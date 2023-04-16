Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Лечче

90' Кюизанс Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

89' Кюизанс Микаэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Кюизанс Микаэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Лечче

87' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Судья подбегает и показывает Ауджелло Томмазо из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.

86' Стрефецца Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Хорошую попытку сделал Гонсалес Джоан . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Стрефецца Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Хорошую попытку сделал Коломбо Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Стрефецца Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Баскиротто Федерико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Стрефецца Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Стрефецца Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Ди Франческо Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сабири Абдельхамид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сампдория

76' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Хесе Родригес из команды Сампдория

75' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ди Франческо Федерико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Уден Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Сабири Абдельхамид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Блен Алексис получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Сабири Абдельхамид пробил со штрафного прямо в стенку

64' Хорошую попытку сделал Ди Франческо Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Блен Алексис из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Сисей Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Сампдория

58' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сабири Абдельхамид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Сабири Абдельхамид пробил со штрафного прямо в стенку

55' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Сампдория

54' Стрефецца Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

54' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лерис Мехди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля