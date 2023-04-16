Тур: 24. Стадион: Куперс.
0:1
Перерыв
Ход матча
13'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
18
Барнетт
Джей
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.38
2.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
42
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|9 (1)
|0.43
|Ибусуки Хироси
|5 (1)
|0.24
|Китто Райан
|4
|0.19
|Nestor Irankunda
|4
|0.19
|Клаф Зак
|3
|0.14
|Lachlan Barr
|3
|0.14
|Халлоран Бен
|2
|0.1
|Д`Арриго Луис
|2
|0.1
|Уорленд Бен
|2
|0.1
|_Luka Jovanovic
|2
|0.1
|Блэквуд Джордж
|1
|0.05
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Asad Kasumovic
|0
|0
|Ethan Alagich
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.22
|Noah Botic
|5
|0.22
|Уэлс Лаклан
|4
|0.17
|Nicolas Milanovic
|3
|0.13
|Пэйн Коннор
|2
|0.09
|Рисдон Джош
|2
|0.09
|Диаманти Алессандро
|2
|0.09
|Думбия Тонго
|2
|0.09
|Килкенни Нил
|1
|0.04
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.04
|Тратт Джейкоб
|1
|0.04
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Adisu Bayew
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлоран Бен
|5
|1
|Alexandar Popovic
|6
|0
|Хуанде Хуан
|5
|0
|Nestor Irankunda
|5
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Lachlan Barr
|4
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|1
|Уорленд Бен
|2
|1
|Клаф Зак
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Д`Арриго Луис
|2
|0
|Госи Джо
|2
|0
|Ethan Alagich
|2
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Лакруа Лео
|6
|1
|Диаманти Алессандро
|5
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Думбия Тонго
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|1
|Прийович Александар
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
10
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
17
8
Аделаида Юнайтед
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Вестерн Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
23
18
Голы по времени матча
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
10%
3
17%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
3
23%
6
27%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
5
25%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
20%
4
36%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
6
38%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
8
40%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Забито
41
29
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
7
17%
5
17%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
9
22%
6
21%
31-45
8
20%
2
7%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
7
17%
7
24%
76-90
Пропущено
33
38
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
10
26%
16-30
7
21%
4
11%
31-45
11
33%
7
18%
46-60
4
12%
6
16%
61-75
4
12%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
29
37
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
65
46
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
175
119
814
713
319
416
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|7
|2
|53 - 26
|46
|2.
|23
|11
|5
|7
|47 - 31
|38
|3.
|0:1
|21
|9
|7
|5
|40 - 35
|34
|4.
|22
|9
|7
|6
|35 - 23
|34
|5.
|23
|8
|7
|8
|37 - 40
|31
|6.
|21
|8
|5
|8
|33 - 34
|29
|7.
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 39
|29
|8.
|24
|7
|7
|10
|31 - 40
|28
|9.
|21
|7
|5
|9
|26 - 33
|26
|10.
|23
|7
|5
|11
|30 - 44
|26
|11.
|22
|5
|8
|9
|21 - 29
|23
|12.
|21
|5
|4
|12
|22 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|3.
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|5.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|6.
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|7.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|8.
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|10.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 25
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|11 (4)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6