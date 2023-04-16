Тур: 30. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
77
Сисей
Ассан
17
Нюйтинк
Брэм
37
Лерис
Мехди
20
Уинкс
Гарри
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
- Защитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лечче
Сампдория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
2.67
Среднее время на гол
40
33
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.88
2.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
42
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|7 (1)
|0.23
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Сисей Ассан
|4
|0.13
|Баскиротто Федерико
|3
|0.1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.07
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.2
|Джуричич Филип
|3
|0.1
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.07
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Хесе Родригес
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|Гонсалес Джоан
|6
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|12
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Амионе Бруно
|7
|0
|Ринкон Томас
|5
|1
|Мурильо Джейсон
|4
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сампдория
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
9
Лечче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сампдория
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
11
4
Лечче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
Сампдория
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
21
Волевые поражения
20
13
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
0
0%
3
25%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
20
26
14 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
25%
2
8%
1-15
7
35%
4
15%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
1
5%
6
23%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
21 Не забивали 24
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
14%
4
18%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
9
41%
76-90
Забито
26
20
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 17
1
4%
4
20%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
8
31%
5
25%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
2
8%
3
15%
76-90
Пропущено
34
48
22 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
7
21%
6
13%
1-15
9
26%
8
17%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
5
15%
6
13%
46-60
5
15%
6
13%
61-75
2
6%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0
Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2
Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1
Результаты матчей
Лечче
Сампдория
Точный счет
1:1
5 раз 36%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
17 раз 59%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
510
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
77
411
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1217
722
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|5.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 37
|44
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|13.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|1:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|26 - 35
|30
|16.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|24 - 43
|23
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|0:1 Заявка
|30
|3
|6
|21
|18 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 29
|8
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Сампдория
Исход игры
Лечче
53.1% (68)
Ничья
32% (41)
Сампдория
14.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (37)
2:1 Лечче
23.4% (30)
1:0 Лечче
22.7% (29)
1:2 Сампдория
8.6% (11)
0:1 Сампдория
2.3% (3)
3:1 Лечче
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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