Первый тайм

15' Пробивал по воротам Кристанте после навеса с фланга от Вейналдума, но мяч полетел немного выше перекадины.

14' С угла поля навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но вышел из ворот Сильвестри и вынес сферу кулаком подальше.

13' Ушел от соперника по флангу финтом Вейналдум и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

12' Первая большая пауза в матче. Получил повреждение Эхизибуэ в борьбе с защитником. Потребуется ему помощь медиков.

11' Убегал на скорости к штрафной соперника Самарджич по центру и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

10' Со штрафного навесил Пеллегрини в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Перес.