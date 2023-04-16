Тур: 24. Стадион: Альянц Стэдиум.
4:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЛе Фондре Адам
27' Желтая карточкаКинг Джоэл
1:1
44' ГолAdam Zimarino
46' Желтая карточкаГрант Райан
2:1
51' ГолЛолли Джо
3:1
62' ГолМак Роберт
4:1
72' ГолГрант Райан
86' Желтая карточкаAdam Zimarino
90'+6
Ход матча
8'
1:0
27'
44'
1:1
46'
51'
2:1
62'
3:1
72'
4:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
13
Cameron
Cook
15
Элси
Джордан
14
Клисби
Джек
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Нападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
15 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Остлер ТрентЗащитник
-
36 Joseph Forde
-
-
-
-
30 Pierce Clark
-
37 Jacob Muir
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Сидней
Перт Глори
30 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
46 матчей
60.9%
17.4%
21.7%
28 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.7%
34.8%
19.5%
21 победа 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.8%
32.6%
19.6%
22 победы 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
72
66
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|8
|0.38
|Ле Фондре Адам
|7 (1)
|0.33
|Лолли Джо
|5
|0.24
|Берджесс Макс
|2
|0.1
|Кабальо Диего
|2
|0.1
|Грант Райан
|2
|0.1
|Вуд Патрик
|2
|0.1
|Касерес Энтони
|1
|0.05
|Ретре Пауло
|1
|0.05
|Доначи Джеймс
|1
|0.05
|Alex Parson
|1
|0.05
|Сегечич Адриан
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.21
|Клисби Джек
|3
|0.13
|Уильямс Райан
|3
|0.13
|Таггарт Адам
|3
|0.13
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.13
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.08
|Биверс Марк
|2
|0.08
|Giordano Colli
|2
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Остлер Трент
|1
|0.04
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|Данкан Закари
|1
|0.04
|Luke Bodnar
|1
|0.04
|Adam Zimarino
|1
|0.04
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|5
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кабальо Диего
|4
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Касерес Энтони
|2
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|6
|1
|Лахман Даррил
|4
|1
|Уильямс Райан
|5
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|Клисби Джек
|2
|1
|David Williams III
|3
|0
|Joseph Forde
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Adam Zimarino
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
9
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Перт Глори
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
14
17
Сидней
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Перт Глори
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
46% (11)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
23
26
Голы по времени матча
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
6
35%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Пропущено
19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Забито
17
19
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
5
36%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
7
21%
6
20%
31-45
7
21%
6
20%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
6
18%
7
23%
76-90
Пропущено
33
41
21 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
6
18%
3
7%
1-15
8
24%
7
17%
16-30
7
21%
7
17%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
5
15%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Сидней
Перт Глори
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
7 раз 29%
2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сидней
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
83
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
85
65
310
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
195
1110
1113
516
123
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|7
|2
|53 - 26
|46
|2.
|23
|11
|5
|7
|47 - 31
|38
|3.
|0:1
|21
|9
|7
|5
|40 - 35
|34
|4.
|22
|9
|7
|6
|35 - 23
|34
|5.
|23
|8
|7
|8
|37 - 40
|31
|6.
|21
|8
|5
|8
|33 - 34
|29
|7.
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 39
|29
|8.
|24
|7
|7
|10
|31 - 40
|28
|9.
|21
|7
|5
|9
|26 - 33
|26
|10.
|23
|7
|5
|11
|30 - 44
|26
|11.
|22
|5
|8
|9
|21 - 29
|23
|12.
|21
|5
|4
|12
|22 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|3.
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|5.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|6.
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|7.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|8.
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|10.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 25
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|11 (4)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6