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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 42'
Пари НН
0'
27' Желтая карточка
Сазонов Саба
30' Желтая карточка
Гоцук Кирилл
Динамо - Пари НН. Опасный момент...
Динамо - Пари НН. Интервью Серге...

Ход матча

27'
Сазонов Саба
 
30'
 
Гоцук Кирилл
Прогнозы 156
Динамо Москва 88.5% (138)
X 4.5% (7)
Пари НН 7.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Пари НН
4.35
4.60
7.60
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
15
Сазонов
Саба
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
47
Захарян
Арсен
50
Кутицкий
Александр
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
70
Тюкавин
Константин
13
Нгамалё
Николя
25
Нигматуллин
Артур
2
Александров
Виктор
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
89
Стоцкий
Дмитрий
6
Юлдошев
Иброгимхалил
94
Рыбчинский
Дмитрий
78
Калинский
Николай
14
Михайлов
Ярослав
18
Соколов
Артём
99
Янсане
Момо
Динамо Москва
4-3-3
Пари НН
5-4-1

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.35
Смолов Фёдор 7 (3) 0.3
Макаров Денис 4 0.17
Захарян Арсен 3 0.13
Грулёв Вячеслав 3 0.13
Гладышев Ярослав 3 0.13
Фомин Даниил 3 (3) 0.13
Нгамалё Николя 2 0.09
Фернандес Роберто 2 0.09
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 0 0
Даса Элазар 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 9 (2) 0.39
Калинский Николай 4 (4) 0.17
Милсон 2 0.09
Гоцук Кирилл 2 0.09
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.09
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 8 0
Захарян Арсен 5 1
Фомин Даниил 5 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Макаров Денис 4 0
Гладышев Ярослав 2 1
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Даса Элазар 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Маричаль Николас 1 0
Майсторович Милан 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 5 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Кротов Вячеслав 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Гоцук Кирилл 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Рыбчинский Дмитрий 3 0
Александров Виктор 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Янсане Момо 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
5
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

13
10
Динамо Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Пари НН
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
6
60%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
24%
4
16%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Забито

37
25
21 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
0
0%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
11
30%
30%
3
12%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
5
14%
12
48%
61-75
9
24%
5
20%
76-90

