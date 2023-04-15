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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 40'
Химки
0'
Антич не забивает из убойной поз...
Лысцов пробил в штангу (видео). ...
Интервью Андрея Талалаева перед ...
Интервью Игоря Осинькина перед м...
Прогнозы 158
Крылья Советов 89.2% (141)
X 6.3% (10)
Химки 4.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Химки
8.10
5.00
7.64
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
95
Гапонов
Илья
5
Горшков
Юрий
15
Рассказов
Николай
22
Костанца
Фернандо
14
Коваленко
Александр
28
Гарре
Бенжамин
8
Витюгов
Максим
9
Писарский
Владимир
1
Митрюшкин
Антон
66
Андраде
Лео
50
Лысцов
Виталий
4
Идову
Брайн
Оладапо
2
Голубович
Петар
99
Гулиев
Аяз
97
Магомедов
Бутта
5
Антич
Никола
9
Руденко
Александр
Александрович
10
Долгов
Александр
16
Бикел
Жаниу
Крылья Советов
4-4-2
Химки
3-4-3

История личных встреч

Крылья Советов
Химки

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ТМК
3:7
ТМК
0:4
ПЛ
3:0
К
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
21

Голов в среднем за матч

2.75
2.63

Среднее время на гол

32
34

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.13
0

Среднее время на гол

80
0

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.22
Ежов Роман 3 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Костанца Фернандо 2 0.09
Шитов Владислав 2 0.09
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.17
Магомедов Бутта 4 (1) 0.17
Руденко Александр Александрович 3 0.13
Кухарчук Илья 2 0.09
Мирзов Резиуан 2 0.09
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 5 0
Бейл Гленн 3 1
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Витюгов Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Ломаев Иван 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
7
Крылья Советов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Химки
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

12
6
Крылья Советов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Химки
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

11
33
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
15%
1-15
3
27%
4
12%
16-30
2
18%
10
30%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
2
18%
4
12%
61-75
1
9%
8
24%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Забито

24
18
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
7
29%
29%
6
33%
61-75
4
17%
7
39%
76-90

Пропущено

32
51
16 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
5
16%
7
14%
1-15
6
19%
8
16%
16-30
5
16%
14
27%
31-45
3
9%
4
8%
46-60
7
22%
5
10%
61-75
6
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2
Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Химки

