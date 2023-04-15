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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Эйпен
1:5
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
0:1
5' Гол
Фила Карол
0:2
28' Гол
Гано Зиньо
35' Желтая карточка
Н'Дри Конан
0:3
39' Гол
Гано Зиньо
0:4
45' Гол
Гано Зиньо
1:4
46' Гол
Превляк Смаил
76' Желтая карточка
Фила Карол
1:5
79' Гол
Вормер Руд
81' Желтая карточка
Филин Александр
89' Желтая карточка
Превляк Смаил
90'+5
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
4
Филин
Александр
28
Rune
Paeshuyse
3
Дэвидсон
Джейсон
10
Чарльз-Кук
Риган
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
38
Бостин
Луи
19
Фила
Карол
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
25
Вормер
Руд
6
Сиссако
Абдулайе
11
Ндур
Алиун
9
Воссен
Йелле
7
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
Эйпен
4-4-2
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Зульте-Варегем

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

18 матчей

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

История матчей

ПДА
5:5
ПДА
3:0
К
3:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
4:0
ПДА
3:2
ПДА
0:5
ЛП
1:3
К
0:2
К
1:0
ЛП
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.44
2.44

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерс Стеф 7 (6) 0.21
Н'Дри Конан 7 0.21
Чарльз-Кук Риган 6 0.18
Превляк Смаил 6 (1) 0.18
Ламбер Борис 4 0.12
Gary Magnee 3 0.09
Нуху Айзек 2 0.06
Гассама Джейди 2 0.06
Байе Брандон 1 0.03
Сумано Самбу 1 0.03
Yentil van Genechten 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Альварес Давид 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Битумазала Натан 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 12 (3) 0.36
Воссен Йелле 9 (3) 0.27
Фадера Алию 7 0.21
Ндур Алиун 5 0.15
Nicolas Rommens 2 0.06
Stan Braem 2 0.06
Вормер Руд 1 0.03
Сиранни Алессандро 1 0.03
Драмбаев Aлександр 1 0.03
Дерейк Тимоти 1 0.03
Лопес Борха 1 0.03
Сиссако Абдулайе 1 0.03
Mamadou Sangare 1 0.03
Фила Карол 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Moudou Tambedou 1 0.03
Novatus Disma 0 0
Цука Рави 0 0
Lukas Willen 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 10 1
Gary Magnee 6 1
Мубарак Вакасо 5 1
Дэвидсон Джейсон 5 0
Джегго Джеймс 5 0
Ламбер Борис 5 0
Деом Жером 3 1
Превляк Смаил 3 0
Чарльз-Кук Риган 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Филин Александр 2 0
Нуху Айзек 2 0
Алло Тедди 2 0
Байе Брандон 0 1
Бессиль Лоик 0 1
Альварес Давид 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Битумазала Натан 1 0
Гассама Джейди 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 9 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Nicolas Rommens 6 0
Фадера Алию 6 0
Лопес Борха 4 1
Дерейк Тимоти 5 0
Сиранни Алессандро 5 0
Moudou Tambedou 5 0
Фила Карол 4 0
Оффор Чинонсо 4 0
Брюлс Кристиан 2 1
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Lukas Willen 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Mamadou Sangare 2 0
Ндур Алиун 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Wout De Buyser 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Результаты матчей

Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

14
13
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Зульте-Варегем
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

29
32

Волевые поражения

9
17
Эйпен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Зульте-Варегем
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
18% (6)
39% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

33
36

Волевые поражения

23
30

Голы по времени матча

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
8%
2
8%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
3
13%
7
29%
29%
61-75
8
33%
6
25%
76-90

Пропущено

31
31
20 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
8
26%
5
16%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
5
16%
6
19%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
8
44%
8
33%
76-90

Пропущено

35
44
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
11%
6
14%
1-15
6
17%
2
5%
16-30
10
29%
9
20%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
10
29%
12
27%
76-90

Забито

42
48
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
10%
6
13%
1-15
7
17%
4
8%
16-30
6
14%
9
19%
31-45
5
12%
4
8%
46-60
4
10%
11
23%
61-75
16
38%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

66
75
40 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 43
21 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 31
12
18%
11
15%
1-15
10
15%
6
8%
16-30
18
27%
15
20%
31-45
8
12%
13
17%
46-60
3
5%
12
16%
61-75
15
23%
18
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5

Результаты матчей

Эйпен
Зульте-Варегем

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Зульте-Варегем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
7
9
2
15
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
24
9
9
24
1.5
14
19
3
30
2.5
6
27
3
30
3.5
2
31
1
32
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
6.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
7.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Андерлехт
 32 13 7 12 45 - 38 46
10.
Серкль Брюгге
 0:0 33 11 12 10 44 - 43 45
11.
АХ Лёвен
 0:0 33 11 10 12 49 - 46 43
12.
Сент-Трейден
 0:0 33 11 10 12 36 - 36 43
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 0:0 33 6 7 20 35 - 71 25
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 0:0 17 7 8 2 28 - 17 29
8.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 0:0 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 0:0 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Остенде
 0:0 17 5 2 10 18 - 29 17
15.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Андерлехт
 16 7 3 6 20 - 18 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 0:0 17 5 6 6 16 - 18 21
11.
АХ Лёвен
 0:0 17 5 5 7 23 - 24 20
12.
Серкль Брюгге
 0:0 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 0:0 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 17 (3)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Фила Карол бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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