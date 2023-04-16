Тур: 29. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Фигероа Хорхе
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хуанпе
Хуан
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
12
Вилья
Тони
23
Клерк
Карлос
26
Нванкво
Джон
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нтекья РандиНападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Эльче
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
0.4
Среднее время на гол
81
225
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.67
Среднее время на гол
81
54
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.24
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.21
|Рикельме Родриго
|4
|0.14
|Цыганков Виктор
|3
|0.1
|Мартинес Арнау
|3
|0.1
|Мартин Иван
|3
|0.1
|Эррера Янгель
|2
|0.07
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.21
|Бое Лукас
|3
|0.1
|Понсе Эсекель
|3
|0.1
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Фидель Чавес
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|10
|0
|Мартинес Арнау
|9
|0
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Ромеу Ориоль
|7
|0
|Буэно Сантьяго
|5
|1
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|6
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Роко Энсо
|4
|1
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Кина Домингуш
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
8
Жирона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эльче
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
9
7
Жирона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
61% (17)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Эльче
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
16
15
Голы по времени матча
Забито
24
9
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
4%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
6
25%
2
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
2
22%
61-75
6
25%
3
33%
76-90
Пропущено
20
32
6 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
15%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
15%
12
38%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
7
35%
3
9%
61-75
4
20%
6
19%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
13%
5
42%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Пропущено
25
24
17 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
6
24%
4
17%
1-15
4
16%
6
25%
16-30
7
28%
2
8%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
4
16%
3
13%
76-90
Забито
39
21
15 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
3
8%
6
29%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
11
28%
4
19%
76-90
Пропущено
45
56
23 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
9
20%
6
11%
1-15
4
9%
10
18%
16-30
10
22%
14
25%
31-45
5
11%
7
13%
46-60
9
20%
10
18%
61-75
8
18%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1
Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1
Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3
Результаты матчей
Жирона
Эльче
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жирона
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
86
212
311
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1513
1414
424
424
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|10.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 42
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 42
|31
|16.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|35 - 49
|27
|20.
|0:0 Заявка
|29
|2
|8
|19
|20 - 57
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
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|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Эльче
Исход игры
Жирона
77.2% (95)
Ничья
20.3% (25)
Эльче
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
57.98% (69)
Нет
42.02% (50)
Популярный счёт
2:1 Жирона
32.5% (40)
1:0 Жирона
23.6% (29)
1:1 Ничья
17.1% (21)
2:0 Жирона
14.6% (18)
3:1 Жирона
2.4% (3)
1:2 Эльче
2.4% (3)
3:0 Жирона
1.6% (2)
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