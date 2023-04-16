Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Жирона имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эрнандес Хави V оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Эрнандес Хави V пробует нанести удар издали, но Аксель Вернер держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вилья Тони из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Судья подбегает и показывает Буэно Сантьяго из команды Жирона отложенную желтую карточку за фол.

43' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Гумбау Херард пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

39' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе

38' О, нет. Из многообещающей позиции Кастельянос Валентин из команды Жирона наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Эльче

33' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Эльче

29' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Эльче

26' Гарсия Алеш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе

22' Милья Пере - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Вилья Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Жирона

19' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Жирона

16' Гумбау Херард из команды Эльче получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Пауло Гассанига все предвидел и спас команду!

16' Бое Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Нванкво Джон из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Эльче

6' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Жирона начинает с центра поля