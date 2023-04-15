Тур: 33. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
8'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.91 Обе забьют (да)
-
41
Сике
Уго
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
11
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
13
Райтц
Рокко
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Райтц РоккоПолузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.1
Среднее время на гол
150
81
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|15 (1)
|0.45
|Денкей Кевин
|8
|0.24
|Хотич Дино
|5 (1)
|0.15
|Сомерс Тибо
|4
|0.12
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Сике Уго
|1
|0.03
|Фрэнсис Абу
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Emilio Kehrer
|1
|0.03
|Торрес Луи
|1
|0.03
|Christiaan Ravych
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|17 (3)
|0.52
|Хаяси Даити
|7
|0.21
|Окадзаки Синджи
|2
|0.06
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.06
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Жорже
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Бойя Франк
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Дюмон Оливье
|1
|0.03
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Хара Таити
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Конате Мори
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даланн Йеспер
|8
|0
|Деман Оливье
|6
|1
|Ванхутт Шарль
|7
|0
|Лопес Леонардо
|5
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Попович Борис
|3
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|4
|0
|Марселен Жан
|4
|0
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Денкей Кевин
|1
|1
|Хотич Дино
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Мори
|5
|2
|Койта Абубакари
|3
|2
|Янсенс Вольке
|6
|0
|Бойя Франк
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Бруно Джанни
|4
|0
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Ван Дессел Стан
|2
|0
|Бока Эрик
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
5
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
12
19
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Сент-Трейден
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
20
24
Голы по времени матча
Забито
28
15
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
4%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
7
25%
5
33%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
5
29%
29%
7
37%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
17%
2
10%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
3
17%
7
33%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
25%
6
35%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Забито
46
36
22 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 13
4
9%
4
11%
1-15
7
15%
6
17%
16-30
11
24%
5
14%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
10
22%
12
33%
76-90
Пропущено
41
36
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
6
15%
2
6%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
8
20%
10
28%
61-75
11
27%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
88
610
412
214
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
313
412
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
2012
1121
1022
527
428
329
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|5.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|6.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|7.
|32
|14
|7
|11
|60 - 52
|49
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|32
|13
|7
|12
|45 - 38
|46
|10.
|0:0
|33
|11
|12
|10
|44 - 43
|45
|11.
|0:0
|33
|11
|10
|12
|49 - 46
|43
|12.
|0:0
|33
|11
|10
|12
|36 - 36
|43
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|0:0
|33
|6
|7
|20
|35 - 71
|25
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|28 - 17
|29
|8.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|18 - 29
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|23 - 24
|20
|12.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|0:0
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|17 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10