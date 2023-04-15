Тур: 33. Стадион: Diaz Arena.
0'
0:1
22' ГолШрейверс Сьебе
26' Желтая карточкаДевале Сибен
0:2
44' ГолNathaniel Opoku
0:3
58' ПенальтиТорстейнссон Йон
0:4
88' ГолNachon Nsingi
90'+3
Ход матча
22'
0:1
26'
44'
58'
0:3
85'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
88
Родин
Матай
36
Siebe
Wylin
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
25
Патрис
Луи
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
36 Siebe WylinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
19 Manuel Osifo
-
17 Ivan Durdov
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Остенде
АХ Лёвен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|7 (3)
|0.21
|Хорнби Фрэйзер
|7 (1)
|0.21
|Бэтцнер Ник
|5
|0.15
|Атанга Давид
|5
|0.15
|Макгихан Кэмерон
|4
|0.12
|Матам Тео Ндика
|2
|0.06
|Аразе Кельвин
|1
|0.03
|Боонен Инди
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Юбер Гийом
|0
|0
|Mohamed Berte
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|13 (4)
|0.39
|Торстейнссон Йон
|10 (5)
|0.3
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.18
|Мертенс Матье
|5
|0.15
|Nachon Nsingi
|5
|0.15
|Де Норре Каспер
|4
|0.12
|Патрис Луи
|2
|0.06
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.06
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урогиде Осазе
|6
|2
|Амброз Тьерри
|7
|0
|Роша Кенни
|7
|0
|Танье Антон
|5
|1
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Хорнби Фрэйзер
|5
|0
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Амаде Альфонс
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Атанга Давид
|2
|1
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Девале Сибен
|3
|0
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Andy Musayev
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Dapo Mebude
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|8
|1
|Рикка Федерико
|8
|0
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Малинов Кристиян
|7
|0
|Патрис Луи
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Остенде
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
АХ Лёвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
10
Остенде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
30
12
Волевые поражения
13
24
Остенде
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
АХ Лёвен
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
33
15
Волевые поражения
20
34
Голы по времени матча
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
4
22%
5
18%
31-45
3
17%
7
25%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
28%
5
18%
76-90
Пропущено
33
23
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
15%
1
4%
1-15
9
27%
2
9%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
2
6%
1
4%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
9
27%
9
39%
76-90
Забито
18
26
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
11%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
7
39%
6
23%
76-90
Пропущено
41
22
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
10%
4
18%
1-15
3
7%
2
9%
16-30
10
24%
5
23%
31-45
8
20%
3
14%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
10
24%
6
27%
76-90
Забито
36
54
13 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
6
17%
4
7%
1-15
2
6%
10
19%
16-30
5
14%
11
20%
31-45
5
14%
11
20%
46-60
6
17%
7
13%
61-75
12
33%
11
20%
76-90
Пропущено
74
45
35 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 25
9
12%
5
11%
1-15
12
16%
4
9%
16-30
14
19%
11
24%
31-45
10
14%
4
9%
46-60
10
14%
6
13%
61-75
19
26%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сент-Трейден - Остенде 5:0 Остенде - Стандард 1:3 Дейнзе - Остенде 3:1 Остенде - Вестерло 1:2
Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1
Результаты матчей
Остенде
АХ Лёвен
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Остенде
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
413
79
215
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
134
511
89
214
314
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
249
924
1518
429
726
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|0:0
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|5.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|0:0
|33
|14
|8
|11
|60 - 52
|50
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|32
|13
|7
|12
|45 - 38
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10