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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Рома
0:0
Первый тайм: 12'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 129
Рома 89.9% (116)
X 7.8% (10)
Удинезе 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Удинезе
5.00
3.52
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
14
Льоренте
Диего
19
Челик
Мехмет
92
Эль-Шаарави
Стефан
4
Кристанте
Бриан
52
Бове
Эдоардо
25
Вейналдум
Джорджиньо
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Белотти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
Рома
3-4-2-1
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Рома
Удинезе

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

65.6%
9.4%
25%
21 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.24

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.93

Среднее время на гол

85
96

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.63
1.09

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.37
Абрахам Тэмми 6 0.2
Эль-Шаарави Стефан 4 0.13
Смоллинг Крис 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.07
Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.33
Перейра Роберто 4 0.13
Ловрич Санди 4 0.13
Самарджич Лазар 4 0.13
Удоги Дестини 3 0.1
Бийол Яка 3 0.1
Делофеу Херард 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Эхизибуэ Кингсли 2 0.07
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Перес Неуэн 1 0.03
Саксесс Исаак 0 0
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 6 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 6 1
Бийол Яка 7 0
Уолас Соуза 5 0
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0

Результаты матчей

Рома
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
6
Рома
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Удинезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

18
23
Рома
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Удинезе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

22
29

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
7
47%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
11%
5
26%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
15%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
20%
61-75
5
25%
5
20%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Забито

40
40
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
18%
6
15%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
10
25%
12
30%
76-90

Пропущено

25
35
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
12%
10
29%
1-15
7
28%
3
9%
16-30
4
16%
7
20%
31-45
2
8%
8
23%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
6
24%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1
Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Рома
Удинезе

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
7
11
18
1.5
12
17
4
25
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 0:0 Заявка 30 16 6 8 39 - 26 54
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 30 9 13 8 39 - 36 40
12.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 0:0 Заявка 15 9 2 4 20 - 9 29
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
8.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
9.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 0:0 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 0:0 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Удинезе
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
8.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Пробивал по воротам Кристанте после навеса с фланга от Вейналдума, но мяч полетел немного выше перекадины.
  • 14'
    С угла поля навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но вышел из ворот Сильвестри и вынес сферу кулаком подальше.
  • 13'
    Ушел от соперника по флангу финтом Вейналдум и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 12'
    Первая большая пауза в матче. Получил повреждение Эхизибуэ в борьбе с защитником. Потребуется ему помощь медиков.
  • 11'
    Убегал на скорости к штрафной соперника Самарджич по центру и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 10'
    Со штрафного навесил Пеллегрини в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Перес.
  • 9'
    На чужой половине поля Льоренте получил по ногам в борьбе против Эхизибуйе. Штрафной удар исполнять будут римляне.
  • 8'
    Протащил мяч к штрафной соперника по центру Перейра и отдавал пас в штрафную на Саксесса, но перехватил мяч в подкате Льоренте.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял Челик на ход Белотти, но тот в верховой борьбе против Бийола не смог зацепиться за мяч.
  • 6'
    Со штрафного навесил Самарджич на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов сферу вынес в центр поля Смоллинг.
  • Фол, нарушение
    4'
    На чужой половине поля получил по ногам Ловрич в борьбе против Кристанте. Опасный штрафной исполнять будут гости.
  • 3'
    Мог убегать по флангу Белотти после заброса от Пеллегрини, но оторваться от Бийола на скорости ему не удалось.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В заключительном поединке игрового дня итальянской Серии А нас ждет противостояние между "Ромой" и "Удинезе". текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Рома
    89.9% (116)
    Ничья
    7.8% (10)
    Удинезе
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    47.9% (57)
    Нет
    52.1% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    35.7% (46)
    1:0 Рома
    30.2% (39)
    2:0 Рома
    17.1% (22)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
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    Удинезе
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