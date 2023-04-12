Тур: 30. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Аурелиано Джанлука
Позже
История личных встреч
Торино
Салернитана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|8 (1)
|0.28
|Миранчук Алексей
|4
|0.14
|Влашич Никола
|4
|0.14
|Карамо Янн
|3
|0.1
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|Синго Вилфред
|2
|0.07
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|10
|0.34
|Кандрева Антонио
|4
|0.14
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.1
|Де Вильена Тонни
|3
|0.1
|Маццокки Паскуале
|2
|0.07
|Кулибали Лассана
|2
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Линетти Кароль
|7
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|6
|0
|Бронн Дилан
|3
|1
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Салернитана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
7
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
14
18
Торино
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Салернитана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
13
29
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
15%
4
14%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
2
15%
8
28%
31-45
3
23%
5
17%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
1
8%
6
21%
76-90
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
9%
5
23%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
6
27%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Забито
30
31
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 12
2
7%
5
16%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
9
30%
3
10%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Пропущено
35
51
14 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
4
11%
9
18%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
7
20%
14
27%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
9
26%
4
8%
61-75
7
20%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2
Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1
Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3
Результаты матчей
Торино
Салернитана
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торино
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
311
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
86
69
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
920
1019
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|46 - 20
|58
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Торино - Салернитана
Исход игры
Торино
86% (43)
Ничья
12% (6)
Салернитана
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
50% (23)
Нет
50% (23)
Популярный счёт
2:1 Торино
26% (13)
1:0 Торино
24% (12)
2:0 Торино
20% (10)
1:1 Ничья
10% (5)
3:1 Торино
4% (2)
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