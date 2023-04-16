Тур: 28. Стадион: Жозе Алваладе.
1:1
Конец матча
Ход матча
33'
0:0
38'
0:1
73'
83'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
28
Поте
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Руис
Алан
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Спортинг Л
Арока
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
1.63
Среднее время на гол
31
55
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|13 (6)
|0.46
|Тринкан Франсишку
|8
|0.29
|Сантуш Нуну II
|7
|0.25
|Эдвардс Маркус
|6
|0.21
|Паулинью Жуан
|5
|0.18
|Морита Хидемаса
|5
|0.18
|Порро Педро
|3 (1)
|0.11
|Чермити Юссеф
|2
|0.07
|Рошинья Кошта
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|1
|0.04
|Луис Матеус II
|1
|0.04
|Бельерин Эктор
|1
|0.04
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Артур Гомес VIII
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.29
|Даббаг Одай
|7
|0.25
|Антони
|5
|0.18
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.11
|Силла Морлей
|2 (1)
|0.07
|Руис Алан
|2
|0.07
|Букия Андре
|2
|0.07
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
|Куарежма
|1
|0.04
|Bruno Marques
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|9
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|6
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Эшгаю Тьягу
|8
|0
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Арока
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
7
Спортинг Л
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
19
19
Спортинг Л
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Арока
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
21
26
Голы по времени матча
Забито
34
13
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
12%
1
8%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
6
18%
2
15%
31-45
7
21%
1
8%
46-60
4
12%
3
23%
61-75
8
24%
5
38%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
3
15%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
5
25%
5
25%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
7
35%
3
19%
76-90
Забито
54
33
25 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
8
15%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
9
17%
5
15%
31-45
10
19%
6
18%
46-60
6
11%
5
15%
61-75
13
24%
10
30%
76-90
Пропущено
30
32
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
2
7%
6
19%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
9
30%
7
22%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
9
30%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0
Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2
Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2
Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Арока
Точный счет
3:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
3:0
6 раз 21%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 32%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
59
95
212
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
212
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
217
1810
721
1216
226
325
226
127
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Арока
Исход игры
Спортинг Л
98.3% (119)
Ничья
1.7% (2)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
31.93% (38)
Нет
68.07% (81)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
40.5% (49)
2:1 Спортинг Л
23.1% (28)
1:0 Спортинг Л
12.4% (15)
3:0 Спортинг Л
12.4% (15)
3:1 Спортинг Л
6.6% (8)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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