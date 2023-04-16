Тур: 29. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Marc Nagtegaal
0'
1:0
22' ГолКоласио Хорхе
23' Желтая карточкаАраухо Мигель
32' Желтая карточкаАльварес Эдсон
2:0
37' ГолБергвейн Стевен
40' Желтая карточкаТейлор Кеннет
2:1
59' ГолАнтониссе Джереми
3:1
80' ГолТадич Душан
90'+6
Ход матча
22'
1:0
23'
32'
37'
2:0
40'
59'
2:1
72'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
13 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
17
Те
Вирик
Мик
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Silvano Vos
-
39 Mika Godts
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Эммен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
4.75
3.5
Среднее время на гол
18
25
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|11
|0.38
|Кудус Мохаммед
|11
|0.38
|Бробби Брайан
|11
|0.38
|Тадич Душан
|9 (3)
|0.31
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.31
|Тейлор Кеннет
|8
|0.28
|Классен Дэви
|7
|0.24
|Альварес Эдсон
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|3
|0.1
|Санчес Хорхе
|2
|0.07
|Лукка Лоренцо
|2
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Тимбер Юрриен
|1
|0.03
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|7
|0.24
|Живкович Рицхайро
|3
|0.1
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.1
|Бернаду Лукас
|2
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|6
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Те Вирик Мик
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
8
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Эммен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
34
14
Аякс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Эммен
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
41
22
Голы по времени матча
Забито
44
11
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
6
14%
1
9%
1-15
7
16%
1
9%
16-30
7
16%
2
18%
31-45
8
18%
3
27%
46-60
6
14%
2
18%
61-75
10
23%
2
18%
76-90
Пропущено
13
32
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
15%
5
16%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
4
31%
5
16%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
3
23%
9
28%
76-90
Забито
35
14
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
14%
1
7%
1-15
7
20%
2
14%
16-30
7
20%
2
14%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
5
14%
3
21%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
38%
5
28%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
79
25
39 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 6
2 Не забивали 12
11
14%
2
8%
1-15
14
18%
3
12%
16-30
14
18%
4
16%
31-45
13
16%
6
24%
46-60
12
15%
5
20%
61-75
15
19%
5
20%
76-90
Пропущено
29
50
14 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 22
4
14%
8
16%
1-15
4
14%
8
16%
16-30
6
21%
10
20%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
2
7%
6
12%
61-75
7
24%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3
Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2
Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2
Результаты матчей
Аякс
Эммен
Точный счет
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
4
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
105
510
87
213
69
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
95
113
77
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
1811
1910
623
1514
227
1118
425
227
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|11 (5)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8