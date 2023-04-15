Тур: 33. Стадион: Kehrwegstadion.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
38
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
19
Фила
Карол
25
Вормер
Руд
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
38 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
-
19 Фила КаролЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Stan Braem
-
-
Главный тренер: Frederik D'Hollander
История личных встреч
Эйпен
Зульте-Варегем
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
18 матчей
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.44
2.44
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.78
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
54
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерс Стеф
|7 (6)
|0.22
|Н'Дри Конан
|7
|0.22
|Чарльз-Кук Риган
|6
|0.19
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.16
|Ламбер Борис
|4
|0.13
|Gary Magnee
|3
|0.09
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Гассама Джейди
|2
|0.06
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Сумано Самбу
|1
|0.03
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Альварес Давид
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|9 (3)
|0.28
|Воссен Йелле
|9 (3)
|0.28
|Фадера Алию
|7
|0.22
|Ндур Алиун
|5
|0.16
|Nicolas Rommens
|2
|0.06
|Stan Braem
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.03
|Дерейк Тимоти
|1
|0.03
|Лопес Борха
|1
|0.03
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.03
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Moudou Tambedou
|1
|0.03
|Novatus Disma
|0
|0
|Вормер Руд
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|10
|1
|Gary Magnee
|6
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Дэвидсон Джейсон
|5
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Деом Жером
|3
|1
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Превляк Смаил
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Алло Тедди
|2
|0
|Байе Брандон
|0
|1
|Бессиль Лоик
|0
|1
|Филин Александр
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|9
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Nicolas Rommens
|6
|0
|Фадера Алию
|6
|0
|Лопес Борха
|4
|1
|Дерейк Тимоти
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|1
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Lukas Willen
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Wout De Buyser
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
13
13
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Зульте-Варегем
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
29
32
Волевые поражения
9
17
Эйпен
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Зульте-Варегем
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
16% (5)
41% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
33
35
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
13%
7
37%
61-75
8
35%
5
26%
76-90
Пропущено
26
30
16 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
7
27%
5
17%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
23%
6
20%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
4
15%
6
20%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
8
44%
8
33%
76-90
Пропущено
35
44
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
11%
6
14%
1-15
6
17%
2
5%
16-30
10
29%
9
20%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
10
29%
12
27%
76-90
Забито
41
43
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
4
10%
5
12%
1-15
7
17%
3
7%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
4
10%
11
26%
61-75
16
39%
13
30%
76-90
Пропущено
61
74
36 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 42
20 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 30
11
18%
11
15%
1-15
9
15%
6
8%
16-30
16
26%
15
20%
31-45
8
13%
12
16%
46-60
3
5%
12
16%
61-75
14
23%
18
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5
Результаты матчей
Эйпен
Зульте-Варегем
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
4:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
610
79
214
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
313
610
115
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
239
923
1319
329
527
329
131
131
131
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|17 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10