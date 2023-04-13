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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Рома
 
Позже
Удинезе

История личных встреч

Рома
Удинезе

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

65.6%
9.4%
25%
21 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.24

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.93

Среднее время на гол

85
96

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.63
1.09

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.38
Абрахам Тэмми 6 0.21
Эль-Шаарави Стефан 4 0.14
Смоллинг Крис 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.07
Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.34
Перейра Роберто 4 0.14
Ловрич Санди 4 0.14
Самарджич Лазар 4 0.14
Удоги Дестини 3 0.1
Бийол Яка 3 0.1
Делофеу Херард 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Эхизибуэ Кингсли 2 0.07
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Перес Неуэн 1 0.03
Саксесс Исаак 0 0
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 6 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 6 1
Бийол Яка 7 0
Уолас Соуза 5 0
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0

Результаты матчей

Рома
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
6
Рома
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Удинезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

18
23
Рома
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Удинезе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

22
29

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
7
47%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
11%
5
26%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
15%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
20%
61-75
5
25%
5
20%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Забито

40
40
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
18%
6
15%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
10
25%
12
30%
76-90

Пропущено

25
35
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
12%
10
29%
1-15
7
28%
3
9%
16-30
4
16%
7
20%
31-45
2
8%
8
23%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
6
24%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1
Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Рома
Удинезе

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
7
11
18
1.5
12
17
4
25
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.

    Главный судья: Гиуа Антонио

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.1% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Рома 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Удинезе
    4.80
    3.58
    4.72
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Рома - Удинезе

    Исход игры
    Рома
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (14)
    Меньше
    66.67% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    34.1% (15)
    2:1 Рома
    29.5% (13)
    1:0 Рома
    25% (11)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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    Рома
    Удинезе
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