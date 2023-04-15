Угловой подали футболисты "Урала". Буквально в ворота игрок "Урала" закручивал мяч, и шаг на линию ворот сделал Акинфеев, который рукой смахнул мяч чуть ли не с планки. При этом, получилось сыграть в сторону от ворот у Игоря.

Фанатская торсида "Урала" включается в процесс активного боления. Чувствуют фанаты, что "шмелям" по силам забить ответный гол и уйти на перерыв при ничейном счете. Но ЦСКА и Акинфеев против.

Еще один любопытный факт. "Урал" не забивал в домашних матчах против ЦСКА с 2014-го года. Не забили и в первом тайме матча сегодня "шмели", но неудачную серию "черно-оранжевые" еще могут прервать.

Снова угловой от ЦСКА у ворот соперника. Зделар сейчас выполнял подачу на ближнюю штангу, и уже сам Бикфалви пришел в свою штрафную, чтобы головой сыграть подальше от рамки.

Упускает сейчас мяч за пределы поля "Урал". Мишкич упускает его за пределы поля. Рефери подсказал лайнсмен, что игру нужно остановить.

ОГО! Штрафной удар сейчас нанесли игроки "Урала". Влут пробивал по рамке соперника, но мощно выстрелил в перекладину! ЦСКА везет!

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. ЦСКА пока впереди, но это преимущество нельзя назвать уверенным.

ЦСКА снова к воротам соперника сместился сейчас. На левый фланг перешли "армейцы", которые гоняют соперника по полю, стараясь не отдавать ему мяч ни при каких обстоятельствах.

Зайнутдинов с левого края выполнил передачу в штрафную соперника - мяч проходит на Чалова. Тот выходит справа на ударную позицию и пробивает по позиции Помазуна. Отражает мяч в сторону вратарь, и там оказываются лишь игроки "Урала"!

Фол в центре поля от Чалова. Очень плотная борьба между соперниками. Имеет место быть и большое количество фолов в этом противостоянии.

Активно разминаются запасные "Урала". Это и Каштанов, и Юшин, и Эммерсон. Не исключено, что Виктор Ганчаренко решится на замены уже сразу после перерыва.

Кстати говоря, ЦСКА является единственной командой чемпионата, которая не пропускала голов в свои ворота в первых таймах весенней стадии чемпионата России. Солидный показатель, стоит этот факт отметить.

Бикфалви снова шел в атаку по левому флангу, но грамотно на сей раз против него сыграл Дивеев, который вынес мяч за лицевую линию. На угловой.

Угловой слишком просто разыгрывали "шмели". Все тот же Дивеев отрабатывает в обороне, выбивая мяч подальше от собственной рамки.

Бегич и Влут, будучи в штрафной ЦСКА, по удару нанесли по ворота "армейцев". Каким-то чудом через частокол ног мяч не просочился в сторону ворот Акинфеева. Хотя Игорь на каждый удар реагировал.

32' Сбавил обороты ЦСКА в атаке в последние минуты матча. Мне кажется, что нас ждет интересная игра в этом матче, тем более, что у "Урала" еще будет весь второй тайм, чтобы отыграться.

31' Гайич догнал сейчас мяч на левом фланге у лицевой линии, после чего прострелил его в центр штрафной на Облякова, но до мяча первым добрался Помазун, сыгравший на выходе.

29' Федотов с ручкой в руках продолжает ходить у кромки поля. Уже какие-то корректировки в игру гото вносить наставник ЦСКА. Актуально это еще и потому, что мяч под свой контроль забирают уральцы.

28' Мойзес после подачи с левого края успевает сыграть головой в сторону от ворот. Мяч выносится футболистами армейского коллектива за пределы поля.

27' Уже на левом фланге оказался Бикфалви, который выполнил прострел под давлением Дивеева. В итоге Егорычев не смог нанести удар по воротам оппонента, но заработал угловой.

25' Обляков на фланге получил мяч, тут же покатил сферу в сторону Чалова. Окружили защитники вплотную Фёдора, и тот под прессингом со снарядом все-таки расстался.

24' Да, теперь Газинскому буду делать рентген. Может, потребуется и КТ. Будем надеяться, что все обойдется с Юрием, которому снова предстоит долгий процесс восстановления.

23' Заболотный снова в борьбе оказался на газоне. Поднялся Антон, смог он матч продолжить. Претензий к рефери у нападающего ЦСКА не имеется.

22' МОМЕНТ! Чалов нанес сильный прицельный удар с внушительной дистанции. Мяч полетел в сторону правой "девятки", но в створе не оказался! Повезло уральцам!