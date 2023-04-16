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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Сидней
4:1
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
8' Гол
Ле Фондре Адам
27' Желтая карточка
Кинг Джоэл
1:1
44' Гол
Adam Zimarino
46' Желтая карточка
Грант Райан
2:1
51' Гол
Лолли Джо
3:1
62' Гол
Мак Роберт
4:1
72' Гол
Грант Райан
86' Желтая карточка
Adam Zimarino
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
6
Родуэлл
Джек
4
Уилкинсон
Алекс
3
Кинг
Джоэл
22
Берджесс
Макс
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
9
Ле
Фондре
Адам
11
Мак
Роберт
13
Cameron
Cook
21
Antonee
Burke-Gilroy
15
Элси
Джордан
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
43
Adam
Zimarino
8
Амини
Мустафа
19
Данкан
Закари
7
Уильямс
Райан
22
Таггарт
Адам
16
Keegan
Jelacic
Сидней
Перт Глори

История личных встреч

Сидней
Перт Глори

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

46 матчей

60.9%
17.4%
21.7%
28 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.7%
34.8%
19.5%
21 победа 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.8%
32.6%
19.6%
22 победы 15 ничьих 9 побед

История матчей

AЛ(
2:2
AЛ(
0:2
1:2
1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

2.18
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

72
66

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 8 0.38
Ле Фондре Адам 7 (1) 0.33
Лолли Джо 5 0.24
Берджесс Макс 2 0.1
Кабальо Диего 2 0.1
Грант Райан 2 0.1
Вуд Патрик 2 0.1
Касерес Энтони 1 0.05
Ретре Пауло 1 0.05
Доначи Джеймс 1 0.05
Alex Parson 1 0.05
Сегечич Адриан 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Кинг Джоэл 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Williams III 5 0.21
Клисби Джек 3 0.13
Уильямс Райан 3 0.13
Таггарт Адам 3 0.13
Макинефф Аарон 3 (1) 0.13
Хелифи Салим 2 (1) 0.08
Биверс Марк 2 0.08
Giordano Colli 2 0.08
Keegan Jelacic 1 0.04
Остлер Трент 1 0.04
Лахман Даррил 1 0.04
Данкан Закари 1 0.04
Luke Bodnar 1 0.04
Adam Zimarino 1 0.04
Jacob Dowse 0 0
Амини Мустафа 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 5 1
Берджесс Макс 4 1
Доначи Джеймс 5 0
Ретре Пауло 5 0
Брэттан Люк 4 0
Кабальо Диего 4 0
Вуд Патрик 4 0
Лолли Джо 2 1
Касерес Энтони 2 0
Кинг Джоэл 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биверс Марк 6 1
Лахман Даррил 4 1
Уильямс Райан 5 0
Амини Мустафа 5 0
Данкан Закари 4 0
Luke Bodnar 4 0
Keegan Jelacic 4 0
Клисби Джек 2 1
David Williams III 3 0
Joseph Forde 3 0
Jacob Muir 3 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Cameron Cook 2 0
Таггарт Адам 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Adam Zimarino 1 0
Jacob Dowse 1 0

Результаты матчей

Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
9
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Перт Глори
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

14
17
Сидней
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Перт Глори
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
46% (11)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
6
35%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Забито

17
19
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
5
36%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
7
21%
6
20%
31-45
7
21%
6
20%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
6
18%
7
23%
76-90

Пропущено

33
41
21 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
6
18%
3
7%
1-15
8
24%
7
17%
16-30
7
21%
7
17%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
5
15%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Сидней
Перт Глори

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
7 раз 29%
2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сидней
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
8
3
3
7
2.5
1
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
5
1.5
3
10
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
5
11
10
1.5
11
13
5
16
2.5
1
23
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 22 13 7 2 53 - 26 46
2.
Централ Кост Маринерс
 23 11 5 7 47 - 31 38
3.
Аделаида Юнайтед
 0:1 21 9 7 5 40 - 35 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 7 6 35 - 23 34
5.
Веллингтон Феникс
 23 8 7 8 37 - 40 31
6.
Сидней
 21 8 5 8 33 - 34 29
7.
Вестерн Юнайтед
 1:0 23 8 5 10 29 - 39 29
8.
Перт Глори
 24 7 7 10 31 - 40 28
9.
Ньюкасл Джетс
 21 7 5 9 26 - 33 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 22 5 8 9 21 - 29 23
12.
Мельбурн Виктори
 21 5 4 12 22 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 7 2 3 20 - 10 23
4.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
5.
Аделаида Юнайтед
 0:1 11 6 3 2 22 - 13 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 11 5 2 4 19 - 17 17
9.
Вестерн Юнайтед
 1:0 11 4 3 4 11 - 16 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
12.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 18 - 13 16
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Вестерн Юнайтед
 1:0 12 4 2 6 18 - 23 14
5.
Аделаида Юнайтед
 0:1 10 3 4 3 18 - 22 13
6.
Веллингтон Феникс
 11 3 3 5 14 - 21 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 11 (4)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
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    • 62'
      Кинг Джоэл сделал результативную передачу.
    • 51'
      Ле Фондре Адам сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      46'
      Грант Райан получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Амини Мустафа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Adam Zimarino бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Кинг Джоэл получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Грант Райан сделал результативную передачу.
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    Где смотреть матч Сидней 4:1 Перт Глори онлайн

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