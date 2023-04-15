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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Сочи
0:1
Перерыв
Краснодар
0'
0:1
40' Гол
Батчи Жоау

Ход матча

40'
0:1
Батчи Жоау
Прогнозы 137
Сочи 19.7% (27)
X 27% (37)
Краснодар 53.3% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Краснодар
7.80
3.80
3.40
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адамов
Денис
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
27
Заика
Кирилл
8
Кравцов
Кирилл
6
Юсупов
Артур
16
Нобоа
Кристиан
34
Маргасов
Тимофей
11
Джорджевич
Лука
22
Жоаозиньо
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристиан
4
Алонсо
Хуниор
31
Кайо
Панталеао
98
Петров
Сергей
8
Черников
Александр
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
20
Кади
9
Кордоба
Джон
19
Батчи
Жоау
Сочи
3-5-2
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Сочи
Краснодар

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

WЗКР
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.48
Мелкадзе Георгий 5 0.22
Сарвели Владислав 4 0.17
Джорджевич Лука 2 0.09
Юсупов Артур 2 0.09
Жоаозиньо 2 0.09
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Заика Кирилл 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 10 0.43
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.39
Кривцов Никита 5 0.22
Ионов Алексей 5 0.22
Олусегун Олакунле 4 0.17
Кади 3 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.09
Баньяц Михайло 2 (1) 0.09
Рамирес Кристиан 2 0.09
Батчи Жоау 1 0.04
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 6 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Кайо Панталеао 4 1
Кривцов Никита 5 0
Рамирес Кристиан 3 1
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Черников Александр 0 1
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Сочи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Краснодар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
10
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

10
20
Сочи
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Краснодар
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

15
30

Голы по времени матча

Забито

22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
18%
1
4%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
33%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
5
42%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90

Забито

34
50
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
12%
4
8%
1-15
2
6%
9
18%
16-30
10
29%
29%
8
16%
31-45
3
9%
12
24%
46-60
7
21%
8
16%
61-75
8
24%
9
18%
76-90

Пропущено

39
33
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
5
13%
4
12%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
9
23%
8
24%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
7
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4
Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Сочи
Краснодар

