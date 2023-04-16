Тур: 29. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
2
Кайки
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Гарсия
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Доэрти МэттЗащитник
-
36 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетико М
Альмерия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
3.17
0.71
Среднее время на гол
28
126
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|10
|0.36
|Гризманн Антуан
|9
|0.32
|Корреа Анхель
|6
|0.21
|Фелиш Жоау
|3
|0.11
|Карраско Янник
|3
|0.11
|Депай Мемфис
|3
|0.11
|Эрмосо Марио
|3
|0.11
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Лемар Тома
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|1
|0.04
|Молина Науэль
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|1
|0.04
|Хименес Хосе
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.21
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.14
|Баптистао Лео
|3
|0.11
|Бабич Срджан
|3
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.11
|Суарес Луис III
|2
|0.07
|Портильо Франсиско
|2
|0.07
|Робертоне Лукас
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|1
|0.04
|Саму Гарсия
|1
|0.04
|Эгуарас Иниго
|1
|0.04
|Лазаро
|1
|0.04
|Брандарис Хуан
|1
|0.04
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.04
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|6
|1
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Савич Стефан
|3
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Регилон Серхио
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эли Родриго
|5
|1
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Бабич Срджан
|3
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Альмерия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
12
Атлетико М
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
17
20
Атлетико М
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Альмерия
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
21
32
Голы по времени матча
Забито
25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
8%
2
17%
1-15
7
28%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Пропущено
12
28
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
33%
7
25%
61-75
4
33%
6
21%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
6
26%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
3
13%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
6
60%
5
26%
76-90
Забито
43
35
15 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
4
9%
5
14%
1-15
11
26%
7
20%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
10
23%
8
23%
46-60
9
21%
4
11%
61-75
9
21%
4
11%
76-90
Пропущено
22
47
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
1
5%
4
9%
1-15
3
14%
8
17%
16-30
3
14%
6
13%
31-45
1
5%
7
15%
46-60
4
18%
11
23%
61-75
10
45%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0
Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1
Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0
Результаты матчей
Атлетико М
Альмерия
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
68
78
410
411
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
208
1117
1018
523
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 42
|31
|17.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|35 - 49
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Альмерия
Исход игры
Атлетико М
100% (127)
Ничья
0% (0)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (40)
Меньше
66.67% (80)
Обе команды забьют
Да
23.33% (28)
Нет
76.67% (92)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.3% (69)
2:1 Атлетико М
15% (19)
1:0 Атлетико М
8.7% (11)
3:0 Атлетико М
7.1% (9)
3:1 Атлетико М
5.5% (7)
4:0 Атлетико М
2.4% (3)
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