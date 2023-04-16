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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Риу Аве
1:1
Второй тайм: 65'
Каза Пиа
0'
0:1
17' Гол
Мартинс Рафаэл
27' Желтая карточка
Патрик II
29' Желтая карточка
Нето Анжело
1:1
52' Гол
Панталон Ренато
57' Желтая карточка
Варела Фернанду

Ход матча

17'
0:1
Мартинс Рафаэл
(Нето Анжело)
27'
Патрик II
 
29'
 
Нето Анжело
46'
Savio Alves
Патрик II
 
46'
Эрнани Жорже
Боатенг Эммануль
 
52'
Панталон Ренато
1:1
57'
 
Варела Фернанду
Прогнозы 122
Риу Аве 68% (83)
X 28.7% (35)
Каза Пиа 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Каза Пиа
3.40
3.15
5.10
Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
21
Joao
Graca
95
Перейра
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
6
Полони
Дерик
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
5
Leonardo
Lelo
7
Годвин
Савиур
11
Мартинс
Рафаэл
VI
24
Сома
Юки
Риу Аве
3-4-3
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Каза Пиа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.25
Боатенг Эммануль II 4 0.14
Fabio Ronaldo 3 0.11
Коштинья 3 0.11
Родригеш Гонсалу 2 0.07
Руиз Леонардо 2 0.07
Амарал Педру 1 0.04
Перейра Андре 1 (1) 0.04
Патрик II 1 0.04
Joao Graca 1 0.04
Сантос Адерлан 1 0.04
Панталон Ренато 1 0.04
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.21
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.14
Годвин Савиур 3 0.11
Кардозо Фелиппе 3 0.11
Нето Анжело 2 0.07
Сома Юки 2 0.07
Leonardo Lelo 1 (1) 0.04
Кунимото Такахиро 1 0.04
Варела Фернанду 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Антуан Карнеджи 1 0.04
Болгадо Леонардо 1 0.04
Пинту Диогу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Graca 6 0
Панталон Ренато 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Патрик II 5 0
Самарис Андреас 5 0
Руиз Леонардо 5 0
Амарал Педру 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Жосуэ Са 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Жонатан Луис 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 5 1
Нето Анжело 6 0
Соарес Лукас 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Годвин Савиур 5 0
Золотич Нермин 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Кука 4 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Кардозо Фелиппе 2 1
Beni 2 1
Варела Фернанду 3 0
Сома Юки 3 0
Ромариу 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Leonardo Lelo 2 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
4
Риу Аве
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

9
9
Риу Аве
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
63% (17)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
5
38%
5
36%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

21
14
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
5
24%
3
21%
61-75
7
33%
4
29%
76-90

Забито

28
27
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
8
29%
7
26%
61-75
5
18%
4
15%
76-90

Пропущено

30
30
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
23%
7
23%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1
Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0
Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1

Результаты матчей

Риу Аве
Каза Пиа

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
5
9
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
16
11
9
18
1.5
8
19
1
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Каза Пиа
 1:1 28 11 6 11 27 - 32 39
9.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 1:1 28 9 8 11 28 - 32 35
12.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
13.
Жил Висенте
 27 8 7 12 26 - 32 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Риу Аве
 1:1 14 7 2 5 15 - 11 23
9.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
10.
Каза Пиа
 1:1 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 1:1 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 1:1 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Патрик II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Мартинс Рафаэл VI бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 42.6% пользователей.
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Прогнозы 122
Риу Аве 68% (83)
X 28.7% (35)
Каза Пиа 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Каза Пиа
3.40
3.15
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Каза Пиа онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Каза Пиа

Исход игры
Риу Аве
68% (83)
Ничья
28.7% (35)
Каза Пиа
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
20% (24)
Меньше
80% (96)
Обе команды забьют
Да
45% (54)
Нет
55% (66)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
42.6% (52)
1:1 Ничья
24.6% (30)
2:1 Риу Аве
18% (22)
2:0 Риу Аве
6.6% (8)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Каза Пиа
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Риу Аве
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