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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Урал
0:1
Перерыв
ЦСКА Москва
Газинский получил травму и покин...
0:1. Гол Антона Заболотного (вид...

Ход матча

13'
0:1
Заболотный Антон
(Зайнутдинов Бактиёр)
19'
Сунгатулин Фаниль
Газинский Юрий
 
Прогнозы 163
Урал 14.7% (24)
X 18.4% (30)
ЦСКА Москва 66.9% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
ЦСКА Москва
3.84
5.00
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
24
Филипенко
Егор
2
Бегич
Сильвие
3
Гогличидзе
Лео
18
Газинский
Юрий
6
Сиссе
Ибраима
19
Мишкич
Даниэль
20
Влут
Рай
10
Бикфалви
Эрик
5
Егорычев
Андрей
35
Акинфеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
78
Дивеев
Игорь
27
Мойзес
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
19
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
Урал
4-3-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

23 матча

8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.55
0.83

Среднее время на гол

165
108

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.55

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.22
Бикфалви Эрик 4 0.17
Ранджелович Лазар 3 0.13
Газинский Юрий 3 0.13
Влут Рай 3 (1) 0.13
Филипенко Егор 1 0.04
Мишкич Даниэль 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 13 (3) 0.57
Медина Хесус 6 (2) 0.26
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.26
Обляков Иван 5 0.22
Кучаев Константин 2 0.09
Заболотный Антон 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Дивеев Игорь 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 6 0
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Гогличидзе Лео 3 1
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Каштанов Алексей 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Зделар Саша 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Гайич Милан III 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Урал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ЦСКА Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
5
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

11
28
Урал
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ЦСКА Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

16
33

Голы по времени матча

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
5
18%
16-30
3
25%
8
29%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
6
50%
7
25%
61-75
0
0%
5
18%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
4
50%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

25
39
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
1
4%
2
5%
46-60
10
40%
9
23%
61-75
5
20%
7
18%
76-90