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
9
2
2
9
2.5
4
7
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
16
6
3
19
2.5
8
14
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 23 13 5 5 41 - 20 44
4.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 1:0 Заявка 23 11 5 7 48 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 0:1 Заявка 23 9 4 10 32 - 42 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 0:1 Заявка 23 7 4 12 24 - 36 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
5.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 0:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 15 21
8.
Краснодар
 1:0 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 0:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 18 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 12 5 3 4 25 - 20 18
6.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 12 18
7.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 0:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Быки" минимально ведут в счёте на выезде в дерби Краснодарского края благодаря позднему голу Жоау Батчи.
  • Судья
    45'
    Частенько допускают потери черноморцы в непосредственной близости от своей штрафной площади. Дмитрий Хохлов укажет своим подопечным на этот момент в перерыве матча.
  • Дополнительное время
    45'
    Долго не выбивал мяч из своей штрафной Денис Адамов. Как будто тянул время, хотя его команда проигрывает. К первому тайму добавлена 1 минута.
  • Угловой
    44'
    Нобоа подавал штрафной, а затем подцепил мяч недалеко от чужой вратарской после другого заброса. И заработал Кристиан угловой для "Сочи". После корнера легко отбились краснодарцы.
  • 43'
    Джону Кордобе не удалось провернуть новую контратаку "Краснодара". А ведь могло бы получиться перспективно, если бы он выбежал на оперативный простор.
  • 42'
    Нобоа из глубины поля навесил к левой штанге на Жоаозиньо, который не смог выиграть борьбу у Петрова, и далее случился аут в пользу "Краснодара".
  • Опасный момент
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Жоау Батчи!
    В центре поля потеряли мяч сочинцы, а краснодарцы, наоборот, подхватили его. Батчи приблизился к линии чужой штрафной и поразил левый нижний угол.
  • Фол, нарушение
    39'
    Кади мелко фолит против Нобоа в середине поля. Приближается конец первого тайма. До сих пор не открыт счёт на табло. Нельзя сказать, что игра очень вязкая, но моментов определённо могло быть больше.
  • Офсайд
    38'
    Офсайд был зафиксирован у краснодарцев. Сочинцы не смогли зацепиться за мяч после своего заброса вперёд. Теперь визитёры начинают новую позиционную акцию.
  • 37'
    Матвей Сафонов далековато вышел из своих ворот, а Кристиан Нобоа попробовал наказать чужого вратаря за такое смелое решение. Но не попал в створ издали эквадорец. 
  • 36'
    Сергей Петров отдавал вправо по газону на Кади, а мяч перехватил Тимофей Маргасов. Не получилось у гостей организовать проход по одному из флангов.
  • 35'
    Технично действуют футболисты "Краснодара" на своей половине поля под лёгким давлением. Чеканят мяч определённым образом. Могут себе позволить.
  • 34'
    Кристиан Рамирес слишком долго выцеливал, кому вбросить мяч на левом фланге в атаке. В итоге потом невынужденно отправили краснодарцы сферу за лицевую линию.
  • 33'
    Жоау Батчи наносит удар из пределов чужой штрафной площади, эта попытка блокируется обороной "Сочи". Игровой снаряд попадает в прижатую руку Нобоа. На подборе подхватывают мяч игроки "быков".
  • 32'
    Кордоба включил режим рабоны, отдавая передачу в атаке из-под Нобоа на левый фланг. Злесь была эффектность, но не эффективность.
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    • 31'
      Кристиан Нобоа с левого полуфланга послал безадресный проникающий пас к левой штанге. Мяч финишировал у Матвея Сафонова.
    • Травма, повреждение
      30'
      Терехов, делая заброс из середины поля, угодил мячом в лицо Кривцову. Сразу кинулись на газон медики, однако игрок "Краснодара" быстро поднялся на ноги, но всё равно ему придётся ненадолго уйти за бровку. 
    • Угловой
      29'
      С левого края подавали корнер краснодарцы, последовала верховая скидка, и Черников дальше неопасно ткнул мяч головой в перчатки Адамова.
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! "Краснодар" сотворил себе острый момент в атаке. Кордоба открывался на правом краю вратарской и пробивал из-под Юрганова, а Адамов отразил угрозу на угловой.
    • Угловой
      28'
      Итак, очередной корнер "Сочи". Не самым обычным образом "барсы" его исполнили, а закончилось всё навесом уже с игры с левого края в руки Матвея Сафонова.
    • Опасный момент
      27'
      Жоаозиньо на подступах к штрафной обнаружил себя без опеки и разразился ударом в левый нижний угол, откуда Матвей Сафонов отбил мяч на новый угловой. 
    • 26'
      Жоаозиньо делал подачу корнера с левого края. После этого продлили сочинцы свою атаку вторым темпом, и она пока не представляет острой угрозы для "Краснодара".
    • Угловой
      25'
