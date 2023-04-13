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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 56
Динамо Москва 89.3% (50)
X 1.8% (1)
Пари НН 8.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Пари НН
4.05
4.36
6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.36
Смолов Фёдор 7 (3) 0.32
Макаров Денис 4 0.18
Захарян Арсен 3 0.14
Грулёв Вячеслав 3 0.14
Гладышев Ярослав 3 0.14
Фомин Даниил 3 (3) 0.14
Нгамалё Николя 2 0.09
Фернандес Роберто 2 0.09
Паршивлюк Сергей 1 0.05
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 0 0
Даса Элазар 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 9 (2) 0.41
Калинский Николай 4 (4) 0.18
Милсон 2 0.09
Гоцук Кирилл 2 0.09
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.09
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Кротов Вячеслав 1 0.05
Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
Михайлов Ярослав 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Майга Мамаду 1 0.05
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 7 0
Захарян Арсен 5 1
Фомин Даниил 5 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Макаров Денис 4 0
Гладышев Ярослав 2 1
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Даса Элазар 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Маричаль Николас 1 0
Майсторович Милан 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 5 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Кротов Вячеслав 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Рыбчинский Дмитрий 3 0
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Янсане Момо 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
5
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

13
10
Динамо Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Пари НН
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
6
60%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
24%
4
16%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Забито

37
25
21 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
0
0%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
11
30%
30%
3
12%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
5
14%
12
48%
61-75
9
24%
5
20%
76-90

Пропущено

31
42
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
16%
7
17%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
8
26%
8
19%
61-75
6
19%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1
Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
1
10
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
14
8
10
12
1.5
6
16
6
16
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 3 часа 9 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 56
    Динамо Москва 89.3% (50)
    X 1.8% (1)
    Пари НН 8.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Пари НН
    4.05
    4.36
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва - Пари НН онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    89.3% (50)
    Ничья
    1.8% (1)
    Пари НН
    8.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (26)
    Нет
    50% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    35.7% (20)
    2:0 Динамо Москва
    26.8% (15)
    1:0 Динамо Москва
    10.7% (6)
    3:0 Динамо Москва
    7.1% (4)
    3:1 Динамо Москва
    3.6% (2)
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