Пропущено

34
21
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
6
29%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
10
29%
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1
Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Урал
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
12
10
1
21
2.5
6
16
1
21
3.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 23 13 5 5 41 - 20 44
4.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 1:0 Заявка 23 11 5 7 48 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 0:1 Заявка 23 9 4 10 32 - 42 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 0:1 Заявка 23 7 4 12 24 - 36 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
5.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 0:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 15 21
8.
Краснодар
 1:0 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 0:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 18 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 12 5 3 4 25 - 20 18
6.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 12 18
7.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 0:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. ЦСКА пока впереди, но это преимущество нельзя назвать уверенным. 
  • Штанга
    45'
    ОГО! Штрафной удар сейчас нанесли игроки "Урала". Влут пробивал по рамке соперника, но мощно выстрелил в перекладину! ЦСКА везет!
  • 45'
    Упускает сейчас мяч за пределы поля "Урал". Мишкич упускает его за пределы поля. Рефери подсказал лайнсмен, что игру нужно остановить.
  • Угловой
    44'
    Снова угловой от ЦСКА у ворот соперника. Зделар сейчас выполнял подачу на ближнюю штангу, и уже сам Бикфалви пришел в свою штрафную, чтобы головой сыграть подальше от рамки.
  • Анонс
    43'
    Еще один любопытный факт. "Урал" не забивал в домашних матчах против ЦСКА с 2014-го года. Не забили и в первом тайме матча сегодня "шмели", но неудачную серию "черно-оранжевые" еще могут прервать. 
  • 42'
    Фанатская торсида "Урала" включается в процесс активного боления. Чувствуют фанаты, что "шмелям" по силам забить ответный гол и уйти на перерыв при ничейном счете. Но ЦСКА и Акинфеев против.
  • Угловой
    41'
    Угловой подали футболисты "Урала". Буквально в ворота игрок "Урала" закручивал мяч, и шаг на линию ворот сделал Акинфеев, который рукой смахнул мяч чуть ли не с планки. При этом, получилось сыграть в сторону от ворот у Игоря. 
  • 40'
    Бегич и Влут, будучи в штрафной ЦСКА, по удару нанесли по ворота "армейцев". Каким-то чудом через частокол ног мяч не просочился в сторону ворот Акинфеева. Хотя Игорь на каждый удар реагировал.
  • 39'
    Угловой слишком просто разыгрывали "шмели". Все тот же Дивеев отрабатывает в обороне, выбивая мяч подальше от собственной рамки. 
  • Угловой
    38'
    Бикфалви снова шел в атаку по левому флангу, но грамотно на сей раз против него сыграл Дивеев, который вынес мяч за лицевую линию. На угловой. 
  • 37'
    Кстати говоря, ЦСКА является единственной командой чемпионата, которая не пропускала голов в свои ворота в первых таймах весенней стадии чемпионата России. Солидный показатель, стоит этот факт отметить. 
  • 36'
    Активно разминаются запасные "Урала". Это и Каштанов, и Юшин, и Эммерсон. Не исключено, что Виктор Ганчаренко решится на замены уже сразу после перерыва. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Фол в центре поля от Чалова. Очень плотная борьба между соперниками. Имеет место быть и большое количество фолов в этом противостоянии. 
  • Опасный момент
    34'
    Зайнутдинов с левого края выполнил передачу в штрафную соперника - мяч проходит на Чалова. Тот выходит справа на ударную позицию и пробивает по позиции Помазуна. Отражает мяч в сторону вратарь, и там оказываются лишь игроки "Урала"!
  • 33'
    ЦСКА снова к воротам соперника сместился сейчас. На левый фланг перешли "армейцы", которые гоняют соперника по полю, стараясь не отдавать ему мяч ни при каких обстоятельствах.
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    • 32'
      Сбавил обороты ЦСКА в атаке в последние минуты матча. Мне кажется, что нас ждет интересная игра в этом матче, тем более, что у "Урала" еще будет весь второй тайм, чтобы отыграться. 
    • 31'
      Гайич догнал сейчас мяч на левом фланге у лицевой линии, после чего прострелил его в центр штрафной на Облякова, но до мяча первым добрался Помазун, сыгравший на выходе.
    • 29'
      Федотов с ручкой в руках продолжает ходить у кромки поля. Уже какие-то корректировки в игру гото вносить наставник ЦСКА. Актуально это еще и потому, что мяч под свой контроль забирают уральцы. 
    • 28'
      Мойзес после подачи с левого края успевает сыграть головой в сторону от ворот. Мяч выносится футболистами армейского коллектива за пределы поля. 
    • Угловой
      27'
      Уже на левом фланге оказался Бикфалви, который выполнил прострел под давлением Дивеева. В итоге Егорычев не смог нанести удар по воротам оппонента, но заработал угловой. 
    • 25'
      Обляков на фланге получил мяч, тут же покатил сферу в сторону Чалова. Окружили защитники вплотную Фёдора, и тот под прессингом со снарядом все-таки расстался. 
    • 24'
