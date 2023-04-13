Тур: 23. Стадион: Екатеринбург Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Урал
ЦСКА Москва
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
23 матча
8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.55
0.83
Среднее время на гол
165
108
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.55
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
76
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.23
|Бикфалви Эрик
|4
|0.18
|Ранджелович Лазар
|3
|0.14
|Газинский Юрий
|3
|0.14
|Влут Рай
|3 (1)
|0.14
|Филипенко Егор
|1
|0.05
|Мишкич Даниэль
|1
|0.05
|Юшин Александр
|1
|0.05
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.05
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Быковский Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|13 (3)
|0.59
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.27
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.27
|Обляков Иван
|5
|0.23
|Кучаев Константин
|2
|0.09
|Виллиан Роша
|2
|0.09
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Набабкин Кирилл
|1
|0.05
|Заболотный Антон
|1
|0.05
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|1
|0.05
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|6
|0
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|4
|1
|Гогличидзе Лео
|3
|1
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Каштанов Алексей
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Обляков Иван
|2
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Урал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ЦСКА Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
5
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
11
28
Урал
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ЦСКА Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
16
33
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
5
18%
16-30
3
25%
8
29%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
6
50%
7
25%
61-75
0
0%
5
18%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
4
50%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Забито
25
39
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
1
4%
2
5%
46-60
10
40%
9
23%
61-75
5
20%
7
18%
76-90
Пропущено
34
21
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
6
29%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
10
29%
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1
Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Результаты матчей
Урал
ЦСКА Москва
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
2:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Урал
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
56
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
47
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
184
913
1210
121
616
121
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 20
|41
|5.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|39 - 29
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|47 - 36
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|32 - 41
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 35
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 33
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|24 - 44
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва
Исход игры
Урал
17.9% (10)
Ничья
25% (14)
ЦСКА Москва
57.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
23.2% (13)
1:1 Ничья
21.4% (12)
0:1 ЦСКА Москва
14.3% (8)
0:2 ЦСКА Москва
14.3% (8)
2:1 Урал
8.9% (5)
1:3 ЦСКА Москва
3.6% (2)
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