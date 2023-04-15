Тур: 33. Стадион: Kehrwegstadion.
1:5
Конец матча
0'
0:1
5' ГолФила Карол
0:2
28' ГолГано Зиньо
35' Желтая карточкаН'Дри Конан
0:3
39' ГолГано Зиньо
0:4
45' ГолГано Зиньо
1:4
46' ГолПревляк Смаил
76' Желтая карточкаФила Карол
1:5
79' ГолВормер Руд
81' Желтая карточкаФилин Александр
89' Желтая карточкаПревляк Смаил
90'+5
Ход матча
5'
0:1
28'
0:2
35'
39'
0:3
45'
0:4
46'
1:4
76'
79'
1:5
81'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Тотал больше 2.5
-
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
38
Бостин
Луи
19
Фила
Карол
31
Lukas
Willen
25
Вормер
Руд
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
38 Бостин ЛуиВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Stan Braem
-
-
Главный тренер: Frederik D'Hollander
История личных встреч
Эйпен
Зульте-Варегем
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
18 матчей
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.44
2.44
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.78
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
54
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерс Стеф
|7 (6)
|0.21
|Н'Дри Конан
|7
|0.21
|Чарльз-Кук Риган
|6
|0.18
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.18
|Ламбер Борис
|4
|0.12
|Gary Magnee
|3
|0.09
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Гассама Джейди
|2
|0.06
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Сумано Самбу
|1
|0.03
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Альварес Давид
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|12 (3)
|0.36
|Воссен Йелле
|9 (3)
|0.27
|Фадера Алию
|7
|0.21
|Ндур Алиун
|5
|0.15
|Nicolas Rommens
|2
|0.06
|Stan Braem
|2
|0.06
|Вормер Руд
|1
|0.03
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.03
|Дерейк Тимоти
|1
|0.03
|Лопес Борха
|1
|0.03
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.03
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Фила Карол
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Moudou Tambedou
|1
|0.03
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|10
|1
|Gary Magnee
|6
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Дэвидсон Джейсон
|5
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Деом Жером
|3
|1
|Превляк Смаил
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Алло Тедди
|2
|0
|Байе Брандон
|0
|1
|Бессиль Лоик
|0
|1
|Альварес Давид
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|9
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Nicolas Rommens
|6
|0
|Фадера Алию
|6
|0
|Лопес Борха
|4
|1
|Дерейк Тимоти
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Фила Карол
|4
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|1
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Lukas Willen
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Wout De Buyser
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
14
13
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Зульте-Варегем
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
29
32
Волевые поражения
9
17
Эйпен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Зульте-Варегем
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
18% (6)
39% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
33
36
Волевые поражения
23
30
Голы по времени матча
Забито
24
24
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
8%
2
8%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
3
13%
7
29%
29%
61-75
8
33%
6
25%
76-90
Пропущено
31
31
20 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
8
26%
5
16%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
5
16%
6
19%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
8
44%
8
33%
76-90
Пропущено
35
44
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
11%
6
14%
1-15
6
17%
2
5%
16-30
10
29%
9
20%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
10
29%
12
27%
76-90
Забито
42
48
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
10%
6
13%
1-15
7
17%
4
8%
16-30
6
14%
9
19%
31-45
5
12%
4
8%
46-60
4
10%
11
23%
61-75
16
38%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
66
75
40 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 43
21 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 31
12
18%
11
15%
1-15
10
15%
6
8%
16-30
18
27%
15
20%
31-45
8
12%
13
17%
46-60
3
5%
12
16%
61-75
15
23%
18
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5
Результаты матчей
Эйпен
Зульте-Варегем
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
611
79
215
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
313
710
115
314
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
249
924
1419
330
627
330
231
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|5.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|6.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|7.
|32
|14
|7
|11
|60 - 52
|49
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|32
|13
|7
|12
|45 - 38
|46
|10.
|0:0
|33
|11
|12
|10
|44 - 43
|45
|11.
|0:0
|33
|11
|10
|12
|49 - 46
|43
|12.
|0:0
|33
|11
|10
|12
|36 - 36
|43
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|0:0
|33
|6
|7
|20
|35 - 71
|25
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|28 - 17
|29
|8.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|18 - 29
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|23 - 24
|20
|12.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|0:0
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|17 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10