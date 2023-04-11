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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Торпедо Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 53
Торпедо Москва 9.4% (5)
X 3.8% (2)
Спартак Москва 86.8% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Спартак Москва
8.20
5.05
8.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Спартак Москва

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.09
Лебеденко Игорь 2 0.09
Смольников Игорь 1 0.05
Кухарчук Илья 1 0.05
Нетфуллин Равиль 1 0.05
Рейна Йорди 1 0.05
Стефанович Илья 1 0.05
Шапич Стефан 1 0.05
Померко Алексей 1 (1) 0.05
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.73
Соболев Александр Сергеевич 9 (1) 0.41
Николсон Шамар 3 0.14
Литвинов Руслан 3 0.14
Мартинс Кристофер 2 0.09
Игнатов Михаил 2 0.09
Зобнин Роман 2 0.09
Зиньковский Антон 2 0.09
Мозес Виктор 2 0.09
Пруцев Данил 1 0.05
Денисов Даниил 1 0.05
Рыбус Мацей 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Бальде Диао Кейта 1 0.05
Мелёшин Павел 1 0.05
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 7 0
Кутепов Илья 4 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Темников Иван 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 9 0
Хлусевич Даниил 7 0
Промес Квинси 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Денисов Даниил 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
6
Торпедо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

6
28
Торпедо Москва
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

7
34

Голы по времени матча

Забито

4
19
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
4
21%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
25%
5
26%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

7
29
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
14%
4
14%
1-15
2
29%
3
10%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
29%
3
10%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
1
14%
7
24%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
9
47%
3
27%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

11
48
6 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 13
14 Не забивали 3
1
9%
5
10%
1-15
3
27%
7
15%
16-30
2
18%
9
19%
31-45
2
18%
8
17%
46-60
1
9%
7
15%
61-75
2
18%
12
25%
76-90

Пропущено

38
27
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
1
3%
1
4%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
14
37%
7
26%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
9
24%
3
11%
61-75
7
18%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Спартак Москва

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
19
3
4
18
1.5
14
8
1
21
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 8 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Торпедо Москва 9.4% (5)
    X 3.8% (2)
    Спартак Москва 86.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    8.20
    5.05
    8.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    9.4% (5)
    Ничья
    3.8% (2)
    Спартак Москва
    86.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    26.4% (14)
    0:2 Спартак Москва
    22.6% (12)
    1:3 Спартак Москва
    7.5% (4)
    0:1 Спартак Москва
    7.5% (4)
    0:4 Спартак Москва
    3.8% (2)
    2:1 Торпедо Москва
    3.8% (2)
    2:4 Спартак Москва
    3.8% (2)
    0:3 Спартак Москва
    3.8% (2)
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