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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 33'
Сент-Трейден
0'
8' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
22' Желтая карточка
Даланн Йеспер

Ход матча

8'
Фрэнсис Абу
 
22'
Даланн Йеспер
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Сент-Трейден
1.81
3.88
6.20
Все Коэффициенты
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
17
Фрэнсис
Абу
11
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
13
Райтц
Рокко
27
Бойя
Франк
9
Хара
Таити
91
Бруно
Джанни
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМС
0:1
PU
1:0
PU
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.1

Среднее время на гол

150
81

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 15 (1) 0.45
Денкей Кевин 8 0.24
Хотич Дино 5 (1) 0.15
Сомерс Тибо 4 0.12
Гбоо Янн 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
Деман Оливье 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Сике Уго 1 0.03
Фрэнсис Абу 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Emilio Kehrer 1 0.03
Торрес Луи 1 0.03
Christiaan Ravych 1 0.03
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 17 (3) 0.52
Хаяси Даити 7 0.21
Окадзаки Синджи 2 0.06
Кагава Синдзи 2 (1) 0.06
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.03
Тейшейра Жорже 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Бойя Франк 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Дюмон Оливье 1 0.03
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Хара Таити 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Бауэр Роберт 0 0
Конате Мори 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даланн Йеспер 8 0
Деман Оливье 6 1
Ванхутт Шарль 7 0
Лопес Леонардо 5 1
Сомерс Тибо 5 0
Попович Борис 3 1
Ван дер Брюгген Ханнес 4 0
Марселен Жан 4 0
Фрэнсис Абу 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Денкей Кевин 1 1
Хотич Дино 2 0
Декостере Роббе 2 0
Сике Уго 2 0
Мьянге Сенна 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Мори 5 2
Койта Абубакари 3 2
Янсенс Вольке 6 0
Бойя Франк 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Бруно Джанни 4 0
Кагава Синдзи 3 0
Ляйстнер Тони 3 0
Хасиока Даики 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Ван Дессел Стан 2 0
Бока Эрик 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Jo Coppens 1 0
Хара Таити 1 0
Дюмон Оливье 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
5
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

12
19
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Сент-Трейден
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

20
24

Голы по времени матча

Забито

28
15
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
4%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
7
25%
5
33%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
5
29%
29%
7
37%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
17%
2
10%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
3
17%
7
33%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
25%
6
35%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Забито

46
36
22 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 13
4
9%
4
11%
1-15
7
15%
6
17%
16-30
11
24%
5
14%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
10
22%
12
33%
76-90

Пропущено

41
36
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
6
15%
2
6%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
8
20%
10
28%
61-75
11
27%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
6
10
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
20
12
11
21
1.5
10
22
5
27
2.5
4
28
3
29
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
6.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
7.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Андерлехт
 32 13 7 12 45 - 38 46
10.
Серкль Брюгге
 0:0 33 11 12 10 44 - 43 45
11.
АХ Лёвен
 0:0 33 11 10 12 49 - 46 43
12.
Сент-Трейден
 0:0 33 11 10 12 36 - 36 43
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 0:0 33 6 7 20 35 - 71 25
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 0:0 17 7 8 2 28 - 17 29
8.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 0:0 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 0:0 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Остенде
 0:0 17 5 2 10 18 - 29 17
15.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Андерлехт
 16 7 3 6 20 - 18 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 0:0 17 5 6 6 16 - 18 21
11.
АХ Лёвен
 0:0 17 5 5 7 23 - 24 20
12.
Серкль Брюгге
 0:0 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 0:0 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 17 (3)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Фрэнсис Абу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Сент-Трейден
1.81
3.88
6.20
Все Коэффициенты
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