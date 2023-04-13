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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Атлетико М
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 44
Атлетико М 100% (44)
X 0% (0)
Альмерия 0% (0)
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Атлетико М
Ничья
Альмерия
14.50
6.85
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Альмерия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:1
П
2:0
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
1:1
ПД
6:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

3.17
0.71

Среднее время на гол

28
126

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.36
Гризманн Антуан 9 0.32
Корреа Анхель 6 0.21
Фелиш Жоау 3 0.11
Карраско Янник 3 0.11
Депай Мемфис 3 0.11
Эрмосо Марио 3 0.11
Де Пауль Родриго 1 0.04
Лемар Тома 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Молина Науэль 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.21
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.14
Баптистао Лео 3 0.11
Бабич Срджан 3 0.11
Умар Садик 3 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.11
Суарес Луис III 2 0.07
Портильо Франсиско 2 0.07
Робертоне Лукас 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Саму Гарсия 1 0.04
Эгуарас Иниго 1 0.04
Лазаро 1 0.04
Брандарис Хуан 1 0.04
Де ла Ос Сесар 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Пуигмаль Арнау 1 0.04
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 6 1
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эли Родриго 5 1
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Суарес Луис III 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Бабич Срджан 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Альмерия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
12
Атлетико М
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

17
20
Атлетико М
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Альмерия
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

21
32

Голы по времени матча

Забито

25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
8%
2
17%
1-15
7
28%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Пропущено

12
28
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
33%
7
25%
61-75
4
33%
6
21%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
6
26%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
3
13%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
6
60%
5
26%
76-90

Забито

43
35
15 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
4
9%
5
14%
1-15
11
26%
7
20%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
10
23%
8
23%
46-60
9
21%
4
11%
61-75
9
21%
4
11%
76-90

Пропущено

22
47
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 26
1
5%
4
9%
1-15
3
14%
8
17%
16-30
3
14%
6
13%
31-45
1
5%
7
15%
46-60
4
18%
11
23%
61-75
10
45%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0
Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1
Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0

Результаты матчей

Атлетико М
Альмерия

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
4
10
2.5
4
11
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
20
8
11
17
1.5
10
18
5
23
2.5
4
24
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 28 9 10 9 33 - 33 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Райо Вальекано
 Заявка 14 5 5 4 19 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 18 минут.

    Главный судья: Де Мера Исидро Диас

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    • Прогнозы 44
    Атлетико М 100% (44)
    X 0% (0)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Альмерия
    14.50
    6.85
    6.60
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Альмерия

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    13.95% (6)
    Нет
    86.05% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    61.4% (27)
    3:0 Атлетико М
    11.4% (5)
    2:1 Атлетико М
    6.8% (3)
    1:0 Атлетико М
    6.8% (3)
    3:1 Атлетико М
    4.5% (2)
    4:0 Атлетико М
    4.5% (2)
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    Атлетико М
    Альмерия
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