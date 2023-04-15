Тур: 21. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
6' ГолКартушов Егор
2:0
10' ГолBogdan Porokh
17' Желтая карточкаOleksandr Mizyuk
2:1
18' ПенальтиБлизниченко Андрей
2:2
23' ГолШарай Владислав
3:2
25' ГолПрядун Максим
3:3
36' ГолDanyil Khondak
4:3
38' ГолБойчук Богдан
40' Желтая карточкаРоманюк Юрий
50' Желтая карточкаЧайковский Игорь
4:4
55' ГолШарай Владислав
4:5
59' ПенальтиБлизниченко Андрей
61' Желтая карточкаКогут Богдан
5:5
82' ГолНаумец Владислав
87' Желтая карточкаДахновский Виталий
88' Желтая карточкаГагун Роман
90'+4
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
17'
18'
23'
25'
3:2
36'
38'
4:3
40'
50'
55'
4:4
59'
61'
82'
5:5
88'
89'
47
Романюк
Юрий
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Металлист
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|7
|0.33
|Панасенко Сергей
|3
|0.14
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.1
|Каплиенко Александр
|2
|0.1
|Картушов Егор
|1
|0.05
|Бойчук Богдан
|1
|0.05
|Наумец Владислав
|1
|0.05
|Малумандсоко Пати
|1
|0.05
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.05
|Bogdan Porokh
|1
|0.05
|Aleks Chidomere
|1
|0.05
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Романюк Юрий
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.19
|Гайдучик Николай
|3
|0.14
|Дахновский Виталий
|3
|0.14
|Близниченко Андрей
|3 (3)
|0.14
|Кучеров Валерий
|2
|0.1
|Шестаков Михаил
|2
|0.1
|Шарай Владислав
|2
|0.1
|Шарай Станислав
|1
|0.05
|Сергийчук Михаил
|1
|0.05
|Маткобожик Александр
|1
|0.05
|Лебеденко Александр
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Danyil Khondak
|1
|0.05
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Романюк Юрий
|5
|0
|Демченко Егор
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Прядун Максим
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Oleksandr Mizyuk
|3
|0
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|8
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Верес
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
8
Металлист
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
8
3
Металлист
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Верес
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
16
11
Голы по времени матча
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
5
28%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
5
29%
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
7
47%
4
24%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
4
18%
3
12%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
5
23%
5
20%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
2
9%
6
24%
76-90
Пропущено
33
34
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
1
3%
6
18%
1-15
8
24%
8
24%
16-30
4
12%
2
6%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
5
15%
4
12%
61-75
11
33%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0
Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1
Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2
Результаты матчей
Металлист
Верес
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Металлист
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
28
27
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
84
47
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
138
615
714
318
318
120
219
120
120
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4