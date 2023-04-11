Тур: 23. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Спартак Москва
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|2
|0.09
|Лебеденко Игорь
|2
|0.09
|Смольников Игорь
|1
|0.05
|Кухарчук Илья
|1
|0.05
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.05
|Рейна Йорди
|1
|0.05
|Стефанович Илья
|1
|0.05
|Шапич Стефан
|1
|0.05
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|16 (2)
|0.73
|Соболев Александр Сергеевич
|9 (1)
|0.41
|Николсон Шамар
|3
|0.14
|Литвинов Руслан
|3
|0.14
|Мартинс Кристофер
|2
|0.09
|Игнатов Михаил
|2
|0.09
|Зобнин Роман
|2
|0.09
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Мозес Виктор
|2
|0.09
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Денисов Даниил
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|1
|0.05
|Маслов Павел
|1
|0.05
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.05
|Мелёшин Павел
|1
|0.05
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|7
|0
|Кутепов Илья
|4
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|0
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Промес Квинси
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
1
6
Торпедо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
6
28
Торпедо Москва
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
7
34
Голы по времени матча
Забито
4
19
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
4
21%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
25%
5
26%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Забито
7
29
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
14%
4
14%
1-15
2
29%
3
10%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
29%
3
10%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
1
14%
7
24%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
9
47%
3
27%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
11
48
6 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 13
14 Не забивали 3
1
9%
5
10%
1-15
3
27%
7
15%
16-30
2
18%
9
19%
31-45
2
18%
8
17%
46-60
1
9%
7
15%
61-75
2
18%
12
25%
76-90
Пропущено
38
27
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
1
3%
1
4%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
14
37%
7
26%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
9
24%
3
11%
61-75
7
18%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Спартак Москва
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
38
74
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
193
418
148
121
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 20
|41
|5.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|39 - 29
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|47 - 36
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|32 - 41
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 35
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 33
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|24 - 44
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Торпедо Москва
9.4% (5)
Ничья
3.8% (2)
Спартак Москва
86.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
26.4% (14)
0:2 Спартак Москва
22.6% (12)
1:3 Спартак Москва
7.5% (4)
0:1 Спартак Москва
7.5% (4)
0:4 Спартак Москва
3.8% (2)
2:1 Торпедо Москва
3.8% (2)
2:4 Спартак Москва
3.8% (2)
0:3 Спартак Москва
3.8% (2)
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