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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Волендам
0:0
Первый тайм: 10'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
ПСВ
9.90
6.60
1.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
31
Мбуямба
Ксавьер
2
Буур
Оскар
5
Мёркин
Дерри
17
Твигт
Калвин
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
9
Верман
Хенк
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
15
Гутьеррес
Эрик
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Симонс
Хави
Волендам
5-3-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Волендам
ПСВ

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

Э
7:1
К
0:2
К
0:2
ПЛ
3:5
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 6 0.21
Мюрен Роберт 5 0.18
Верман Хенк 4 0.14
Эйтинг Карел 3 0.11
Мбуямба Ксавьер 2 0.07
Бенамар Бенаисса 2 0.07
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Lequincio Zeefuik 2 0.07
Мирани Деймон 1 0.04
Ористанио Гаэтано 1 0.04
Да Сильва Флоран 1 0.04
Твигт Калвин 1 0.04
Walid Ould Chikh 1 0.04
Буур Оскар 1 0.04
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Антонуччи Франческо 0 0
Флинт Джош 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 14 0.5
Гакпо Коди 9 (2) 0.32
Де Йонг Люк 9 (1) 0.32
Тиль Гус 7 0.25
Эль-Гази Анвар 7 0.25
Бакайоко Жоан 5 0.18
Веерман Йоэй 4 0.14
Сангаре Ибрахим 4 0.14
Силва Фабио 4 (1) 0.14
Гутьеррес Эрик 2 0.07
Обиспо Армандо 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 1 0.04
Азар Торган 1 0.04
Боскальи Оливье 1 0.04
Мадуэке Нони 1 0.04
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Мбуямба Ксавьер 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Антонуччи Франческо 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Тиль Гус 4 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Де Йонг Люк 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Тезе Джордан 1 0
Брэнтуэйт Джерред 1 0

Результаты матчей

Волендам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

7
11
Волендам
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ПСВ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
1

Волевые поражения

8
44
Волендам
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
ПСВ
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

15
55

Голы по времени матча

Забито

21
30
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
10%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
7
33%
5
17%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
10
40%
9
41%
76-90

Забито

15
44
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
3
20%
5
11%
1-15
3
20%
7
16%
16-30
2
13%
4
9%
31-45
3
20%
10
23%
46-60
4
27%
6
14%
61-75
0
0%
12
27%
76-90

Пропущено

29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
5
17%
4
33%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Забито

36
74
14 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 43
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
5
14%
10
14%
1-15
4
11%
10
14%
16-30
5
14%
11
15%
31-45
6
17%
16
22%
46-60
9
25%
10
14%
61-75
7
19%
17
23%
76-90

Пропущено

54
34
24 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
5
9%
2
6%
1-15
11
20%
7
21%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
5
9%
5
15%
46-60
10
19%
4
12%
61-75
15
28%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1
ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0

Результаты матчей

Волендам
ПСВ

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
6
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волендам
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
10
4
2
11
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
2
13
1.5
8
6
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
24
4
9
19
1.5
18
10
3
25
2.5
12
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 28 20 7 1 67 - 27 67
2.
ПСВ
 0:0 29 18 6 5 75 - 33 60
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 0:0 29 14 10 5 48 - 22 52
6.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
7.
Утрехт
 0:0 29 11 10 8 44 - 42 43
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 0:0 29 7 7 15 32 - 58 28
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 0:0 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
5.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 0:0 15 5 6 4 14 - 13 21
10.
Волендам
 0:0 14 6 2 6 20 - 26 20
11.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 0:0 15 6 5 4 29 - 23 23
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 0:0 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 0:0 15 3 7 5 12 - 15 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 0:0 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Гронинген Пепи Рикардо 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 14'
    Буур Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 13'
    Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
  • 13'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 13'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    12'
    Тезе Джордан наказан за толчок Gaetano Oristanio
  • 12'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 11'
    Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 11'
    Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 11'
    Эйтинг Карел выиграл воздушное противоборство у Тиль Гус.
  • 10'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 29%, ПСВ: 71%.
    • 4'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Волендам начинает контратаку
    • 4'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 3'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 2'
      Шанс! Плат Брайан из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • Угловой
      1'
      Твигт Калвин из команды Волендам подал угловой справа.
    • 1'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    ПСВ
    9.90
    6.60
    1.37
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Волендам 0:0 ПСВ онлайн

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    ПСВ
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