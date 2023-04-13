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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Валенсия
 
Позже
Севилья
Прогнозы 44
Валенсия 52.3% (23)
X 22.7% (10)
Севилья 25% (11)
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Валенсия
Ничья
Севилья
3.30
3.30
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Валенсия
Севилья

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

39 матчей

30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
КК
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
1:1
П
0:2
П
4:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:0
П
0:0
П
3:1
П
4:3
П
2:0
П
1:2
КК
2:1
КК
1:0
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
2:1
П
2:0
ТМС
2:0
П
3:1
КК
2:1
КК
3:2
П
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.72
0.62

Среднее время на гол

52
145

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.57
0.89

Среднее время на гол

57
101

Всего голов

64
29

Голов в среднем за матч

1.64
0.74

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
121

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.18
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.18
Кастильехо Самуэль 4 0.14
Алмейда Андре IV 2 0.07
Лино Сэмуел 2 0.07
Дьякаби Муктар 2 0.07
Гильямон Уго 1 (1) 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Лато Тони 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Дуро Уго 1 0.04
Андре Маркос 1 0.04
Солер Карлос 1 (1) 0.04
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.25
Ламела Эрик 4 0.14
Акунья Маркос 3 0.11
Торрес Оливер 3 0.11
Гудель Неманья 3 0.11
Мир Рафа 3 0.11
Кармона Хосе Анхель 2 0.07
Окампос Лукас 2 (1) 0.07
Сусо Хесус 1 0.04
Хиль Бриан 1 0.04
Ракитич Иван 1 (1) 0.04
Рекик Карим 1 0.04
Салас Кике 1 0.04
Ньянзу Танги 1 0.04
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 8 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Гильямон Уго 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Дуро Уго 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 2
Ламела Эрик 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Монтьель Гонсало 6 1
Гуйе Папе 4 2
Кармона Хосе Анхель 5 1
Гудель Неманья 6 0
Хордан Хоан 6 0
Иско Аларкон 5 0
Окампос Лукас 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Валенсия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
10
Валенсия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Севилья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
0% (0)
71% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

7
15
Валенсия
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Севилья
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
4
25%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
1
6%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
3
21%
7
28%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
4
13%
5
14%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
4
13%
10
29%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
7
23%
7
20%
76-90

Пропущено

33
42
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
12%
4
10%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
7
21%
8
19%
46-60
7
21%
7
17%
61-75
9
27%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0
Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0
Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5

Результаты матчей

Валенсия
Севилья

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
7
21
1.5
8
20
3
25
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 28 9 10 9 33 - 33 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Райо Вальекано
 Заявка 14 5 5 4 19 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 44
    Валенсия 52.3% (23)
    X 22.7% (10)
    Севилья 25% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Севилья
    3.30
    3.30
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валенсия - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Севилья

    Исход игры
    Валенсия
    52.2% (24)
    Ничья
    23.9% (11)
    Севилья
    23.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    28.3% (13)
    1:2 Севилья
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    1:0 Валенсия
    15.2% (7)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
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