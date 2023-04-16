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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Брага
1:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
18' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
1:0
30' Гол
Орта Рикарду
88' Желтая карточка
Матеус Лима
90' Желтая карточка
Карвалью Витор
90'+8
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
9
Франсиско
Мартинес
Брага
4-4-2
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Жил Висенте

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.75

Среднее время на гол

162
120

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 10 (1) 0.36
Банза Симон 10 0.36
Медейруш Юри 9 (2) 0.32
Оливейра Витор 7 0.25
Руис Абель 6 0.21
Брума Арминду 3 0.11
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.11
Джало Альваро 1 0.04
Орта Андре 1 0.04
Лаинес Диего 1 0.04
Каштру Андре 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Секейра Нуну 1 0.04
Ньякате Сику 1 0.04
Тормена Витор 1 0.04
Гомес Родриго II 1 0.04
Мендес Юсафат 1 0.04
Рачич Урош 1 (1) 0.04
Гомес Виктор 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.46
Мурило Коста 4 (1) 0.14
Карвалью Витор 3 0.11
Алипур Али 2 0.07
Араужу Томаш 1 0.04
Босельи Хуан 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Ньякате Сику 4 2
Тормена Витор 5 1
Джало Альваро 5 1
Матеус Лима 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Орта Андре 4 0
Секейра Нуну 3 0
Банза Симон 3 0
Руис Абель 3 0
Лаинес Диего 3 0
Орта Рикарду 2 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Тиба Педру 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Рубен Мигель 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Карраса Моура 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0

Результаты матчей

Брага
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
6
Брага
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Жил Висенте
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

31
10
Брага
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Жил Висенте
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

34
16

Голы по времени матча

Забито

27
14
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
4
15%
1
7%
1-15
2
7%
4
29%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
2
7%
4
29%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
12
44%
2
14%
76-90

Пропущено

8
23
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 13
2
25%
5
22%
1-15
3
38%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
1
13%
1
4%
76-90

Забито

32
11
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
18%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
5
45%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
7
39%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

59
25
26 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
10
17%
1
4%
1-15
6
10%
6
24%
16-30
10
17%
4
16%
31-45
6
10%
5
20%
46-60
9
15%
2
8%
61-75
18
31%
7
28%
76-90

Пропущено

26
34
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 18
13 Не пропускали 21
3
12%
6
18%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
7
27%
9
26%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
6
23%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0
Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4

Результаты матчей

Брага
Жил Висенте

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брага
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
3
11
5
9
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
4
10
5
9
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
18
10
18
10
1.5
7
21
10
18
2.5
1
27
6
22
3.5
2
26
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
3.
Брага
 28 21 2 5 61 - 24 65
4.
Спортинг Л
 0:1 28 18 3 7 56 - 27 57
5.
Арока
 1:0 28 13 8 7 32 - 32 47
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Каза Пиа
 28 11 6 11 27 - 32 39
9.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 28 9 8 11 28 - 32 35
12.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 0:1 14 11 0 3 35 - 8 33
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 1:0 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
9.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 0:1 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Арока
 1:0 14 5 6 3 12 - 16 21
7.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 124
    Брага 96% (119)
    X 2.4% (3)
    Жил Висенте 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Брага
    96% (119)
    Ничья
    2.4% (3)
    Жил Висенте
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    35.83% (43)
    Нет
    64.17% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    44.4% (55)
    2:1 Брага
    25.8% (32)
    1:0 Брага
    12.9% (16)
    3:1 Брага
    4.8% (6)
    3:0 Брага
    4% (5)
    5:1 Брага
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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