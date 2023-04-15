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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Остенде
0:4
Конец матча
АХ Лёвен
0'
0:1
22' Гол
Шрейверс Сьебе
26' Желтая карточка
Девале Сибен
0:2
44' Гол
Nathaniel Opoku
0:3
58' Пенальти
Торстейнссон Йон
0:4
88' Гол
Nachon Nsingi
90'+3
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
88
Родин
Матай
3
Медли
Зех
36
Siebe
Wylin
7
Матам
Тео
Ндика
8
Макгихан
Кэмерон
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
18
Сакамото
Тацухиро
9
Хорнби
Фрэйзер
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
24
Де
Норре
Каспер
8
Шрейверс
Сьебе
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
21
Nathaniel
Opoku
Остенде
3-4-2-1
АХ Лёвен
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
АХ Лёвен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
1:3
ЛП
4:1
ЛП
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 7 (3) 0.21
Хорнби Фрэйзер 7 (1) 0.21
Бэтцнер Ник 5 0.15
Атанга Давид 5 0.15
Макгихан Кэмерон 4 0.12
Матам Тео Ндика 2 0.06
Аразе Кельвин 1 0.03
Боонен Инди 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Д'Хасе Робби 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Сакамото Тацухиро 0 0
Юбер Гийом 0 0
Mohamed Berte 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 13 (4) 0.39
Торстейнссон Йон 10 (5) 0.3
Аль-Тамари Мусса 6 0.18
Мертенс Матье 5 0.15
Nachon Nsingi 5 0.15
Де Норре Каспер 4 0.12
Патрис Луи 2 0.06
Кийине Софиан 2 (1) 0.06
Шрейверс Сьебе 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урогиде Осазе 6 2
Амброз Тьерри 7 0
Роша Кенни 7 0
Танье Антон 5 1
Альбанезе Алессандро 2 2
Хорнби Фрэйзер 5 0
Макгихан Кэмерон 4 0
Родин Матай 4 0
Амаде Альфонс 4 0
Медли Зех 4 0
Атанга Давид 2 1
Кателарис Фанос 2 1
Девале Сибен 3 0
Матам Тео Ндика 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Andy Musayev 2 0
Д'Хасе Робби 0 1
Dapo Mebude 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Mohamed Berte 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 8 1
Рикка Федерико 8 0
Торстейнссон Йон 8 0
Малинов Кристиян 7 0
Патрис Луи 5 0
Мертенс Матье 4 0
Аль-Тамари Мусса 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Кийине Софиан 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Mandela Keita 1 0

Результаты матчей

Остенде
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
АХ Лёвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
10
Остенде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

30
12

Волевые поражения

13
24
Остенде
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
АХ Лёвен
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

33
15

Волевые поражения

20
34

Голы по времени матча

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
4
22%
5
18%
31-45
3
17%
7
25%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
28%
5
18%
76-90

Пропущено

33
23
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
15%
1
4%
1-15
9
27%
2
9%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
2
6%
1
4%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
9
27%
9
39%
76-90

Забито

18
26
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
11%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
7
39%
6
23%
76-90

Пропущено

41
22
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
10%
4
18%
1-15
3
7%
2
9%
16-30
10
24%
5
23%
31-45
8
20%
3
14%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
10
24%
6
27%
76-90

Забито

36
54
13 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
6
17%
4
7%
1-15
2
6%
10
19%
16-30
5
14%
11
20%
31-45
5
14%
11
20%
46-60
6
17%
7
13%
61-75
12
33%
11
20%
76-90

Пропущено

74
45
35 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 25
9
12%
5
11%
1-15
12
16%
4
9%
16-30
14
19%
11
24%
31-45
10
14%
4
9%
46-60
10
14%
6
13%
61-75
19
26%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сент-Трейден - Остенде 5:0 Остенде - Стандард 1:3 Дейнзе - Остенде 3:1 Остенде - Вестерло 1:2
Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1

Результаты матчей

Остенде
АХ Лёвен

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Остенде
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
13
1.5
7
9
2
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
8
9
2
14
2.5
3
14
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
24
9
9
24
1.5
15
18
4
29
2.5
7
26
1
32
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Брюгге
 0:0 33 15 11 7 54 - 36 56
5.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 0:0 33 14 8 11 60 - 52 50
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 32 13 7 12 45 - 38 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 0:0 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 0:0 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Андерлехт
 16 7 3 6 20 - 18 24
7.
Брюгге
 0:0 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 0:0 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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