Пропущено

31
42
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
16%
7
17%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
8
26%
8
19%
61-75
6
19%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1
Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
1
10
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
14
8
10
12
1.5
6
16
6
16
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 23 10 7 6 39 - 29 37
6.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 23 5 5 13 24 - 44 20
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 0:0 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 0:0 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Нарушения от Сабы бы не было, так что не стоит ждать пенальти в ворота московского "Динамо". Без фола сыграл на втором этаже защитник "бело-голубых". 
  • 42'
    Серия мелих эпизодов в центре поля обернулась атакой "Нижнего", где не удалось гостям вырваться на открытый простор. Соколов упал в чужой штрафной после контакта с Сазоновым.
  • 41'
    Уверенно волжане подчищают ситуацию внутри своей штрафной площади. То есть знают визитёры толк в позиционной обороне, справляются со всеми потугами динамовцев.
  • 40'
    Прочно - да не очень. Динамовцы снова атакуют. Захарян слева от лицевой простреливал в район ближней штанги, однако фактическим адресатом стал защитник "Пари НН".
  • 39'
    Тюкавин выиграл верх после подачи с левого края, но скинул мяч неизвестно кому. Было ещё немножко хаотичного движения сферы, которой в итоге прочно овладели гости.
  • 38'
    55 на 45 составляет владение мячом в процентном соотношении. Тем временем "Динамо" поддавливает в последние две минуты, но безуспешно.
  • 37'
    Нгамалё доставлял мяч в центр чужой штрафной с левой стороны, однако не нашлось там динамовцев, готовых откликнуться на сию передачу в нужной точке.
  • 36'
    Макаров пытался проскочить по правому флангу, но не удалось ему вырваться на оперативный простор, поскольку Михайлов успел вынести мяч за боковую.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Корнер с правого края подали гости, мяч проскочил в зону левого инсайда, и Соколов приложился ногой в ближний угол, а Шунин выручил свою команду.
  • Угловой
    35'
    Набросил Калинский мяч в область дальней штанги, где Фернандес головой не добрался до мяча, однако его выбил на угловой Сазонов.
  • Фол, нарушение
    34'
    На левом полуфланге заработали штрафной футболисты нижегородцев. Это может быть опасно. Калинский готовится исполнять стандарт.
  • Травма, повреждение
    33'
    Момо Янсане потребовалась медицинская помощь. Сейчас в игре пауза, и режиссёры трансляции показывают на трибуне Юрия Сёмина с Михаилом Гершковичем. 
  • 32'
    0,08 - 0,69. Это статистика по показателю xG. То есть "Пари НН" был ближе к забитому голу в течение уже сыгранных минут. Вот так ворот.
  • 31'
    Роберто Фернандес утратил мяч в центре поля, получилась атака нижегородцев. Прострел с левого края, какое-то движение снаряда в чужой штрафной, и блокируется удар Момо Янсане.
  • Желтая карточка
    30'
    Кирилл Гоцук в середине поля уложил на газон Константина Тюкавина, толкнув его в спину, и не избежал жёлтой карточки за своё нарушение правил.
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    • 29'
      Саба Сазонов, не найдя лучших вариантов, нанёс неточный удар с дальней дистанции. Мяч просвистел выше и левее створа. Опасной такую попытку не назовёшь.
    • 28'
      Потенциальная победа в сегодняшнем матче позволит "Динамо" не отставать конкретно от ЦСКА и в целом от первой четвёрки таблицы чемпионата.
    • Желтая карточка
      27'
      Во время подачи с правого края хозяйского корнера Саба Сазонов нарушил правила против Виктора Александрова, выразил недовольство решением арбитра и схватил жёлтую карточку.
    • Угловой
      26'
      Заброс посылается в штрафную "Пари НН" на Константина Тюкавина, и отсткакивает мяч за лицевую линию. Нападающий "Динамо" показывает, что должен быть угловой, - так оно и есть.
    • 25'
      Возможно, потребуется динамовцам перерыв и непосредственная беседа со своим главным тренером, чтобы обрести более внятную игру в атаке.
    • 24'
      Рыбчинский с правого фланга отправлял мяч к дальней штанге, а Даса успел в подкате скинуть мяч в руки Шунина, чтобы снаряд не добрался до Соколова.
    • 23'
      Не простроена у "Динамо" схема доведения мяча до опасных зон в чужой штрафной площади. Обрезаются регулярно хозяева на половине поля соперника.
    • Фол, нарушение
      22'
      Николя Нгамалё снова становится героем комментария. На левом фланге подтолкнул он на газон Дмитрия Стоцкого, совершив мелкий фол в атаке.
    • 21'
      Роберто Фернандес из центра поля отдавал передачу низом на левый фланг на Муми Нгамалё, а мяч прошёл мимо адресата и выскочил в аут.
    • 20'
      Катают мяч динамовцы по чужой половине поля, однако обострением пока не пахнет. С правого края следует низовая доставка в штрафную, которую Гоцук наотмашь выносит за боковую.
    • 19'
      Сазонов выпилил высокий перевод влево Скопинцеву, который не смог ни навесить, ни заработать для "Динамо" ни угловой, ни аут. Вбросят мяч из-за боковой гости.
    • Фол, нарушение
      18'
      Момо Янсане мелко сфолил перед чужой штрафной площадью против Сабы Сазонова, на чью выставленную ногу наступил, когда тот укрывал мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Заработали штрафной на левом фланге игроки "Пари НН". Есть какое-то безвременье сейчас в игре у московского "Динамо", редко "бело-голубые" цепляются за мяч.
    • 16'
      В общем, неплохо смотрится нижегородская команда в начале матча. Учитывая, что "Пари НН" должна относительно устроить выездная ничья с одним из претендентов на условную еврокубковую зону.
    • 15'
      Показывают в телетрансляции Диего Лаксальта, который присутствует на трибуне из-за травмы. То есть в заявке "Динамо" на матч его до сих пор нет. 
    • 14'
      В последнюю пару минут подопечные Сергея Юрана держали мяч на половине поля соперника, тогда как Славиша Йокановича не могла найти путей для стабильного взятия снаряда под свой контроль.
    • 13'
      Антон Шунин неудачно сейчас действовал, вынеся мяч от своих ворот влево за боковую линию поля. Но хоть опасный момент не привёз своей команде вратарь столичного клуба.
    • 12'
      В целом инициатива больше принадлежит "Динамо", что, конечно, было прогнозируемо. Только вот "бело-голубые" неправильно вбросили аут в середине поля, и арбитр передал это право нижегородцам.
    • 11'
      Даниил Фомин, обладающий хорошим дальним ударом, сейчас пробил из-за пределов штрафной низом левее створа и извинился перед своими партнёрами.
    • 10'
      Макаров с правого фланга набрасывал мяч на дальний край вратарской в направлении Нгамалё, который не сумел дотьнуться до игрового снаряда, ушедшего за лицевую линию.
    • 9'
      Хоть и не стартовали команды с места в карьер в этом матче, уже успели они обменяться моментами. На табло по-прежнему держатся нули, но совсем ведь мало времени ещё сыграли.
    • Травма, повреждение
      8'
      В центре поля Рыбчинский преследовал владевшего мячом Нгамалё и наступил ему на пятку. Появились врачи на футбольном поле, чтобы оказать помощь игроку "Динамо".
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Гости теперь орудуют в атаке! Янсане и Стоцкий вдвоём кинулись пробивать по чужим воротам с близкого расстояния с проекции левой штанги. Наверно, помешали друг другу. Мимо створа вышло.
    • Опасный момент
      6'
      Какая-то сумятица сейчас в обороне "Пари НН"! После корнера возникла там неразбериха, и самым опасным эпизодом стал удар Фернандеса с короткой дистанции - заблокированный.
    • Угловой
      5'
      Тюкавин на правом краю атаки снабдил мячом Макарова, который, придвинувшись к лицевой, заработал угловой, ткнув мяч за пределы поля от ноги Каккоева.
    • Фол, нарушение
      4'
      Соколов пытался охранять мяч впереди на левом фланге, но позволил Макарову вынести сферу за боковую линию. Чуть позже в середине поля визитёры совершили мелкий фол на Тюкавине.
    • 3'
      Арсен Захарян получил короткий пас на правом краю и задумал выполнить прострел в центр штрафной площади, однако его передача была оперативно заблокирована гостями.
    • 2'
      На первой минуте нижегородцы немножко поатаковали в позиционном ключе правым флангом, но это не несло никакой угрозы воротам московского "Динамо".
    • 1'
      "Динамо" играет в белых футболках и голубых трусах, тогда как у футболистов "Пари НН" сегодня тёмная форма.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      30'
      Гоцук Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Саба Сазонов получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    88.5% (138)
    Ничья
    4.5% (7)
    Пари НН
    7.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.4% (68)
    Меньше
    45.6% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    49.6% (62)
    Нет
    50.4% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    30.1% (47)
    2:0 Динамо Москва
    23.7% (37)
    1:0 Динамо Москва
    10.3% (16)
    3:0 Динамо Москва
    5.1% (8)
    3:1 Динамо Москва
    3.8% (6)
    2:3 Пари НН
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    3:2 Динамо Москва
    1.3% (2)
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