      Кравцов подцепил перевод на левом фланге и скинул мяч на Маргасова. Тот, в свою очередь, снабдил снарядом Жоаозиньо, из-под ног которого Черников отправил сферу на угловой.
    • Угловой
      24'
      Разыгрывают уже не первый раз свой угловой футболисты гостей. Жоау Батчи не смог дальше добиться ничего позитивного для визитёров. Аут вбросят игроки "Сочи".
    • Угловой
      23'
      Новый есть контрвыпад у "Краснодара". То был угловой у ворот "быков", сейчас же таковой будет у ворот "барсов". Джон Кордоба заработал для "чёрно-зелёных" стандарт при помощи своего прострела с правого края.
    • 22'
      Но вот в контратаку выбежали "быки". Кордоба сначала бросался вперёд левым флангом, а затем мяч добрался на правый полуфланг до Кади. Тот прострелил-пробил, и Адамов выставил ногу нужным образом, отразив удар.
    • 21'
      Да, краснодарцы сейчас отдыхают - в плане того, что гораздо больше обороняются, чем атакуют. Не самый лучший у них отрезок.
    • 20'
      Маргасов обыгрался с Нобоа на левом краю, однако это никак не позволило хозяевам обострить ситуацию в их атаке. Скорее наоборот вышло.
    • 19'
      Сочинцы несколько активизировались в последние минуты. В данный момент Тимофею Маргасову не удалось укротить перевод в его адрес на левом фланге - аут.
    • 18'
      Жоаозиньо с левого края сделал наброс в район дальней штанги, а там непривычно замыкал вторым этажом Нобоа - получилось неостро в руки Сафонова.
    • 17'
      Кирилл Заика впереди на правом фланге не смог выиграть мяч в противоборстве с Кристианом Рамиресом и ещё одним соперником. Спокойно всё обошлось для визитёров.
    • Судья
      16'
      Это первый матч для "Сочи" после неожиданного для многих ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера "барсов". Руководит черноморской командой теперь на тренерском мостике Дмитрий Хохлов.
    • 15'
      Разыграли корнер "быки", вскоре упал в чужой штрафной Жоау Батчи, и промолчал судейский свисток. Далее Эдуард Сперцян с правой стороны выполнил навес за лицевую линию.
    • Угловой
      14'
      Кади в чужой штрафной на правом полуфланге подключал Сергея Петрова, а сочинские защитники вовремя сориентировались и выбили мяч на угловой.
    • 14'
      Кристиан Нобоа слева со штрафного забрасывал мяч к дальней штанге, где не удалось дотянуться до мяча в скольжении Сергею Терехову.
    • Фол, нарушение
      13'
      У этих футболистов отличается одна буква. Кравцов на левом фланге атаки оказался на газоне из-за фола в его адрес от Кривцова.
    • 12'
      От своих ворот введёт мяч в игру Денис Адамов. Не получили в своё распоряжение штрафной футболисты "Краснодара" по итогам предыдущего эпизода.
    • Травма, повреждение
      11'
      Кордоба устремлялся в прорыв по правому флангу, но Дркушич не дал ему пространства своим жёстким подкатом. Оказывают медицинскую помощь Ване.
    • 10'
      Заика с правого края навешивал на Джорджевича, после чего овладели мячом сочинцы на противоположном фланге и там подзастряли.
    • 9'
      Эдуард Сперцян с дальней дистанции приложился со штрафного достаточно мощно, однако в руки Дениса Адамова.
    • Фол, нарушение
      8'
      Александр Черников получил небольшое повреждение. Сфолили против него хозяева на половине поля "Сочи". Штрафной, соответственно, исполнят игроки "быков".
    • 7'
      С помощью мелких передач держат мяч футболисты "Краснодара". Плетут они свои комбинации, только пока ничего не обостряют.
    • 7'
      Кристиан Рамирес поводился с мячом впереди на левом фланге. Он был опекаем двумя оппонентами и сумел добиться вброса аута для "Краснодара".
    • 5'
      В центральной части поля Кади налетел на Нобоа, но тут ничего страшного. Потом с левого фланга была подача в штрафную "Сочи" - опасности не получилось.
    • 4'
      "Быки" больше тяготеют к контролю над мячом на старте матча. Это вполне можно было предсказать, учитывая их традиционную манеру игры.
    • 3'
      Жоау Батчи показал большой палец партнёру, который сделал для него заброс вперёд по левому флангу. Даже несмотря на уход мяча за лицевую линию.
    • Офсайд
      2'
      В положении офсайда оказался Кади в конце первой минуты. И следующая минута тоже прошла малоинтересно.
    • 1'
      Сочинцы появились на поле в белых футболках и тёмных трусах. У "Краснодара" же везде чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. Посмотрим, что сегодня интересного приготовили нам "быки" и "барсы". Ну или "барсы" или "быки".
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Батчи Жоау бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:1 Краснодар

    Исход игры
    Сочи
    19.7% (27)
    Ничья
    27% (37)
    Краснодар
    53.3% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (75)
    Меньше
    39.02% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    86.18% (106)
    Нет
    13.82% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    32.8% (45)
    1:1 Ничья
    24.1% (33)
    2:1 Сочи
    11.7% (16)
    1:0 Сочи
    5.1% (7)
    0:1 Краснодар
    4.4% (6)
    1:3 Краснодар
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    2:3 Краснодар
    2.2% (3)
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