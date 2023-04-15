Тур: 33. Стадион: Хет Куипие.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тагир
Равиль
79
Мацуо
Юсуке
14
Kyan
Vaesen
14
Мейер
Бьорн
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Rik De Mil
История личных встреч
Вестерло
Брюгге
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.64
0.67
Среднее время на гол
141
135
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
3.56
1.73
Среднее время на гол
25
52
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.24
|Фостер Лайл
|8
|0.24
|Nene Dorgeles
|8
|0.24
|Kyan Vaesen
|6
|0.18
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.15
|Диркс Тюр
|5 (3)
|0.15
|Ветокеле Игор
|4
|0.12
|Мадсен Николас
|2
|0.06
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.06
|Акбунар Халиль
|2
|0.06
|Mathias Fixelles
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|10 (1)
|0.3
|Ванакен Ханс
|9 (2)
|0.27
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.21
|Ланг Ноа
|7 (3)
|0.21
|Нильсен Каспер
|7
|0.21
|Мейер Бьорн
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|2
|0.06
|Мехеле Брэндон
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Нуса Антонио
|1
|0.03
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Ларин Кайл
|1
|0.03
|Сова Камал
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болат Синан
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Пердикицци Пьетро
|3
|1
|Nene Dorgeles
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Mathias Fixelles
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|6
|2
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Одои Денис
|7
|0
|Бушанан Тажон
|6
|0
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Ванакен Ханс
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Ланг Ноа
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мейер Бьорн
|3
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Сова Камал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Брюгге
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
14
6
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
14
33
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
28% (9)
19% (6)
Брюгге
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
28
39
Голы по времени матча
Забито
37
20
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
3
8%
3
15%
1-15
6
16%
5
25%
16-30
6
16%
5
25%
31-45
11
30%
30%
3
15%
46-60
3
8%
4
20%
61-75
8
22%
0
0%
76-90
Пропущено
29
22
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
7
24%
2
9%
61-75
6
21%
6
27%
76-90
Забито
20
33
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
20 Не забивали 17
6
30%
1
3%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
9
27%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
2
10%
8
24%
61-75
4
20%
7
21%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
12%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
9
35%
1
7%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
9
35%
4
27%
76-90
Забито
57
53
26 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 21
5 Не забивали 7
9
16%
4
8%
1-15
8
14%
8
15%
16-30
9
16%
14
26%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
5
9%
12
23%
61-75
12
21%
7
13%
76-90
Пропущено
55
37
24 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
4
7%
7
19%
16-30
14
25%
5
14%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
15
27%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2
Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0
Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0
Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Брюгге
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
142
115
610
511
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
511
79
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
266
1913
1814
824
824
428
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|0:0
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|5.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|0:0
|33
|14
|8
|11
|60 - 52
|50
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|32
|13
|7
|12
|45 - 38
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10