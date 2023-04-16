Тур: 28. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0'
0:1
17' ГолМартинс Рафаэл
27' Желтая карточкаПатрик II
29' Желтая карточкаНето Анжело
1:1
52' ГолПанталон Ренато
57' Желтая карточкаВарела Фернанду
Ход матча
17'
0:1
27'
29'
46'
52'
1:1
57'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
21
Joao
Graca
24
Сома
Юки
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Savio Alves
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
16 КукаПолузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
- Нападающий
-
80 Beni
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Риу Аве
Каза Пиа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.25
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.14
|Fabio Ronaldo
|3
|0.11
|Коштинья
|3
|0.11
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2
|0.07
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.04
|Патрик II
|1
|0.04
|Joao Graca
|1
|0.04
|Сантос Адерлан
|1
|0.04
|Панталон Ренато
|1
|0.04
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.21
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.14
|Годвин Савиур
|3
|0.11
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.11
|Нето Анжело
|2
|0.07
|Сома Юки
|2
|0.07
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.04
|Кунимото Такахиро
|1
|0.04
|Варела Фернанду
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Антуан Карнеджи
|1
|0.04
|Болгадо Леонардо
|1
|0.04
|Пинту Диогу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Graca
|6
|0
|Панталон Ренато
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Патрик II
|5
|0
|Самарис Андреас
|5
|0
|Руиз Леонардо
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Жосуэ Са
|4
|0
|Перейра Андре
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|5
|1
|Нето Анжело
|6
|0
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Годвин Савиур
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Beni
|2
|1
|Варела Фернанду
|3
|0
|Сома Юки
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
4
Риу Аве
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
9
9
Риу Аве
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
63% (17)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
5
38%
5
36%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
21
14
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
5
24%
3
21%
61-75
7
33%
4
29%
76-90
Забито
28
27
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
8
29%
7
26%
61-75
5
18%
4
15%
76-90
Пропущено
30
30
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
23%
7
23%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1
Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0
Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1
Результаты матчей
Риу Аве
Каза Пиа
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Каза Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
49
59
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
59
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1611
918
819
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|28
|21
|4
|3
|60 - 19
|67
|3.
|27
|20
|2
|5
|60 - 24
|62
|4.
|27
|18
|3
|6
|56 - 26
|57
|5.
|27
|12
|8
|7
|31 - 32
|44
|6.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|7.
|28
|12
|3
|13
|30 - 35
|39
|8.
|1:1
|28
|11
|6
|11
|27 - 32
|39
|9.
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|10.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|11.
|1:1
|28
|9
|8
|11
|28 - 32
|35
|12.
|27
|9
|6
|12
|32 - 45
|33
|13.
|27
|8
|7
|12
|26 - 32
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|28
|6
|4
|18
|24 - 51
|22
|17.
|28
|4
|5
|19
|21 - 49
|17
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|4.
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|15 - 11
|25
|8.
|1:1
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|9.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|10.
|1:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|11.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|13.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|11 - 16
|18
|8.
|1:1
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Каза Пиа
Исход игры
Риу Аве
68% (83)
Ничья
28.7% (35)
Каза Пиа
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
20% (24)
Меньше
80% (96)
Обе команды забьют
Да
45% (54)
Нет
55% (66)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
42.6% (52)
1:1 Ничья
24.6% (30)
2:1 Риу Аве
18% (22)
2:0 Риу Аве
6.6% (8)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Каза Пиа
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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