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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Химки
Прогнозы 61
Крылья Советов 88.5% (54)
X 6.6% (4)
Химки 4.9% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Химки
7.50
4.80
7.30
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История личных встреч

Крылья Советов
Химки

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ТМК
3:7
ТМК
0:4
ПЛ
3:0
К
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
21

Голов в среднем за матч

2.75
2.63

Среднее время на гол

32
34

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.13
0

Среднее время на гол

80
0

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.23
Ежов Роман 3 0.14
Пиняев Сергей 3 0.14
Костанца Фернандо 2 0.09
Шитов Владислав 2 0.09
Коваленко Александр 1 0.05
Евгеньев Роман 1 0.05
Бейл Гленн 1 (1) 0.05
Якуба Денис 1 0.05
Рахманович Амер 1 0.05
Гапонов Илья 1 0.05
Цыпченко Дмитрий 1 0.05
Чиркович Александар 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.18
Магомедов Бутта 4 (1) 0.18
Руденко Александр Александрович 3 0.14
Кухарчук Илья 2 0.09
Мирзов Резиуан 2 0.09
Ломовицкий Александр 1 0.05
Гильерме Маркос 1 0.05
Садыгов Илья 1 (1) 0.05
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 5 0
Бейл Гленн 3 1
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Витюгов Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Ломаев Иван 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
7
Крылья Советов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Химки
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

12
6
Крылья Советов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Химки
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

11
33
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
15%
1-15
3
27%
4
12%
16-30
2
18%
10
30%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
2
18%
4
12%
61-75
1
9%
8
24%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Забито

24
18
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
7
29%
29%
6
33%
61-75
4
17%
7
39%
76-90

Пропущено

32
51
16 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
5
16%
7
14%
1-15
6
19%
8
16%
16-30
5
16%
14
27%
31-45
3
9%
4
8%
46-60
7
22%
5
10%
61-75
6
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2
Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Химки

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
13
9
7
15
1.5
4
18
1
21
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 3 часа 8 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 61
    Крылья Советов 88.5% (54)
    X 6.6% (4)
    Химки 4.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Химки
    7.50
    4.80
    7.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Химки онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Химки

    Исход игры
    Крылья Советов
    88.5% (54)
    Ничья
    6.6% (4)
    Химки
    4.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (27)
    Нет
    46% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    31.1% (19)
    2:0 Крылья Советов
    19.7% (12)
    1:0 Крылья Советов
    11.5% (7)
    3:0 Крылья Советов
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    3:1 Крылья Советов
    3.3% (2)
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