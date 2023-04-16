Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

83' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

81' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с левой ноги!

80' Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Дирксен Юлиюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Эммен

77' Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ромени Оле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Аякс

68' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Удар от ворот произведет Эммен

67' Матч возобновлен

66' Бюрнет Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Забив гол, Эммен сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

59' Г О О О О Л - Антониссе Джереми забивает с правой ноги!

59' Ромени Оле из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Эммен

58' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Оооо... вот это был удар! Бергвейн Стевен должен был забить с этой позиции.

56' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

56' Дирксен Юлиюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Аякс

53' Эль-Мессауди Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Димерс Марк бьет со штрафного в створ, но Херонимо Рульи держит все под контролем

52' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Эммен

50' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля