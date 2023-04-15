Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Жоау Батчи! В центре поля потеряли мяч сочинцы, а краснодарцы, наоборот, подхватили его. Батчи приблизился к линии чужой штрафной и поразил левый нижний угол.

Нобоа из глубины поля навесил к левой штанге на Жоаозиньо, который не смог выиграть борьбу у Петрова, и далее случился аут в пользу "Краснодара".

Джону Кордобе не удалось провернуть новую контратаку "Краснодара". А ведь могло бы получиться перспективно, если бы он выбежал на оперативный простор.

Нобоа подавал штрафной, а затем подцепил мяч недалеко от чужой вратарской после другого заброса. И заработал Кристиан угловой для "Сочи". После корнера легко отбились краснодарцы.

Долго не выбивал мяч из своей штрафной Денис Адамов. Как будто тянул время, хотя его команда проигрывает. К первому тайму добавлена 1 минута.

Частенько допускают потери черноморцы в непосредственной близости от своей штрафной площади. Дмитрий Хохлов укажет своим подопечным на этот момент в перерыве матча.

Свисток на перерыв. "Быки" минимально ведут в счёте на выезде в дерби Краснодарского края благодаря позднему голу Жоау Батчи.

Кордоба включил режим рабоны, отдавая передачу в атаке из-под Нобоа на левый фланг. Злесь была эффектность, но не эффективность.

Жоау Батчи наносит удар из пределов чужой штрафной площади, эта попытка блокируется обороной "Сочи". Игровой снаряд попадает в прижатую руку Нобоа. На подборе подхватывают мяч игроки "быков".

Кристиан Рамирес слишком долго выцеливал, кому вбросить мяч на левом фланге в атаке. В итоге потом невынужденно отправили краснодарцы сферу за лицевую линию.

Технично действуют футболисты "Краснодара" на своей половине поля под лёгким давлением. Чеканят мяч определённым образом. Могут себе позволить.

Сергей Петров отдавал вправо по газону на Кади, а мяч перехватил Тимофей Маргасов. Не получилось у гостей организовать проход по одному из флангов.

Матвей Сафонов далековато вышел из своих ворот, а Кристиан Нобоа попробовал наказать чужого вратаря за такое смелое решение. Но не попал в створ издали эквадорец.

Офсайд был зафиксирован у краснодарцев. Сочинцы не смогли зацепиться за мяч после своего заброса вперёд. Теперь визитёры начинают новую позиционную акцию.

Кади мелко фолит против Нобоа в середине поля. Приближается конец первого тайма. До сих пор не открыт счёт на табло. Нельзя сказать, что игра очень вязкая, но моментов определённо могло быть больше.

31' Кристиан Нобоа с левого полуфланга послал безадресный проникающий пас к левой штанге. Мяч финишировал у Матвея Сафонова.

30' Терехов, делая заброс из середины поля, угодил мячом в лицо Кривцову. Сразу кинулись на газон медики, однако игрок "Краснодара" быстро поднялся на ноги, но всё равно ему придётся ненадолго уйти за бровку.

29' С левого края подавали корнер краснодарцы, последовала верховая скидка, и Черников дальше неопасно ткнул мяч головой в перчатки Адамова.

28' ОПАСНО! "Краснодар" сотворил себе острый момент в атаке. Кордоба открывался на правом краю вратарской и пробивал из-под Юрганова, а Адамов отразил угрозу на угловой.

28' Итак, очередной корнер "Сочи". Не самым обычным образом "барсы" его исполнили, а закончилось всё навесом уже с игры с левого края в руки Матвея Сафонова.

27' Жоаозиньо на подступах к штрафной обнаружил себя без опеки и разразился ударом в левый нижний угол, откуда Матвей Сафонов отбил мяч на новый угловой.

26' Жоаозиньо делал подачу корнера с левого края. После этого продлили сочинцы свою атаку вторым темпом, и она пока не представляет острой угрозы для "Краснодара".

25' Кравцов подцепил перевод на левом фланге и скинул мяч на Маргасова. Тот, в свою очередь, снабдил снарядом Жоаозиньо, из-под ног которого Черников отправил сферу на угловой.

24' Разыгрывают уже не первый раз свой угловой футболисты гостей. Жоау Батчи не смог дальше добиться ничего позитивного для визитёров. Аут вбросят игроки "Сочи".