50'
    Чайковский Игорь получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Aleks Chidomere уходит с поля. Чайковский Игорь выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Металлист
    Ничья
    Верес
    2.85
    3.00
    2.65
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    Где смотреть матч Металлист 4:5 Верес онлайн

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    Металлист
    Верес
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