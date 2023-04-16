Тур: 28. Стадион: Брага Мунисипал.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
1:0
30' ГолОрта Рикарду
88' Желтая карточкаМатеус Лима
90' Желтая карточкаКарвалью Витор
90'+8
Ход матча
30'
1:0
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
История личных встреч
Брага
Жил Висенте
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.75
Среднее время на гол
162
120
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|10 (1)
|0.36
|Банза Симон
|10
|0.36
|Медейруш Юри
|9 (2)
|0.32
|Оливейра Витор
|7
|0.25
|Руис Абель
|6
|0.21
|Брума Арминду
|3
|0.11
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.11
|Джало Альваро
|1
|0.04
|Орта Андре
|1
|0.04
|Лаинес Диего
|1
|0.04
|Каштру Андре
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Ньякате Сику
|1
|0.04
|Тормена Витор
|1
|0.04
|Гомес Родриго II
|1
|0.04
|Мендес Юсафат
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.04
|Гомес Виктор
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.46
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.14
|Карвалью Витор
|3
|0.11
|Алипур Али
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.04
|Босельи Хуан
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Ньякате Сику
|4
|2
|Тормена Витор
|5
|1
|Джало Альваро
|5
|1
|Матеус Лима
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Орта Андре
|4
|0
|Секейра Нуну
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Брага
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
6
Брага
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Жил Висенте
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
31
10
Брага
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Жил Висенте
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
34
16
Голы по времени матча
Забито
27
14
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
4
15%
1
7%
1-15
2
7%
4
29%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
2
7%
4
29%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
12
44%
2
14%
76-90
Пропущено
8
23
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 13
2
25%
5
22%
1-15
3
38%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
1
13%
1
4%
76-90
Забито
32
11
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
18%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
5
45%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
7
39%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
59
25
26 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
10
17%
1
4%
1-15
6
10%
6
24%
16-30
10
17%
4
16%
31-45
6
10%
5
20%
46-60
9
15%
2
8%
61-75
18
31%
7
28%
76-90
Пропущено
26
34
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 18
13 Не пропускали 21
3
12%
6
18%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
7
27%
9
26%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
6
23%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0
Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4
Результаты матчей
Брага
Жил Висенте
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брага
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
86
311
59
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
104
410
59
113
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
1810
1810
721
1018
127
622
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|28
|21
|4
|3
|60 - 19
|67
|3.
|28
|21
|2
|5
|61 - 24
|65
|4.
|0:1
|28
|18
|3
|7
|56 - 27
|57
|5.
|1:0
|28
|13
|8
|7
|32 - 32
|47
|6.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|7.
|28
|12
|3
|13
|30 - 35
|39
|8.
|28
|11
|6
|11
|27 - 32
|39
|9.
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|10.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|28 - 32
|35
|12.
|27
|9
|6
|12
|32 - 45
|33
|13.
|28
|8
|7
|13
|26 - 33
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|28
|6
|4
|18
|24 - 51
|22
|17.
|28
|4
|5
|19
|21 - 49
|17
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|0:1
|14
|11
|0
|3
|35 - 8
|33
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|15 - 11
|25
|8.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|9.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|10.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|11.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|13.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|12 - 16
|21
|7.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Брага
96% (119)
Ничья
2.4% (3)
Жил Висенте
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (46)
Меньше
61.67% (74)
Обе команды забьют
Да
35.83% (43)
Нет
64.17% (77)
Популярный счёт
2:0 Брага
44.4% (55)
2:1 Брага
25.8% (32)
1:0 Брага
12.9% (16)
3:1 Брага
4.8% (6)
3:0 Брага
4% (5)
5:1 Брага
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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