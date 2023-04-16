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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Лечче
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
31' Гол
Сисей Ассан
52' Желтая карточка
Лерис Мехди
67' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
73' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
1:1
75' Гол
Хесе Родригес
84' Желтая карточка
Ринкон Томас
86' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
90'+5

Ход матча

31'
Сисей Ассан
(Стрефецца Габриэль)
1:0
46'
 
Мурильо Джейсон
Нюйтинк Брэм
46'
 
Хесе Родригес
Ламмерс Сэм
46'
 
Сабири Абдельхамид
Джуричич Филип
46'
 
Кюизанс Микаэль
Дзаноли Алессандро
52'
 
Лерис Мехди
67'
 
Сабири Абдельхамид
73'
Мале Юссеф
Уден Реми
 
73'
Ди Франческо Федерико
 
75'
1:1
Хесе Родригес
(Габбьядини Маноло)
75'
 
Квальярелла Фабио
Габбьядини Маноло
81'
Коломбо Лоренцо
Сисей Ассан
 
81'
Гонсалес Джоан
Блен Алексис
 
84'
 
Ринкон Томас
86'
 
Ауджелло Томмазо
90'
Романьоли Симоне
Гендрей Валентин
 
90'
Банда Ламек
Стрефецца Габриэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Лечче 53.1% (68)
X 32% (41)
Сампдория 14.8% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
11
Ди
Франческо
Федерико
77
Сисей
Ассан
30
Равалья
Никола
59
Дзаноли
Алессандро
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
20
Уинкс
Гарри
37
Лерис
Мехди
10
Ламмерс
Сэм
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
Лечче
4-1-4-1
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:3
К
6:2
СA
1:3
СA
3:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
2.67

Среднее время на гол

40
33

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.88
2.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
42

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.23
Сисей Ассан 5 0.17
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Баскиротто Федерико 3 0.1
Ди Франческо Федерико 2 0.07
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.2
Джуричич Филип 3 0.1
Ауджелло Томмазо 2 0.07
Капуто Франческо 2 (1) 0.07
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.07
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Дзаноли Алессандро 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Амионе Бруно 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Юмтити Самуэль 6 0
Гонсалес Джоан 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Блен Алексис 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Джуричич Филип 8 0
Ринкон Томас 6 1
Амионе Бруно 7 0
Мурильо Джейсон 4 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Ауджелло Томмазо 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Лечче
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сампдория
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
10
Лечче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сампдория
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

11
4
Лечче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Сампдория
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
21

Волевые поражения

21
14

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
0
0%
3
23%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

21
27
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
24%
2
7%
1-15
7
33%
4
15%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
1
5%
6
22%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
22 Не забивали 25
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
14%
4
18%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
9
41%
76-90

Забито

27
21
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 17
1
4%
4
19%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
9
33%
5
24%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
2
7%
3
14%
76-90

Пропущено

35
49
22 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 26
7
20%
6
12%
1-15
9
26%
8
16%
16-30
6
17%
8
16%
31-45
5
14%
6
12%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
2
6%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0
Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2
Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1

Результаты матчей

Лечче
Сампдория

Точный счет

1:1
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
3
12
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
13
17
7
23
1.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
13.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Лечче не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 41%, Сампдория: 59%.
  • 95'
    Мале Юссеф из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Галло Антонино ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Сампдория начинает контратаку
  • 94'
    Кюизанс Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ауджелло Томмазо из команды Сампдория перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Лерис Мехди из команды Сампдория перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Лерис Мехди ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Лечче начинает контратаку
  • 93'
    Контроль мяча: Лечче: 41%, Сампдория: 59%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Лечче 53.1% (68)
    X 32% (41)
    Сампдория 14.8% (19)
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    Где смотреть матч Лечче 1:1 Сампдория онлайн

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