      Да, теперь Газинскому буду делать рентген. Может, потребуется и КТ. Будем надеяться, что все обойдется с Юрием, которому снова предстоит долгий процесс восстановления.  
    • 23'
      Заболотный снова в борьбе оказался на газоне. Поднялся Антон, смог он матч продолжить. Претензий к рефери у нападающего ЦСКА не имеется. 
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТ! Чалов нанес сильный прицельный удар с внушительной дистанции. Мяч полетел в сторону правой "девятки", но в створе не оказался! Повезло уральцам!
    • Замена
      21'
      Ушел Газинский, а вместо Юрия на поле появился Сунгатулин. Первая в нашей встрече ротация. Пожелаем игроку "Урала" только здоровья. 
    • 20'
      Бикфалви сейчас боролся за мяч с соперником. В итоге растолкал всех своих соперников Эрик, но до удара дело так и не смог довести. Мойзес вынес мяч за боковую.
    • 19'
      Да, с плечом явные проблемы у Газинского. Судя по всему, снова из строя выбывает Юрий. Матч для него завершен. Думаю, эта травма может быть серьезной.
    • Травма, повреждение
      17'
      Газинский получает сейчас повреждение. Снова медицинский штаб появляется на поле. С большой долей вероятности Юрий встречу не продолжит.
    • Фол, нарушение
      16'
      Мишкич в районе центрального круга сейчас получает толчок в спину. Вместе с тем, падает и ударяется о газон футболист "Урала". Удается ему подняться. Все с игроком в порядке. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 0:1!
      Забивает ЦСКА! Зайнутдинов с левого края забросил мяч в центр штрафной "Урала". Успел там на опережении сыграть Заболотный, который в подкате направил мяч в противоход движению вратаря екатеринбургской команды. 
    • 14'
      Обляков в сторону от ворот закручивал мяч сейчас. Никто из партнеров до мяча не добрался. Далее в борьбе против Бегича фолит Дивеев. Повезло Игорю, что эта накладка не привел к карточке желтого цвета. 
    • Угловой
      13'
      Бегич сейчас отрабатывает в обороне после того, как ошибаются его партнеры в обороне. Выбивает футболист мяч снова на угловой. Слева корнер подадут "армейцы". 
    • Опасный момент
      12'
      Снова Акинфеев становится на пути мяча! "Урал" уверенно разорвал оборону соперника на правом фланге. Последовала передача от Егорычева на линию вратарской - Акинфеев успевает к мячу и играет на опережении!
    • Фол, нарушение
      11'
      Обляков все же перестарался сейчас в отборе. Сфолил в итоге против Сиссе игрок ЦСКА. Рефери отдал мяч игрокам уральского коллектива.
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! В две передачи сейчас разорвали игроки "Урала" оборону ЦСКА. На острие в итоге оказался Бикфалви, который расстреливал ворота соперника, но Акинфеев сыграл ногами и спас свою команду, вовремя прикрыв "домик"!
    • Угловой
      9'
      Первый угловой заработал ЦСКА у ворот соперника. Зделар выполнял передачу на Зайнутдинова, который головой пробивал по воротам соперника, но мяч полетел правее цели. 
    • 8'
      Опасная ситуация возникала в штрафной "Урала". Обляков там накрутил позвонки защитникам "Урала", которые коллективными усилиями все-таки вынесли сферу в центр поля. 
    • 7'
      Бикфалви открылся сейчас под передачу от партнера, после чего выполнил передачу в штрафную соперника - слишком неточным получился этот пас. Теряют снаряд "шмели". 
    • Фол, нарушение
      6'
      Фол в центре поля. Кулаков фолит против Облякова. Судья фиксирует мелкое нарушение правил, за которое не полагается желтая карточка. 
    • 5'
      Нет, медики на поле не появились. Заболотный поднялся с газона, бросил несколько гневных фраз в сторону соперника, который не удосужился перед ним извиниться. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Заболотный сейчас лежит неподалеку от штрафной площадки Помазуна. Что-то серьезное, судя по всему, с игроком. Бегич ему по лицу попал во время стыка. Остановка в матче. 
    • 3'
      Солнечно сегодня в Екатеринбурге, тепло. Играть одно удовольствие. Будем надеяться, что соперники в связи с этим покажут хороший уровень игры.
    • 2'
      Футболисты "Урала" вышли сегодня на газон в черно-оранжевых цветах, в то время, как игроки ЦСКА предстали на футбольном газоне в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! С центра поля мяч разыграли футболисты "Урала". Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 19'
      Газинский Юрий уходит с поля. Сунгатулин Фаниль выходит вместо него
    • 13'
      Зайнутдинов Бактиёр сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Заболотный Антон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    14.7% (24)
    Ничья
    18.4% (30)
    ЦСКА Москва
    66.9% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (59)
    Меньше
    53.91% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    64.84% (83)
    Нет
    35.16% (45)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    27% (44)
    0:1 ЦСКА Москва
    19.6% (32)
    1:1 Ничья
    14.7% (24)
    0:2 ЦСКА Москва
    6.7% (11)
    2:1 Урал
    6.1% (10)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
    1:3 ЦСКА Москва
    1.2% (2)
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    ЦСКА Москва
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