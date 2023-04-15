Нгамалё доставлял мяч в центр чужой штрафной с левой стороны, однако не нашлось там динамовцев, готовых откликнуться на сию передачу в нужной точке.

55 на 45 составляет владение мячом в процентном соотношении. Тем временем "Динамо" поддавливает в последние две минуты, но безуспешно.

Тюкавин выиграл верх после подачи с левого края, но скинул мяч неизвестно кому. Было ещё немножко хаотичного движения сферы, которой в итоге прочно овладели гости.

Прочно - да не очень. Динамовцы снова атакуют. Захарян слева от лицевой простреливал в район ближней штанги, однако фактическим адресатом стал защитник "Пари НН".

Уверенно волжане подчищают ситуацию внутри своей штрафной площади. То есть знают визитёры толк в позиционной обороне, справляются со всеми потугами динамовцев.

Серия мелих эпизодов в центре поля обернулась атакой "Нижнего", где не удалось гостям вырваться на открытый простор. Соколов упал в чужой штрафной после контакта с Сазоновым.

Нарушения от Сабы бы не было, так что не стоит ждать пенальти в ворота московского "Динамо". Без фола сыграл на втором этаже защитник "бело-голубых".

Кирилл Гоцук в середине поля уложил на газон Константина Тюкавина, толкнув его в спину, и не избежал жёлтой карточки за своё нарушение правил.

Роберто Фернандес утратил мяч в центре поля, получилась атака нижегородцев. Прострел с левого края, какое-то движение снаряда в чужой штрафной, и блокируется удар Момо Янсане.

0,08 - 0,69. Это статистика по показателю xG. То есть "Пари НН" был ближе к забитому голу в течение уже сыгранных минут. Вот так ворот.

Момо Янсане потребовалась медицинская помощь. Сейчас в игре пауза, и режиссёры трансляции показывают на трибуне Юрия Сёмина с Михаилом Гершковичем.

На левом полуфланге заработали штрафной футболисты нижегородцев. Это может быть опасно. Калинский готовится исполнять стандарт.

Набросил Калинский мяч в область дальней штанги, где Фернандес головой не добрался до мяча, однако его выбил на угловой Сазонов.

ОПАСНО! Корнер с правого края подали гости, мяч проскочил в зону левого инсайда, и Соколов приложился ногой в ближний угол, а Шунин выручил свою команду.

Макаров пытался проскочить по правому флангу, но не удалось ему вырваться на оперативный простор, поскольку Михайлов успел вынести мяч за боковую.

Катают мяч динамовцы по чужой половине поля, однако обострением пока не пахнет. С правого края следует низовая доставка в штрафную, которую Гоцук наотмашь выносит за боковую.

Роберто Фернандес из центра поля отдавал передачу низом на левый фланг на Муми Нгамалё, а мяч прошёл мимо адресата и выскочил в аут.

Николя Нгамалё снова становится героем комментария. На левом фланге подтолкнул он на газон Дмитрия Стоцкого, совершив мелкий фол в атаке.

Не простроена у "Динамо" схема доведения мяча до опасных зон в чужой штрафной площади. Обрезаются регулярно хозяева на половине поля соперника.

Рыбчинский с правого фланга отправлял мяч к дальней штанге, а Даса успел в подкате скинуть мяч в руки Шунина, чтобы снаряд не добрался до Соколова.

Возможно, потребуется динамовцам перерыв и непосредственная беседа со своим главным тренером, чтобы обрести более внятную игру в атаке.

Заброс посылается в штрафную "Пари НН" на Константина Тюкавина, и отсткакивает мяч за лицевую линию. Нападающий "Динамо" показывает, что должен быть угловой, - так оно и есть.

Во время подачи с правого края хозяйского корнера Саба Сазонов нарушил правила против Виктора Александрова, выразил недовольство решением арбитра и схватил жёлтую карточку.

Потенциальная победа в сегодняшнем матче позволит "Динамо" не отставать конкретно от ЦСКА и в целом от первой четвёрки таблицы чемпионата.

Саба Сазонов, не найдя лучших вариантов, нанёс неточный удар с дальней дистанции. Мяч просвистел выше и левее створа. Опасной такую попытку не назовёшь.

19' Сазонов выпилил высокий перевод влево Скопинцеву, который не смог ни навесить, ни заработать для "Динамо" ни угловой, ни аут. Вбросят мяч из-за боковой гости.

18' Момо Янсане мелко сфолил перед чужой штрафной площадью против Сабы Сазонова, на чью выставленную ногу наступил, когда тот укрывал мяч.

17' Заработали штрафной на левом фланге игроки "Пари НН". Есть какое-то безвременье сейчас в игре у московского "Динамо", редко "бело-голубые" цепляются за мяч.

16' В общем, неплохо смотрится нижегородская команда в начале матча. Учитывая, что "Пари НН" должна относительно устроить выездная ничья с одним из претендентов на условную еврокубковую зону.

15' Показывают в телетрансляции Диего Лаксальта, который присутствует на трибуне из-за травмы. То есть в заявке "Динамо" на матч его до сих пор нет.

14' В последнюю пару минут подопечные Сергея Юрана держали мяч на половине поля соперника, тогда как Славиша Йокановича не могла найти путей для стабильного взятия снаряда под свой контроль.

13' Антон Шунин неудачно сейчас действовал, вынеся мяч от своих ворот влево за боковую линию поля. Но хоть опасный момент не привёз своей команде вратарь столичного клуба.

12' В целом инициатива больше принадлежит "Динамо", что, конечно, было прогнозируемо. Только вот "бело-голубые" неправильно вбросили аут в середине поля, и арбитр передал это право нижегородцам.

11' Даниил Фомин, обладающий хорошим дальним ударом, сейчас пробил из-за пределов штрафной низом левее створа и извинился перед своими партнёрами.

10' Макаров с правого фланга набрасывал мяч на дальний край вратарской в направлении Нгамалё, который не сумел дотьнуться до игрового снаряда, ушедшего за лицевую линию.

9' Хоть и не стартовали команды с места в карьер в этом матче, уже успели они обменяться моментами. На табло по-прежнему держатся нули, но совсем ведь мало времени ещё сыграли.

8' В центре поля Рыбчинский преследовал владевшего мячом Нгамалё и наступил ему на пятку. Появились врачи на футбольном поле, чтобы оказать помощь игроку "Динамо".

7' МОМЕНТ! Гости теперь орудуют в атаке! Янсане и Стоцкий вдвоём кинулись пробивать по чужим воротам с близкого расстояния с проекции левой штанги. Наверно, помешали друг другу. Мимо створа вышло.

6' Какая-то сумятица сейчас в обороне "Пари НН"! После корнера возникла там неразбериха, и самым опасным эпизодом стал удар Фернандеса с короткой дистанции - заблокированный.

5' Тюкавин на правом краю атаки снабдил мячом Макарова, который, придвинувшись к лицевой, заработал угловой, ткнув мяч за пределы поля от ноги Каккоева.

4' Соколов пытался охранять мяч впереди на левом фланге, но позволил Макарову вынести сферу за боковую линию. Чуть позже в середине поля визитёры совершили мелкий фол на Тюкавине.

3' Арсен Захарян получил короткий пас на правом краю и задумал выполнить прострел в центр штрафной площади, однако его передача была оперативно заблокирована гостями.

2' На первой минуте нижегородцы немножко поатаковали в позиционном ключе правым флангом, но это не несло никакой угрозы воротам московского "Динамо".

1' "Динамо" играет в белых футболках и голубых трусах, тогда как у футболистов "Пари НН" сегодня тёмная форма.