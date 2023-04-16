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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Жирона
2:0
Конец матча
Эльче
0'
17' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
22' Желтая карточка
Милья Пере
42' Желтая карточка
Буэно Сантьяго
1:0
45' Гол
Кастельянос Валентин
47' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
57' Желтая карточка
Бое Лукас
2:0
70' Гол
Ромеу Ориоль
73' Желтая карточка
Гумбау Херард
90' Красная карточка
Понсе Эсекель
90'+4

Ход матча

14'
Гарсия Алеш
Гарсия Борха
 
17'
Кастельянос Валентин
 
22'
 
Милья Пере
42'
Буэно Сантьяго
 
45'
Кастельянос Валентин
(Вилья Тони)
1:0
46'
 
Лирола Поль
Паласиос Элибельтон
46'
 
Кольядо Алекс
Гутьеррес Хосе
47'
Ромеу Ориоль
 
57'
 
Бое Лукас
58'
Гутьеррес Мигель
Эрнандес Хави
 
58'
Фернандес Валери
Вилья Тони
 
70'
Ромеу Ориоль
2:0
73'
 
Гумбау Херард
77'
Стуани Кристиан
Кастельянос Валентин
 
77'
Коуто Ян
Мартин Иван
 
77'
 
Нтекья Ранди
Бое Лукас
78'
 
Фернандес Николас
Моренте Тете
78'
 
Понсе Эсекель
Милья Пере
90'
 
Понсе Эсекель

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Жирона 77.2% (95)
X 20.3% (25)
Эльче 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
15
Хуанпе
Хуан
16
Эрнандес
Хави
V
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
24
Гарсия
Борха
I
12
Вилья
Тони
9
Кастельянос
Валентин
1
Вернер
Аксель
14
Паласиос
Элибельтон
21
Маскарель
Омар
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
11
Моренте
Тете
8
Гутьеррес
Хосе
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Жирона
4-1-4-1
Эльче
4-3-1-2

История личных встреч

Жирона
Эльче

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:4
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
3:2
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.4

Среднее время на гол

81
225

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.67

Среднее время на гол

81
54

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (1) 0.24
Стуани Кристиан 7 (4) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.14
Цыганков Виктор 3 0.1
Мартинес Арнау 3 0.1
Мартин Иван 3 0.1
Эррера Янгель 2 0.07
Давид Лопес 2 0.07
Ромеу Ориоль 2 0.07
Сайс Самуэль 2 (2) 0.07
Гарсия Алеш 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.21
Бое Лукас 3 0.1
Понсе Эсекель 3 0.1
Моренте Тете 2 0.07
Кольядо Алекс 1 0.03
Фидель Чавес 1 (1) 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 10 0
Мартинес Арнау 9 0
Ромеу Ориоль 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартин Иван 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Роко Энсо 4 1
Кармона Хосе Анхель 4 1
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
8
Жирона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эльче
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

9
7
Жирона
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
59% (17)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Эльче
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

16
15

Голы по времени матча

Забито

26
9
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
4%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
7
27%
2
22%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
6
23%
3
33%
76-90

Пропущено

20
34
6 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
15%
2
6%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
3
15%
13
38%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
7
35%
4
12%
61-75
4
20%
6
18%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
13%
5
42%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Пропущено

25
24
17 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
6
24%
4
17%
1-15
4
16%
6
25%
16-30
7
28%
2
8%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
4
16%
3
13%
76-90

Забито

41
21
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 14
3
7%
6
29%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
9
22%
3
14%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
8
20%
3
14%
61-75
11
27%
4
19%
76-90

Пропущено

45
58
23 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 28
9
20%
6
10%
1-15
4
9%
10
17%
16-30
10
22%
15
26%
31-45
5
11%
7
12%
46-60
9
20%
11
19%
61-75
8
18%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1
Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1
Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3

Результаты матчей

Жирона
Эльче

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
9
6
1.5
2
12
3
12
2.5
1
13
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
8
6
8
1.5
2
13
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
15
14
15
14
1.5
4
25
4
25
2.5
1
28
1
28
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 29 14 6 9 37 - 30 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 29 12 7 10 40 - 29 43
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Жирона
 Заявка 29 10 8 11 44 - 42 38
10.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
11.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
14.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
16.
Кадис
 Заявка 29 7 10 12 23 - 42 31
17.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 29 6 9 14 35 - 49 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
9.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
11.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
13.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
6.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
10.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
11.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Жирона: 48%, Эльче: 52%.
  • 93'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 93'
    Цыганков Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Офсайд
    93'
    Нтекья Ранди из команды Эльче в офсайде
  • 93'
    Цыганков Виктор пробует нанести удар издали, но Аксель Вернер держит все под контролем
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Понсе Эсекель удален за серьёзный фол
  • 92'
    КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Понсе Эсекель из команды Эльче.
  • 92'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Фол, нарушение
    91'
    Понсе Эсекель из команды Эльче толкнул локтем оппонента. Это Буэно Сантьяго заработал фол
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Стуани Кристиан задерживает мяч рукой
  • 90'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Жирона: 49%, Эльче: 51%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 89'
      Нтекья Ранди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 88'
      Гарсия Алеш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 88'
      Цыганков Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 88'
      Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Жирона 77.2% (95)
    X 20.3% (25)
    Эльче 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 2:0 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 2:0 Эльче

    Исход игры
    Жирона
    77.2% (95)
    Ничья
    20.3% (25)
    Эльче
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    57.98% (69)
    Нет
    42.02% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    32.5% (40)
    1:0 Жирона
    23.6% (29)
    1:1 Ничья
    17.1% (21)
    2:0 Жирона
    14.6% (18)
    3:1 Жирона
    2.4% (3)
    1:2 Эльче
    2.4% (3)
    3:0 Жирона
    1.6% (2)
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