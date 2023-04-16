Тур: 30. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Рапуано Антонио
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
36
Перин
Маттиа
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Погба ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сассуоло
Ювентус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
9.5%
14.3%
76.2%
2 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.73
Среднее время на гол
100
123
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.64
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.81
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.24
|Берарди Доменико
|6 (4)
|0.21
|Фраттези Давиде
|6
|0.21
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.17
|Торстведт Кристиан
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Харрауи Абдау
|2
|0.07
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабио Адриен
|8
|0.28
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.28
|Милик Аркадиуш
|6
|0.21
|Кин Мойзе
|6
|0.21
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.14
|Костич Филип
|3
|0.1
|Данило Луис
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Фаджоли Николо
|2
|0.07
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|9
|0
|Лорьенте Арман
|7
|1
|Нето Руан
|6
|1
|Берарди Доменико
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|7
|0
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Рабио Адриен
|5
|0
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Паредес Леандро
|3
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Щесны Войцех
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ювентус
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
3
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Ювентус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
2
Волевые поражения
15
34
Сассуоло
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Ювентус
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
20
37
Голы по времени матча
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
33%
4
31%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
18
34
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
17%
4
12%
1-15
5
28%
5
15%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
2
11%
9
26%
76-90
Пропущено
28
12
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
7%
2
17%
1-15
7
25%
2
17%
16-30
5
18%
5
42%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
25%
0
0%
76-90
Забито
36
47
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
4
11%
5
11%
1-15
6
17%
7
15%
16-30
9
25%
9
19%
31-45
6
17%
9
19%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
6
17%
10
21%
76-90
Пропущено
44
24
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 12
4
9%
3
13%
1-15
9
20%
3
13%
16-30
8
18%
8
33%
31-45
6
14%
6
25%
46-60
5
11%
4
17%
61-75
12
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4
Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0
Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1
Результаты матчей
Сассуоло
Ювентус
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
5
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
141
311
105
212
78
113
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
411
212
213
113
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
245
722
1217
425
821
326
326
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|5.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 37
|44
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|13.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|34 - 50
|30
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|24 - 43
|23
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус
Исход игры
Сассуоло
6.8% (9)
Ничья
9.8% (13)
Ювентус
83.5% (111)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (68)
Меньше
43.33% (52)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
41.4% (55)
0:1 Ювентус
17.3% (23)
0:2 Ювентус
10.5% (14)
1:1 Ничья
8.3% (11)
1:0 Сассуоло
3% (4)
1:3 Ювентус
2.3% (3)
0:3 Ювентус
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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