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
13
9
7
15
1.5
4
18
1
21
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 23 10 7 6 39 - 29 37
6.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 23 5 5 13 24 - 44 20
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 0:0 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 0:0 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    41'
    Костанца сейчас получает удар по ногам. Рефери тут же останавливает встречу, фиксируя нарушение правил. Идову фолил, штрафной для самарцев. 
  • 39'
    Чуть больше пяти минут остается играть командам в этом тайме. "Крылья Советов" все также владеют преимуществом и активно давят на ворота соперника, который, честно говоря, начинает прижиматься к воротам.
  • 38'
    Гарре сам же последовал на подачу углового - выбивает сферу кто-то из защитников гостей. Коваленко с дальней дистанции добивает - мяч намного выше цели летит!
  • Угловой
    37'
    Снова в атаку пошли самарцы. Гарре оказался слева на ударной позиции, но пробил он крайне неточно, прямо в ногу защитнику. Еще один угловой. 
  • Опасный момент
    35'
    После навеса Бейла кто-то из футболистов "Крыльев Советов" пробил по воротам. Мяч отбивает голкипер в сторону от себя. Костанца пробивал. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Досталось снова по ногам Писарскому на правом фланге. На сей раз рефери определяет нарушение правил. Бейл будет подавать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Писарский в борьбе получил удар по голове от соперника. Вернулся на поле 9-й номер самарцев. Встречу футболист смог продолжить.
  • Офсайд
    32'
    Костанца оказался сейчас в офсайде. После длительной паузы все же фиксирует судейская бригада "вне игры". Дал рефери доиграть эпизод.
  • Опасный момент
    30'
    МОМЕНТИЩЕ! Мяч после прострела с правого края от Идову замыкает дальнюю штангу Антич, но каким-то чудом не замыкает он дальнюю штангу, направляя сферу значительно выше цели! Фантастика!
  • 29'
    Писарский после смены фамилии на футболке и смене клуба еще не забивал в РПЛ. А вот в Кубке России оформил уже три мяча. Все с нетерпением ждут забитого игроком гола. 
  • Опасный момент
    28'
    Коваленко сейчас головой сбрасывал мяч в центр, но Митрюшкин бросился в ноги кому-то из нападающих хозяев, забрав мяч в перчатки. 
  • 26'
    Бейл пытался выпросить у рефери угловой, но, играя в центре чужой штрафной после срезки от Писарского, направил мяч левее цели. Касания защитника не было.
  • 25'
    66% владения мячом у "Крыльев Советов", а у "Химок" - оставшиеся 34%. По игре же опаснее действуют гости. И это факт. Чего только попадание в штангу стоит.
  • 24'
    В разминочной зоне у "Химок" появляется Гильерме. Неужели кто-то из футболистов гостей получил травму? Будем надеяться, что обойдется без этого. 
  • 22'
    Бейл четко сыграл на Ломаева, который пробросил мяч себе на ход, но сделал это слишком сильно. В обороне тут же защитники отработали у "Химок". 
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    • Фол, нарушение
      21'
      Середина первого тайма у нас идет. В центре поля фолит уже и сам Бейл, который крайне возмущен тому факту, что рефери зафиксировал нарушение с его стороны. 
    • 20'
      Самарцам приходится не сладко сегодня, ведь видно, как заряжен на победу коллектив "Химок", который, как известно, теперь играет под руководством Талалаева. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Евгеньев! Подключился он на навес с правого края, после чего головой с десяти метров направлял сферу в сторону левой "девятки", но мяч в створ направить он не сумел!
    • Угловой
      17'
      Неудачную подачу в итоге сделали футболисты "Крыльев Советов" у ворот соперника, но под давлением на ворота соперника снова корнер зарабатывают хозяева поля. 
    • Угловой
      15'
      Лысцов накрывает удар Коваленко! Ворвался игрок хозяев справа в чужую штрафную, после чего пробил в ближний угол, и выстрел был заблокирован.
    • 14'
      Бейл караулил на линии ворот мяч, но, вероятно, он не спасал свою команду, когда мяч уже летел в створ ворот. Посмотрим, чем ответят впереди хозяева.
    • Штанга
      13'
      МОМЕНТ! После подачи углового удара мяч полетел в центр штрафной самарцев. Там дважды по воротам потом пробивали гости, и Лысцов с близкого расстояния выстрелил в каркас ворот! Левая штанга заступилась за "Крылья Советов"!
    • Угловой
      12'
      Химчане провели атаку правым флангом. Удалось по итогу угловой удар заработать команде гостей. Смотрим, чем этот эпизод закончится. 
    • 11'
      Бейл получил мяч на подступах к штрафной "Химок", после чего произвел удар по воротам противника - мяч улетел выше цели. Пока лишь пристрелка от игрока самарского клуба. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Коваленко теперь оказался на газоне после стычки. Даже медики на поле появились. Они уже оказали медицинскую помощь футболисту. Все с ним в порядке, он также вернется в игру. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Поехал голеностоп сейчас у Горшкова. Едва-едва он травму не получил. Хорошо, что он матч смог продолжить. Все с 5-м номером "Крыльев Советов" в порядке. 
    • 7'
      "Химки" близки к тому, чтобы вылететь и РПЛ. Однако и место в РПЛ хозяева пока не обеспечили. "Пари НН" в режиме Live уступает оппоненту всего на 5 баллов.
    • 6'
      Бейл оказался сейчас на позиции нападающего. Разгонял он наступление своего клуба, но так и не сумел нанести удар по воротам соперника. 
    • Офсайд
      5'
      В офсайде кто-то из игроков самарского коллектива сейчас оказался. Судейская бригада тут же определяет положение "вне игры". 
    • Фол, нарушение
      3'
      Сразу же фолит коллектив химчан. На газоне оказался Бейл, который получил удар по ногам. Штрафной удар в пользу "Крыльев Советов".
    • 2'
      Футболисты "Крыльев Советов" вышли на газон сегодня в синих цветах, в то время, как игроки "Химок" предстали на футбольном газоне в желто-черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Самаре! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Химки

    Исход игры
    Крылья Советов
    89.2% (141)
    Ничья
    6.3% (10)
    Химки
    4.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (68)
    Меньше
    45.16% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    54.03% (67)
    Нет
    45.97% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    29.1% (46)
    2:0 Крылья Советов
    16.5% (26)
    1:0 Крылья Советов
    14.6% (23)
    3:0 Крылья Советов
    5.1% (8)
    1:1 Ничья
    4.4% (7)
    3:1 Крылья Советов
    3.8% (6)
    4:1 Крылья Советов
    2.5% (4)
    2:3 Химки
    1.3% (2)
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    Крылья Советов
    Химки
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