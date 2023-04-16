Тур: 24. Стадион: Иден Парк.
2:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
8' ПенальтиО'Ши Джеймс
1:1
35' ПенальтиЗавада Оскар
40' Желтая карточкаГомулка Тарас
43' Желтая карточкаНевилл Скотт
46' Желтая карточкаОлдред Том
2:1
56' ГолСасе Иан
67' Желтая карточкаБолл Дэвид
Ход матча
8'
0:1
35'
1:1
40'
43'
46'
56'
2:1
67'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
31
Сасе
Иан
10
Болл
Дэвид
15
Смит
Ноа
13
Хор
Генри
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Полсен Алекс
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ник Грин
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
39 матчей
28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.48
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
62
45
Голов в среднем за матч
1.59
1.15
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|14 (3)
|0.61
|Краев Божидар
|6
|0.26
|Сасе Иан
|3
|0.13
|Уэйн Бен
|3
|0.13
|Барбарусес Костас
|2
|0.09
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.09
|Эллиот Каллан
|1
|0.04
|Угаркович Стивен
|1
|0.04
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.04
|Олд Бенжамин
|1
|0.04
|Пейн Тим
|0
|0
|Лавс Джошуа
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|8 (5)
|0.36
|Хор Генри
|2
|0.09
|Армиенто Карло
|2
|0.09
|Милеуснич Никола
|2
|0.09
|Joseph Knowles
|1
|0.05
|Щепович Стефан
|1
|0.05
|Остин Чарльз
|1
|0.05
|Олдред Том
|1
|0.05
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Невилл Скотт
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиот Каллан
|6
|0
|Краев Божидар
|3
|1
|Болл Дэвид
|4
|0
|Вуттон Скотт
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Сасе Иан
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Лавс Джошуа
|2
|1
|Руфер Алекс
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Олд Бенжамин
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Кортни-Перкинс Джордан
|4
|1
|Олдред Том
|4
|0
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Чапман Коннор
|2
|0
|Josh Brindell-South
|2
|0
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
11
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
9
7
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Брисбен Роар
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
20
13
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
18
18
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
44%
7
39%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
20
7
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
57%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
35
21
20 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
5
14%
0
0%
1-15
7
20%
4
19%
16-30
8
23%
4
19%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
7
20%
3
14%
61-75
3
9%
7
33%
76-90
Пропущено
38
25
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
3
8%
3
12%
1-15
6
16%
6
24%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
10
26%
2
8%
46-60
4
11%
4
16%
61-75
10
26%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 82%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 59%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
12 раз 57%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
28
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
29
Больше Меньше
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
913
Больше Меньше
318
319
120
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|7
|2
|53 - 26
|46
|2.
|23
|11
|5
|7
|47 - 31
|38
|3.
|20
|9
|7
|4
|40 - 34
|34
|4.
|22
|9
|7
|6
|35 - 23
|34
|5.
|2:1
|23
|9
|6
|8
|37 - 39
|33
|6.
|23
|7
|7
|9
|30 - 36
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|29 - 33
|26
|8.
|21
|7
|5
|9
|26 - 33
|26
|9.
|22
|7
|5
|10
|28 - 39
|26
|10.
|23
|7
|5
|11
|30 - 44
|26
|11.
|1:2
|22
|5
|7
|10
|20 - 29
|22
|12.
|21
|5
|4
|12
|22 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|10
|6
|3
|1
|22 - 12
|21
|6.
|2:1
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|10.
|1:2
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|3.
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|5.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|6.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|7.
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|8.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|9.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|12 - 22
|9
|10.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|11 (4)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6