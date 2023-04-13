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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Урал
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 56
Урал 17.9% (10)
X 25% (14)
ЦСКА Москва 57.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
ЦСКА Москва
3.86
3.80
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

23 матча

8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.55
0.83

Среднее время на гол

165
108

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.55

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.23
Бикфалви Эрик 4 0.18
Ранджелович Лазар 3 0.14
Газинский Юрий 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Филипенко Егор 1 0.05
Мишкич Даниэль 1 0.05
Юшин Александр 1 0.05
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.05
Егорычев Андрей 1 0.05
Быковский Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 13 (3) 0.59
Медина Хесус 6 (2) 0.27
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.27
Обляков Иван 5 0.23
Кучаев Константин 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Дивеев Игорь 1 0.05
Набабкин Кирилл 1 0.05
Заболотный Антон 1 0.05
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
Гайч Адольфо 1 0.05
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 6 0
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Гогличидзе Лео 3 1
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Каштанов Алексей 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Зделар Саша 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Гайич Милан III 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Урал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ЦСКА Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
5
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

11
28
Урал
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
ЦСКА Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

16
33

Голы по времени матча

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
5
18%
16-30
3
25%
8
29%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
6
50%
7
25%
61-75
0
0%
5
18%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
4
50%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

25
39
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
1
4%
2
5%
46-60
10
40%
9
23%
61-75
5
20%
7
18%
76-90

Пропущено

34
21
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
6
29%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
10
29%
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1
Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Урал
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
12
10
1
21
2.5
6
16
1
21
3.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 38 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.2% пользователей.
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    • Прогнозы 56
    Урал 17.9% (10)
    X 25% (14)
    ЦСКА Москва 57.1% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.86
    3.80
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    17.9% (10)
    Ничья
    25% (14)
    ЦСКА Москва
    57.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    23.2% (13)
    1:1 Ничья
    21.4% (12)
    0:1 ЦСКА Москва
    14.3% (8)
    0:2 ЦСКА Москва
    14.3% (8)
    2:1 Урал
    8.9% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.6% (2)
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