Тур: 23. Стадион: Фишт.
Ход матча
40'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Заика
Кирилл
22
Жоаозиньо
20
Кади
19
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 ЖоаозиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Батырев АмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиНападающий
- Нападающий
-
19 Батчи ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
16 Ленини ПинаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Сочи
Краснодар
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.48
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.22
|Сарвели Владислав
|4
|0.17
|Джорджевич Лука
|2
|0.09
|Юсупов Артур
|2
|0.09
|Жоаозиньо
|2
|0.09
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|10
|0.43
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.39
|Кривцов Никита
|5
|0.22
|Ионов Алексей
|5
|0.22
|Олусегун Олакунле
|4
|0.17
|Кади
|3
|0.13
|Ахметов Ильзат
|2
|0.09
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.09
|Рамирес Кристиан
|2
|0.09
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|6
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Кайо Панталеао
|4
|1
|Кривцов Никита
|5
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Кобнан Мозес
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кади
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Краснодар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
10
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
10
20
Сочи
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Краснодар
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
8
Волевые поражения
15
30
Голы по времени матча
Забито
22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
18%
1
4%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
6
27%
4
15%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
33%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
5
42%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90
Забито
34
50
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
12%
4
8%
1-15
2
6%
9
18%
16-30
10
29%
29%
8
16%
31-45
3
9%
12
24%
46-60
7
21%
8
16%
61-75
8
24%
9
18%
76-90
Пропущено
39
33
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
5
13%
4
12%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
9
23%
8
24%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
7
18%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4
Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Результаты матчей
Сочи
Краснодар
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сочи
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
74
92
29
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
47
74
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
193
1111
166
319
814
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|1:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|41 - 20
|44
|4.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|1:0 Заявка
|23
|11
|5
|7
|48 - 36
|38
|7.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|0:1 Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 42
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|0:1 Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 36
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 18
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 20
|18
|6.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
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|Зенит
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|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
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|14 (1)
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|13 (2)
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|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:1 Краснодар
Исход игры
Сочи
19.7% (27)
Ничья
27% (37)
Краснодар
53.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
86.18% (106)
Нет
13.82% (17)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
32.8% (45)
1:1 Ничья
24.1% (33)
2:1 Сочи
11.7% (16)
1:0 Сочи
5.1% (7)
0:1 Краснодар
4.4% (6)
1:3 Краснодар
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Краснодар
2.2% (3)
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