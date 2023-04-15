Писарский в борьбе получил удар по голове от соперника. Вернулся на поле 9-й номер самарцев. Встречу футболист смог продолжить.

Досталось снова по ногам Писарскому на правом фланге. На сей раз рефери определяет нарушение правил. Бейл будет подавать.

После навеса Бейла кто-то из футболистов "Крыльев Советов" пробил по воротам. Мяч отбивает голкипер в сторону от себя. Костанца пробивал.

Снова в атаку пошли самарцы. Гарре оказался слева на ударной позиции, но пробил он крайне неточно, прямо в ногу защитнику. Еще один угловой.

Гарре сам же последовал на подачу углового - выбивает сферу кто-то из защитников гостей. Коваленко с дальней дистанции добивает - мяч намного выше цели летит!

Чуть больше пяти минут остается играть командам в этом тайме. "Крылья Советов" все также владеют преимуществом и активно давят на ворота соперника, который, честно говоря, начинает прижиматься к воротам.

Костанца сейчас получает удар по ногам. Рефери тут же останавливает встречу, фиксируя нарушение правил. Идову фолил, штрафной для самарцев.

Бейл четко сыграл на Ломаева, который пробросил мяч себе на ход, но сделал это слишком сильно. В обороне тут же защитники отработали у "Химок".

В разминочной зоне у "Химок" появляется Гильерме. Неужели кто-то из футболистов гостей получил травму? Будем надеяться, что обойдется без этого.

66% владения мячом у "Крыльев Советов", а у "Химок" - оставшиеся 34%. По игре же опаснее действуют гости. И это факт. Чего только попадание в штангу стоит.

Бейл пытался выпросить у рефери угловой, но, играя в центре чужой штрафной после срезки от Писарского, направил мяч левее цели. Касания защитника не было.

Коваленко сейчас головой сбрасывал мяч в центр, но Митрюшкин бросился в ноги кому-то из нападающих хозяев, забрав мяч в перчатки.

Писарский после смены фамилии на футболке и смене клуба еще не забивал в РПЛ. А вот в Кубке России оформил уже три мяча. Все с нетерпением ждут забитого игроком гола.

МОМЕНТИЩЕ! Мяч после прострела с правого края от Идову замыкает дальнюю штангу Антич, но каким-то чудом не замыкает он дальнюю штангу, направляя сферу значительно выше цели! Фантастика!

Костанца оказался сейчас в офсайде. После длительной паузы все же фиксирует судейская бригада "вне игры". Дал рефери доиграть эпизод.

21' Середина первого тайма у нас идет. В центре поля фолит уже и сам Бейл, который крайне возмущен тому факту, что рефери зафиксировал нарушение с его стороны.

20' Самарцам приходится не сладко сегодня, ведь видно, как заряжен на победу коллектив "Химок", который, как известно, теперь играет под руководством Талалаева.

18' МОМЕНТ! Евгеньев! Подключился он на навес с правого края, после чего головой с десяти метров направлял сферу в сторону левой "девятки", но мяч в створ направить он не сумел!

17' Неудачную подачу в итоге сделали футболисты "Крыльев Советов" у ворот соперника, но под давлением на ворота соперника снова корнер зарабатывают хозяева поля.

15' Лысцов накрывает удар Коваленко! Ворвался игрок хозяев справа в чужую штрафную, после чего пробил в ближний угол, и выстрел был заблокирован.

14' Бейл караулил на линии ворот мяч, но, вероятно, он не спасал свою команду, когда мяч уже летел в створ ворот. Посмотрим, чем ответят впереди хозяева.

13' МОМЕНТ! После подачи углового удара мяч полетел в центр штрафной самарцев. Там дважды по воротам потом пробивали гости, и Лысцов с близкого расстояния выстрелил в каркас ворот! Левая штанга заступилась за "Крылья Советов"!

12' Химчане провели атаку правым флангом. Удалось по итогу угловой удар заработать команде гостей. Смотрим, чем этот эпизод закончится.

11' Бейл получил мяч на подступах к штрафной "Химок", после чего произвел удар по воротам противника - мяч улетел выше цели. Пока лишь пристрелка от игрока самарского клуба.