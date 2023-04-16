Тур: 24. Стадион: Альянц Стэдиум.
2:1
Второй тайм: 58'
0'
1:0
8' ГолЛе Фондре Адам
27' Желтая карточкаКинг Джоэл
1:1
44' ГолAdam Zimarino
46' Желтая карточкаГрант Райан
2:1
51' ГолЛолли Джо
Ход матча
8'
1:0
27'
44'
1:1
46'
51'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
13
Cameron
Cook
15
Элси
Джордан
14
Клисби
Джек
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Нападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
15 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Остлер ТрентЗащитник
-
36 Joseph Forde
-
-
-
-
30 Pierce Clark
-
37 Jacob Muir
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Сидней
Перт Глори
30 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
46 матчей
60.9%
17.4%
21.7%
28 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.7%
34.8%
19.5%
21 победа 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.8%
32.6%
19.6%
22 победы 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
72
66
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|7
|0.33
|Ле Фондре Адам
|7 (1)
|0.33
|Лолли Джо
|4
|0.19
|Берджесс Макс
|2
|0.1
|Кабальо Диего
|2
|0.1
|Вуд Патрик
|2
|0.1
|Грант Райан
|1
|0.05
|Касерес Энтони
|1
|0.05
|Ретре Пауло
|1
|0.05
|Доначи Джеймс
|1
|0.05
|Alex Parson
|1
|0.05
|Сегечич Адриан
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.21
|Клисби Джек
|3
|0.13
|Уильямс Райан
|3
|0.13
|Таггарт Адам
|3
|0.13
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.13
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.08
|Биверс Марк
|2
|0.08
|Giordano Colli
|2
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Остлер Трент
|1
|0.04
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|Данкан Закари
|1
|0.04
|Luke Bodnar
|1
|0.04
|Adam Zimarino
|1
|0.04
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|4
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кабальо Диего
|4
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Касерес Энтони
|2
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|6
|1
|Лахман Даррил
|4
|1
|Уильямс Райан
|5
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|Клисби Джек
|2
|1
|David Williams III
|3
|0
|Joseph Forde
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
8
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
14
17
Сидней
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Перт Глори
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
43% (10)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
23
25
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
5
24%
76-90
Забито
17
19
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
5
36%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
30
29
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
5
17%
1
3%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
6
20%
7
24%
76-90
Пропущено
32
37
20 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
6
19%
2
5%
1-15
8
25%
7
19%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
5
16%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Сидней
Перт Глори
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
7 раз 30%
2:2
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сидней
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
83
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
65
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
185
1010
1112
416
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|7
|2
|53 - 26
|46
|2.
|23
|11
|5
|7
|47 - 31
|38
|3.
|20
|9
|7
|4
|40 - 34
|34
|4.
|22
|9
|7
|6
|35 - 23
|34
|5.
|23
|8
|7
|8
|37 - 40
|31
|6.
|2:1
|21
|8
|5
|8
|31 - 34
|29
|7.
|1:2
|24
|7
|7
|10
|31 - 38
|28
|8.
|21
|7
|5
|9
|26 - 33
|26
|9.
|22
|7
|5
|10
|28 - 39
|26
|10.
|23
|7
|5
|11
|30 - 44
|26
|11.
|22
|5
|8
|9
|21 - 29
|23
|12.
|21
|5
|4
|12
|22 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 10
|23
|4.
|1:2
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|10
|6
|3
|1
|22 - 12
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|14 - 20
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|3.
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|5.
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|6.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|7.
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|8.
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|10.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
|12.
|1:2
|13
|1
|3
|9
|11 - 23
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|11 (4)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6