Тур: 23. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Химки
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
21
Голов в среднем за матч
2.75
2.63
Среднее время на гол
32
34
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.13
0
Среднее время на гол
80
0
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.23
|Ежов Роман
|3
|0.14
|Пиняев Сергей
|3
|0.14
|Костанца Фернандо
|2
|0.09
|Шитов Владислав
|2
|0.09
|Коваленко Александр
|1
|0.05
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.05
|Якуба Денис
|1
|0.05
|Рахманович Амер
|1
|0.05
|Гапонов Илья
|1
|0.05
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.05
|Чиркович Александар
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.18
|Магомедов Бутта
|4 (1)
|0.18
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.09
|Мирзов Резиуан
|2
|0.09
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|Гильерме Маркос
|1
|0.05
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.05
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Бейл Гленн
|3
|1
|Ежов Роман
|4
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Мори
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
7
Крылья Советов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Химки
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
17
Волевые поражения
12
6
Крылья Советов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Химки
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
11
33
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
15%
1-15
3
27%
4
12%
16-30
2
18%
10
30%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
2
18%
4
12%
61-75
1
9%
8
24%
76-90
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
2
13%
4
50%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Забито
24
18
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
7
29%
29%
6
33%
61-75
4
17%
7
39%
76-90
Пропущено
32
51
16 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
5
16%
7
14%
1-15
6
19%
8
16%
16-30
5
16%
14
27%
31-45
3
9%
4
8%
46-60
7
22%
5
10%
61-75
6
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2
Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Химки
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
57
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
139
715
418
121
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 20
|41
|5.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|39 - 29
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|47 - 36
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|32 - 41
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 35
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 33
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|24 - 44
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Химки
Исход игры
Крылья Советов
88.5% (54)
Ничья
6.6% (4)
Химки
4.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
31.1% (19)
2:0 Крылья Советов
19.7% (12)
1:0 Крылья Советов
11.5% (7)
3:0 Крылья Советов
6.6% (4)
1:1 Ничья
6.6% (4)
3:1 Крылья Советов
3.3% (2)
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