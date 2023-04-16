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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Marc Nagtegaal
Аякс
3:1
Конец матча
Эммен
0'
1:0
22' Гол
Коласио Хорхе
23' Желтая карточка
Араухо Мигель
32' Желтая карточка
Альварес Эдсон
2:0
37' Гол
Бергвейн Стевен
40' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
2:1
59' Гол
Антониссе Джереми
3:1
80' Гол
Тадич Душан
90'+6

Ход матча

22'
Коласио Хорхе
(Альварес Эдсон)
1:0
23'
 
Араухо Мигель
32'
Альварес Эдсон
 
37'
Бергвейн Стевен
(Санчес Хорхе)
2:0
40'
Тейлор Кеннет
 
59'
2:1
Антониссе Джереми
(Ромени Оле)
61'
Бробби Брайан
Бергвейн Стевен
 
67'
 
Бушуари Мохамед
Бюрнет Лоренцо
72'
Бас Юри
Хато Йоррель
 
72'
Консейсау Франсишку
Тейлор Кеннет
 
76'
 
Дарфалу Усама
Антониссе Джереми
80'
Тадич Душан
(Консейсау Франсишку)
3:1
85'
 
Веендорп Кезиа
Эль-Мессауди Ахмед
85'
 
Влак Яри
Ассехнун Джасин-Амин
85'
 
Бернаду Лукас
Живкович Рицхайро
89'
Регер Юри
Коласио Хорхе
 
89'
Silvano Vos
Классен Дэви
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
57
Хато
Йоррель
6
Классен
Дэви
21
Гриллич
Флориан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
24
Дирксен
Юлиюс
18
Бюрнет
Лоренцо
10
Димерс
Марк
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
57
Антониссе
Джереми
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Аякс
4-3-3
Эммен
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Эммен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:3
ТМК
0:1
Э
4:0
Э
0:5
Э
5:0
Э
2:5
Э
5:0
ММ(
5:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

4.75
3.5

Среднее время на гол

18
25

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 11 0.38
Кудус Мохаммед 11 0.38
Бробби Брайан 11 0.38
Тадич Душан 9 (3) 0.31
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.31
Тейлор Кеннет 8 0.28
Классен Дэви 7 0.24
Альварес Эдсон 3 0.1
Ренсх Девайн 3 0.1
Санчес Хорхе 2 0.07
Лукка Лоренцо 2 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Тимбер Юрриен 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 7 0.24
Живкович Рицхайро 3 0.1
Велдмате Йерун 3 (1) 0.1
Бернаду Лукас 2 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.07
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Бергёйс Стивен 3 0
Классен Дэви 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 6 0
Араухо Мигель 4 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Те Вирик Мик 2 1
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0

Результаты матчей

Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
8
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Эммен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

34
14
Аякс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Эммен
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

41
22

Голы по времени матча

Забито

44
11
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
6
14%
1
9%
1-15
7
16%
1
9%
16-30
7
16%
2
18%
31-45
8
18%
3
27%
46-60
6
14%
2
18%
61-75
10
23%
2
18%
76-90

Пропущено

13
32
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
15%
5
16%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
4
31%
5
16%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
3
23%
9
28%
76-90

Забито

35
14
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
14%
1
7%
1-15
7
20%
2
14%
16-30
7
20%
2
14%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
5
14%
3
21%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
38%
5
28%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Забито

79
25
39 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 6
2 Не забивали 12
11
14%
2
8%
1-15
14
18%
3
12%
16-30
14
18%
4
16%
31-45
13
16%
6
24%
46-60
12
15%
5
20%
61-75
15
19%
5
20%
76-90

Пропущено

29
50
14 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 22
4
14%
8
16%
1-15
4
14%
8
16%
16-30
6
21%
10
20%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
2
7%
6
12%
61-75
7
24%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3
Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2
Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2

Результаты матчей

Аякс
Эммен

Точный счет

4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
4
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
10
5
1.5
5
10
8
7
2.5
2
13
6
9
3.5
3
12
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
1
13
7
7
2.5
5
9
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
18
11
19
10
1.5
6
23
15
14
2.5
2
27
11
18
3.5
4
25
4.5
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 29 5 10 14 26 - 49 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 29 4 4 21 21 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
11.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 14 2 1 11 11 - 32 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Аякс Бергвейн Стевен 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Фол, нарушение
    95'
    Тадич Душан наказан за толчок Ромени Оле
  • 95'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Аякс контролирует мяч.
  • 93'
    Араухо Мигель нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.
  • 93'
    Бушуари Мохамед из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
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