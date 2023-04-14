Тур: 29. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
История личных встреч
Хетафе
Барселона
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
31 матч
9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
12.9%
38.7%
48.4%
4 победы 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.67
0.63
Среднее время на гол
135
144
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.81
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.77
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.46
|Майораль Борха
|6
|0.21
|Аленья Карлес
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Альварес Гастон
|2
|0.07
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|Иглесиас Хуан
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17
|0.61
|Рафинья Диас
|6
|0.21
|Педри
|6
|0.21
|Дембеле Усман
|5
|0.18
|Фати Ансу
|4
|0.14
|Роберто Серхи
|4
|0.14
|Торрес Ферран
|3
|0.11
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Кесси Франк
|1
|0.04
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Депай Мемфис
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Альдерете Омар
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Рафинья Диас
|6
|0
|Гави
|6
|0
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Альба Жорди
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Бальде Алехандро
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Барселона
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
1
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Барселона
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
7
28
Хетафе
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Барселона
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
2
7%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
27%
3
50%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
10
36%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
5
42%
3
11%
76-90
Пропущено
19
1
10 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 1
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
100%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
29
55
12 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
4
14%
5
9%
1-15
3
10%
9
16%
16-30
5
17%
12
22%
31-45
5
17%
7
13%
46-60
2
7%
11
20%
61-75
10
34%
11
20%
76-90
Пропущено
34
7
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
14 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 5
6
18%
3
43%
1-15
3
9%
1
14%
16-30
7
21%
1
14%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
1
14%
61-75
5
15%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0
Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3
Барселона
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2
Результаты матчей
Хетафе
Барселона
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
6 раз 43%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
86
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
212
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
253
820
1414
127
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|33 - 33
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 42
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогнозы на матч Хетафе - Барселона
Исход игры
Хетафе
4.4% (2)
Ничья
2.2% (1)
Барселона
93.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
50% (22)
Нет
50% (22)
Популярный счёт
0:2 Барселона
33.3% (15)
1:2 Барселона
24.4% (11)
1:3 Барселона
8.9% (4)
0:1 Барселона
8.9% (4)
1:4 Барселона
6.7% (3)
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