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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Торино
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 126
Торино 83.3% (105)
X 12.7% (16)
Салернитана 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Салернитана
6.30
3.92
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
59
Миранчук
Алексей
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
87
Кандрева
Антонио
3
Брадарич
Домагой
41
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Де
Вильена
Тонни
20
Кастанос
Григорис
29
Диа
Булайе
99
Пёнтек
Кшиштоф
Торино
3-4-2-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
4:0
СB
2:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 8 (1) 0.28
Миранчук Алексей 4 0.14
Влашич Никола 4 0.14
Карамо Янн 3 0.1
Радоньич Неманья 2 0.07
Синго Вилфред 2 0.07
Лукич Саша 2 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 10 0.34
Кандрева Антонио 4 0.14
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.1
Де Вильена Тонни 3 0.1
Маццокки Паскуале 2 0.07
Кулибали Лассана 2 0.07
Бонаццоли Федерико 2 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Войвода Мергим 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 3 1
Де Вильена Тонни 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Салернитана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

14
18
Торино
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Салернитана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

13
29
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
15%
4
14%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
2
15%
8
28%
31-45
3
23%
5
17%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
1
8%
6
21%
76-90

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
9%
5
23%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
6
27%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Забито

30
31
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 12
2
7%
5
16%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
9
30%
3
10%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Пропущено

35
51
14 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
4
11%
9
18%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
7
20%
14
27%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
9
26%
4
8%
61-75
7
20%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2
Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1
Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3

Результаты матчей

Торино
Салернитана

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
10
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
13.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Серии А "Торино" - "Салернитана". Работать для вас сегодня будет Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится ничьей.
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Прогнозы 126
Торино 83.3% (105)
X 12.7% (16)
Салернитана 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Салернитана
6.30
3.92
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Торино - Салернитана онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Салернитана

Исход игры
Торино
83.5% (106)
Ничья
12.6% (16)
Салернитана
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (51)
Меньше
56.03% (65)
Обе команды забьют
Да
52.59% (61)
Нет
47.41% (55)
Популярный счёт
2:1 Торино
33.9% (43)
1:0 Торино
27.6% (35)
2:0 Торино
11.8% (15)
1:1 Ничья
9.4% (12)
3:1 Торино
2.4% (3)
0:1 Салернитана
2.4% (3)
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