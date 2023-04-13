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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 53
Сочи 28.3% (15)
X 22.6% (12)
Краснодар 49.1% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Краснодар
2.56
3.80
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Краснодар

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

WЗКР
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.5
Мелкадзе Георгий 5 0.23
Сарвели Владислав 4 0.18
Джорджевич Лука 2 0.09
Юсупов Артур 2 0.09
Жоаозиньо 2 0.09
Макарчук Артём 1 0.05
Дркушич Ваня 1 0.05
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Заика Кирилл 1 0.05
Сиссако Мусса 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 10 0.45
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.41
Кривцов Никита 5 0.23
Ионов Алексей 5 0.23
Олусегун Олакунле 4 0.18
Кади 3 0.14
Ахметов Ильзат 2 0.09
Баньяц Михайло 2 (1) 0.09
Рамирес Кристиан 2 0.09
Батчи Жоау 1 0.05
Петров Сергей 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 6 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Кайо Панталеао 4 1
Кривцов Никита 5 0
Рамирес Кристиан 3 1
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Черников Александр 0 1
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Сочи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Краснодар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
10
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

10
20
Сочи
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Краснодар
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

15
30

Голы по времени матча

Забито

22
26
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
18%
1
4%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
33%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
5
42%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90

Забито

34
50
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
12%
4
8%
1-15
2
6%
9
18%
16-30
10
29%
29%
8
16%
31-45
3
9%
12
24%
46-60
7
21%
8
16%
61-75
8
24%
9
18%
76-90

Пропущено

39
33
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
5
13%
4
12%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
9
23%
8
24%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
7
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4
Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Сочи
Краснодар

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
9
2
2
9
2.5
4
7
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
16
6
3
19
2.5
8
14
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
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Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 39 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Сочи.
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    • Прогнозы 53
    Сочи 28.3% (15)
    X 22.6% (12)
    Краснодар 49.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Краснодар
    2.56
    3.80
    3.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Краснодар

    Исход игры
    Сочи
    28.3% (15)
    Ничья
    22.6% (12)
    Краснодар
    49.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    22.6% (12)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    2:1 Сочи
    17% (9)
    1:3 Краснодар
    7.5% (4)
    1:0 Сочи
    7.5% (4)
    0:1 Краснодар
    5.7% (3)
    2:3 Краснодар
    3.8% (2)
    0:4 Краснодар
    3.8% (2)
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