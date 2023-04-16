Первый тайм

7' Жорди Альба с левого полуфланга выполнял навес по направлению к дальней штанге, а Рафинья Диас, выпрыгнувший не на максимальную высоту, не сумел дотронуться до мяча своей головой.

6' Такое вязкое давление сейчас оказывает "Хетафе" на оборону каталонцев. Пока справляются "сине-гранатовые". Только что согласованно создали искусственный офсайд сопернику подопечные Хави Эрнандеса.

5' ОПАСНО! У ворот "Барселоны" возникает острый момент. Борха Майораль навесил с правого края, и Мунир Эль-Хаддади из-под Серхи Роберто пробил головой с отскоком от газона рядом с правой штангой.

4' Выполнили хозяева подачу со стандарта из глубины поля в чужую штрафную - никто не коснулся мяча, и футбольный снаряд ускакал за лицевую линию.

3' Энес Унал получает медицинскую помощь. Врачебная пауза образовалась уже на второй минуте встречи.

2' Жёлтая карточка показана для Гави в середине поля за нарушение против Энеса Унала.