Тур: 30. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Гиуа Антонио
История личных встреч
Рома
Удинезе
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
65.6%
9.4%
25%
21 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2.27
1.24
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.93
Среднее время на гол
85
96
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.63
1.09
Тотал матчей
2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.38
|Абрахам Тэмми
|6
|0.21
|Эль-Шаарави Стефан
|4
|0.14
|Смоллинг Крис
|3
|0.1
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Пеллегрини Лоренцо
|2 (2)
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.34
|Перейра Роберто
|4
|0.14
|Ловрич Санди
|4
|0.14
|Самарджич Лазар
|4
|0.14
|Удоги Дестини
|3
|0.1
|Бийол Яка
|3
|0.1
|Делофеу Херард
|2
|0.07
|Бекао Родриго
|2
|0.07
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Масина Адам
|1
|0.03
|Перес Неуэн
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|9
|1
|Жозе Моуринью
|3
|3
|Кристанте Бриан
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Манчини Джанлука
|6
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Матич Неманья
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Перес Неуэн
|6
|1
|Бийол Яка
|7
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Результаты матчей
Рома
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
6
Рома
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Удинезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
18
23
Рома
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Удинезе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
22
29
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
7
47%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
11%
5
26%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
15%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
20%
61-75
5
25%
5
20%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Забито
40
40
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
18%
6
15%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
10
25%
12
30%
76-90
Пропущено
25
35
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
12%
10
29%
1-15
7
28%
3
9%
16-30
4
16%
7
20%
31-45
2
8%
8
23%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
6
24%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1
Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Рома
Удинезе
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рома
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
68
77
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
510
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
227
1118
1217
425
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|46 - 20
|58
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Рома - Удинезе
Исход игры
Рома
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (14)
Меньше
66.67% (28)
Обе команды забьют
Да
35.71% (15)
Нет
64.29% (27)
Популярный счёт
2:0 Рома
34.1% (15)
2:1 Рома
29.5% (13)
1:0 Рома
25% (11)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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