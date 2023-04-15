Тур: 23. Стадион: ВТБ Арена.
0:0
Первый тайм: 42'
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
30'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Сазонов
Саба
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачёв ИванВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Динамо Москва
Пари НН
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.35
|Смолов Фёдор
|7 (3)
|0.3
|Макаров Денис
|4
|0.17
|Захарян Арсен
|3
|0.13
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.13
|Гладышев Ярослав
|3
|0.13
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.13
|Нгамалё Николя
|2
|0.09
|Фернандес Роберто
|2
|0.09
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Моро Никола
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|9 (2)
|0.39
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.17
|Милсон
|2
|0.09
|Гоцук Кирилл
|2
|0.09
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.09
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Шильцов Константин
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|8
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Фомин Даниил
|5
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Гладышев Ярослав
|2
|1
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|5
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|2
|1
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
5
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
13
10
Динамо Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Пари НН
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
20
10
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
6
60%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
2
20%
6
35%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
24%
4
16%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
4
19%
3
12%
76-90
Забито
37
25
21 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
0
0%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
11
30%
30%
3
12%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
5
14%
12
48%
61-75
9
24%
5
20%
76-90
Пропущено
31
42
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
16%
7
17%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
8
26%
8
19%
61-75
6
19%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1
Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Пари НН
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
56
38
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
110
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
148
1012
616
616
418
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 20
|41
|5.
|0:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|39 - 29
|37
|6.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|47 - 36
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|32 - 41
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 35
|25
|12.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|0:0 Заявка
|23
|5
|5
|13
|24 - 44
|20
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
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|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Пари НН
Исход игры
Динамо Москва
88.5% (138)
Ничья
4.5% (7)
Пари НН
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.4% (68)
Меньше
45.6% (57)
Обе команды забьют
Да
49.6% (62)
Нет
50.4% (63)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
30.1% (47)
2:0 Динамо Москва
23.7% (37)
1:0 Динамо Москва
10.3% (16)
3:0 Динамо Москва
5.1% (8)
3:1 Динамо Москва
3.8% (6)
2:3 Пари НН
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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