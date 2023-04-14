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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Хетафе
 
Позже
Барселона
Прогнозы 45
Хетафе 4.4% (2)
X 2.2% (1)
Барселона 93.3% (42)
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Хетафе
Ничья
Барселона
6.70
6.40
3.90
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История личных встреч

Хетафе
Барселона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

31 матч

9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

12.9%
38.7%
48.4%
4 победы 12 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.63

Среднее время на гол

135
144

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.81
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.77
1.13

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.46
Майораль Борха 6 0.21
Аленья Карлес 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Альварес Гастон 2 0.07
Дамиан Суарес 1 0.04
Иглесиас Хуан 1 0.04
Дуарте Домингуш 0 0
Порту Кристиан 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Альдерете Омар 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.61
Рафинья Диас 6 0.21
Педри 6 0.21
Дембеле Усман 5 0.18
Фати Ансу 4 0.14
Роберто Серхи 4 0.14
Торрес Ферран 3 0.11
Де Йонг Френки 2 0.07
Альба Жорди 1 0.04
Гави 1 0.04
Кесси Франк 1 0.04
Алонсо Маркос 1 0.04
Депай Мемфис 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 9 1
Аленья Карлес 9 1
Дьене Даконам 7 0
Милья Луис 5 1
Альварес Гастон 5 1
Порту Кристиан 4 1
Альдерете Омар 5 0
Арамбарри Мауро 3 1
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Мата Хайме 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Максимович Неманья 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Араухо Рональд 5 1
Рафинья Диас 6 0
Гави 6 0
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Барселона
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
1
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Барселона
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

7
28
Хетафе
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Барселона
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
2
7%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
27%
3
50%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

12
28
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
10
36%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
5
42%
3
11%
76-90

Пропущено

19
1
10 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 1
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
100%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

29
55
12 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
4
14%
5
9%
1-15
3
10%
9
16%
16-30
5
17%
12
22%
31-45
5
17%
7
13%
46-60
2
7%
11
20%
61-75
10
34%
11
20%
76-90

Пропущено

34
7
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
14 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 5
6
18%
3
43%
1-15
3
9%
1
14%
16-30
7
21%
1
14%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
1
14%
61-75
5
15%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0
Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3
Барселона
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2

Результаты матчей

Хетафе
Барселона

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
6 раз 43%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
8
6
1
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
25
3
8
20
1.5
14
14
1
27
2.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 28 9 10 9 33 - 33 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Райо Вальекано
 Заявка 14 5 5 4 19 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Хетафе.
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    • Прогнозы 45
    Хетафе 4.4% (2)
    X 2.2% (1)
    Барселона 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Барселона
    6.70
    6.40
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Барселона

    Исход игры
    Хетафе
    4.4% (2)
    Ничья
    2.2% (1)
    Барселона
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (22)
    Нет
    50% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    33.3% (15)
    1:2 Барселона
    24.4% (11)
    1:3 Барселона
    8.9% (4)
    0:1 Барселона
    8.9% (4)
    1:4 Барселона
    6.7% (3)
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