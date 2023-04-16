Тур: 29. Стадион: Месталья. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
25
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
-
29 Перес ФранНападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
12 Мир РафаПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Севилья
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
39 матчей
30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.72
0.62
Среднее время на гол
52
145
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.57
0.89
Среднее время на гол
57
101
Всего голов
64
29
Голов в среднем за матч
1.64
0.74
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
121
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.18
|Клюйверт Джастин
|5 (1)
|0.18
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.14
|Алмейда Андре IV
|2
|0.07
|Лино Сэмуел
|2
|0.07
|Дьякаби Муктар
|2
|0.07
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Лато Тони
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Дуро Уго
|1
|0.04
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.04
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.25
|Ламела Эрик
|4
|0.14
|Акунья Маркос
|3
|0.11
|Торрес Оливер
|3
|0.11
|Гудель Неманья
|3
|0.11
|Мир Рафа
|3
|0.11
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.07
|Окампос Лукас
|2 (1)
|0.07
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Хиль Бриан
|1
|0.04
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.04
|Рекик Карим
|1
|0.04
|Салас Кике
|1
|0.04
|Ньянзу Танги
|1
|0.04
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|8
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Кастильехо Самуэль
|6
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Перес Фран
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|2
|Ламела Эрик
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Монтьель Гонсало
|6
|1
|Гуйе Папе
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Гудель Неманья
|6
|0
|Хордан Хоан
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Окампос Лукас
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
10
Валенсия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Севилья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
0% (0)
71% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
7
15
Валенсия
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Севилья
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
14
25
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
4
25%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
3
21%
7
28%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Пропущено
19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
35
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
4
13%
5
14%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
4
13%
10
29%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
7
23%
7
20%
76-90
Пропущено
33
42
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
12%
4
10%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
7
21%
8
19%
46-60
7
21%
7
17%
61-75
9
27%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0
Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1
Результаты матчей
Валенсия
Севилья
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
68
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
235
721
820
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 42
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|35 - 49
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
Исход игры
Валенсия
39.3% (53)
Ничья
40% (54)
Севилья
20.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
40.34% (48)
Меньше
59.66% (71)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
2:1 Валенсия
18.5% (25)
1:0 Валенсия
12.6% (17)
1:2 Севилья
11.9% (16)
0:1 Севилья
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!