Тур: 29. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Marc Nagtegaal
0'
1:0
22' ГолКоласио Хорхе
23' Желтая карточкаАраухо Мигель
32' Желтая карточкаАльварес Эдсон
2:0
37' ГолБергвейн Стевен
40' Желтая карточкаТейлор Кеннет
Ход матча
22'
1:0
23'
32'
37'
2:0
40'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
17
Те
Вирик
Мик
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Silvano Vos
-
39 Mika Godts
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Эммен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
4.75
3.5
Среднее время на гол
18
25
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|11
|0.38
|Кудус Мохаммед
|11
|0.38
|Бробби Брайан
|11
|0.38
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.31
|Тадич Душан
|8 (3)
|0.28
|Тейлор Кеннет
|8
|0.28
|Классен Дэви
|7
|0.24
|Альварес Эдсон
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|3
|0.1
|Санчес Хорхе
|2
|0.07
|Лукка Лоренцо
|2
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Тимбер Юрриен
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|7
|0.24
|Живкович Рицхайро
|3
|0.1
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.1
|Бернаду Лукас
|2
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|6
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Те Вирик Мик
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
7
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Эммен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
34
14
Аякс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Эммен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
41
21
Голы по времени матча
Забито
41
10
18 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
6
15%
1
10%
1-15
6
15%
1
10%
16-30
6
15%
2
20%
31-45
8
20%
2
20%
46-60
6
15%
2
20%
61-75
9
22%
2
20%
76-90
Пропущено
12
29
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
17%
5
17%
1-15
3
25%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
3
25%
8
28%
76-90
Забито
35
14
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
14%
1
7%
1-15
7
20%
2
14%
16-30
7
20%
2
14%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
5
14%
3
21%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
38%
5
28%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
76
24
37 В 1-м тайме 9
39 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 6
2 Не забивали 12
11
14%
2
8%
1-15
13
17%
3
13%
16-30
13
17%
4
17%
31-45
13
17%
5
21%
46-60
12
16%
5
21%
61-75
14
18%
5
21%
76-90
Пропущено
28
47
14 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 21
4
14%
8
17%
1-15
4
14%
7
15%
16-30
6
21%
9
19%
31-45
5
18%
5
11%
46-60
2
7%
6
13%
61-75
7
25%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3
Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2
Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2
Результаты матчей
Аякс
Эммен
Точный счет
4:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
4
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
87
95
510
77
213
68
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
95
112
77
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
1711
1810
622
1414
226
1117
424
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|70 - 27
|70
|2.
|29
|19
|5
|5
|78 - 35
|62
|3.
|2:0
|29
|18
|8
|3
|78 - 28
|62
|4.
|2:0
|29
|17
|6
|6
|55 - 32
|57
|5.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|6.
|29
|14
|9
|6
|48 - 23
|51
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 42
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|0:2
|29
|9
|5
|15
|35 - 53
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|14.
|29
|7
|6
|16
|34 - 61
|27
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|0:2
|29
|5
|10
|14
|25 - 48
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|29
|4
|4
|21
|21 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|43 - 12
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|2:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|10.
|14
|6
|1
|7
|22 - 29
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|12.
|0:2
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 15
|31
|3.
|2:0
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|0:2
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|0:2
|14
|2
|1
|11
|10 - 31
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|11 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8