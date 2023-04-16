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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Веллингтон Феникс
2:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
0:1
8' Пенальти
О'Ши Джеймс
1:1
35' Пенальти
Завада Оскар
40' Желтая карточка
Гомулка Тарас
43' Желтая карточка
Невилл Скотт
46' Желтая карточка
Олдред Том
2:1
56' Гол
Сасе Иан
66' Желтая карточка
Болл Дэвид
2:2
82' Гол
Невилл Скотт
90' Желтая карточка
Хинджерт Джек
90'+5
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
15
Боксалл
Никко
19
Саттон
Сэм
5
Угаркович
Стивен
23
Льюис
Клейтон
Рис
31
Сасе
Иан
7
Барбарусес
Костас
10
Болл
Дэвид
9
Завада
Оскар
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
15
Смит
Ноа
13
Хор
Генри
12
Гомулка
Тарас
27
Трюин
Кай
11
Jez
Lofthouse
26
О'Ши
Джеймс
22
Щепович
Стефан
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

39 матчей

28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

AЛ(
0:1
0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.48
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

62
45

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 14 (3) 0.61
Краев Божидар 6 0.26
Сасе Иан 3 0.13
Уэйн Бен 3 0.13
Барбарусес Костас 2 0.09
Руфер Алекс 2 (1) 0.09
Эллиот Каллан 1 0.04
Угаркович Стивен 1 0.04
Саттон Сэм 1 0.04
Болл Дэвид 1 0.04
Льюис Клейтон Рис 1 0.04
Олд Бенжамин 1 0.04
Пейн Тим 0 0
Лавс Джошуа 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 8 (5) 0.36
Хор Генри 2 0.09
Армиенто Карло 2 0.09
Милеуснич Никола 2 0.09
Joseph Knowles 1 0.05
Невилл Скотт 1 0.05
Щепович Стефан 1 0.05
Остин Чарльз 1 0.05
Олдред Том 1 0.05
Чапман Коннор 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Кортни-Перкинс Джордан 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиот Каллан 6 0
Болл Дэвид 5 0
Краев Божидар 3 1
Вуттон Скотт 4 0
Завада Оскар 4 0
Пейн Тим 2 1
Сасе Иан 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Лавс Джошуа 2 1
Руфер Алекс 2 0
Сэил Оливер 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Олд Бенжамин 1 0
Finn Surman 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 7 0
О'Ши Джеймс 4 1
Кортни-Перкинс Джордан 4 1
Хинджерт Джек 4 0
Олдред Том 4 0
Jordan Holmes 1 1
Чапман Коннор 2 0
Josh Brindell-South 2 0
Joseph Knowles 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Хор Генри 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Армиенто Карло 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Louis Zabala 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

10
13
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

9
7
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (13)
35% (8)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Брисбен Роар
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

19
20

Голы по времени матча

Забито

22
15
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

20
20
4 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
9
45%
7
35%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

20
7
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
57%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

37
23
21 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 7
0 Не забивали 6
5
14%
1
4%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
6
16%
3
13%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
3
8%
8
35%
76-90

Пропущено

40
27
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
4
10%
3
11%
1-15
6
15%
6
22%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
10
25%
3
11%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
11
28%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 82%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
2
7 раз 30%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 55%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
2
8
2
10
2.5
1
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
9
1.5
Больше Меньше
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
13
1.5
Больше Меньше
4
18
3
20
2.5
1
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 22 13 7 2 53 - 26 46
2.
Централ Кост Маринерс
 23 11 5 7 47 - 31 38
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 7 6 35 - 23 34
5.
Веллингтон Феникс
 23 8 7 8 37 - 40 31
6.
Сидней
 2:1 21 8 5 8 31 - 34 29
7.
Перт Глори
 1:2 24 7 7 10 31 - 38 28
8.
Ньюкасл Джетс
 21 7 5 9 26 - 33 26
9.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 22 5 8 9 21 - 29 23
12.
Мельбурн Виктори
 21 5 4 12 22 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 7 2 3 20 - 10 23
4.
Перт Глори
 1:2 11 6 4 1 20 - 15 22
5.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 11 5 2 4 19 - 17 17
9.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Сидней
 2:1 10 3 3 4 14 - 20 12
12.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 2:1 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 18 - 13 16
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 11 3 3 5 14 - 21 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 1:2 13 1 3 9 11 - 23 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 11 (4)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
  • 69'
    Jez Lofthouse уходит с поля. Jordan Courtney-Perkins выходит вместо него
  • 69'
    Noah Smith уходит с поля. Joseph Knowles выходит вместо него
  • Желтая карточка
    66'
    Болл Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Завада Оскар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Сасе Иан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Олдред Том получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Боксалл Никко уходит с поля. Эллиот Каллан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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