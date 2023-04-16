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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Спортинг Л
0:1
Перерыв
Арока
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Поте
0:1
38' Гол
Антони

Ход матча

33'
Поте
0:0
38'
0:1
Антони
Прогнозы 121
Спортинг Л 98.3% (119)
X 1.7% (2)
Арока 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Арока
2.50
6.53
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
19
Бельерин
Эктор
15
Угарте
Мануэль
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
79
Чермити
Юссеф
33
Артур
Гомес
VIII
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Руис
Алан
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
2
Силла
Морлей
Спортинг Л
3-4-3
Арока
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Арока

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
1.63

Среднее время на гол

31
55

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 12 (5) 0.43
Тринкан Франсишку 8 0.29
Сантуш Нуну II 7 0.25
Эдвардс Маркус 6 0.21
Паулинью Жуан 5 0.18
Морита Хидемаса 5 0.18
Порро Педро 3 (1) 0.11
Чермити Юссеф 2 0.07
Рошинья Кошта 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Матеус Рейс 1 0.04
Луис Матеус II 1 0.04
Бельерин Эктор 1 0.04
Эсгаю Рикарду 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Артур Гомес VIII 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.29
Даббаг Одай 7 0.25
Антони 5 0.18
Бассо Жоау 3 (2) 0.11
Силла Морлей 2 (1) 0.07
Руис Алан 2 0.07
Букия Андре 2 0.07
Мишель Бенжи 1 0.04
Куарежма 1 0.04
Bruno Marques 1 0.04
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 6 2
Руис Алан 9 0
Соро Исмаила 7 1
Эшгаю Тьягу 8 0
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Силла Морлей 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Арока
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
6
Спортинг Л
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

19
19
Спортинг Л
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Арока
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
56% (15)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

33
12
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
12%
1
8%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
6
18%
1
8%
31-45
7
21%
1
8%
46-60
4
12%
3
25%
61-75
7
21%
5
42%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
3
15%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
5
25%
5
25%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
7
35%
3
19%
76-90

Забито

53
32
25 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
8
15%
3
9%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
9
17%
4
13%
31-45
10
19%
6
19%
46-60
6
11%
5
16%
61-75
12
23%
10
31%
76-90

Пропущено

29
31
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
2
7%
6
19%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
8
28%
7
23%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
9
31%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0
Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2
Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2
Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Арока

Точный счет

3:0
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

3:0
6 раз 22%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 33%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
11
2
1.5
5
9
9
4
2.5
2
12
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
2
11
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
20
7
18
9
1.5
7
20
12
15
2.5
2
25
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
3.
Брага
 28 21 2 5 61 - 24 65
4.
Спортинг Л
 0:1 28 18 3 7 56 - 27 57
5.
Арока
 1:0 28 13 8 7 32 - 32 47
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Каза Пиа
 28 11 6 11 27 - 32 39
9.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 28 9 8 11 28 - 32 35
12.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 0:1 14 11 0 3 35 - 8 33
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 1:0 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
9.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 0:1 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Арока
 1:0 14 5 6 3 12 - 16 21
7.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Энтони бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Поте пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 40.5% пользователей.
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Прогнозы 121
Спортинг Л 98.3% (119)
X 1.7% (2)
Арока 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Арока
2.50
6.53
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Л 0:1 Арока онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 0:1 Арока

Исход игры
Спортинг Л
98.3% (119)
Ничья
1.7% (2)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
31.93% (38)
Нет
68.07% (81)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
40.5% (49)
2:1 Спортинг Л
23.1% (28)
1:0 Спортинг Л
12.4% (15)
3:0 Спортинг Л
12.4% (15)
3:1 Спортинг Л
6.6% (8)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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Спортинг Л
Арока
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