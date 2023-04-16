Тур: 29. Стадион: Крас. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Твигт
Калвин
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
-
-
27 Givairo Read
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Волендам
ПСВ
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|6
|0.21
|Мюрен Роберт
|5
|0.18
|Верман Хенк
|4
|0.14
|Эйтинг Карел
|3
|0.11
|Мбуямба Ксавьер
|2
|0.07
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.07
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.04
|Да Сильва Флоран
|1
|0.04
|Твигт Калвин
|1
|0.04
|Walid Ould Chikh
|1
|0.04
|Буур Оскар
|1
|0.04
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Антонуччи Франческо
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|14
|0.5
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.32
|Де Йонг Люк
|9 (1)
|0.32
|Тиль Гус
|7
|0.25
|Эль-Гази Анвар
|7
|0.25
|Бакайоко Жоан
|5
|0.18
|Веерман Йоэй
|4
|0.14
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.14
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.14
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.07
|Обиспо Армандо
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.04
|Азар Торган
|1
|0.04
|Боскальи Оливье
|1
|0.04
|Мадуэке Нони
|1
|0.04
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Мбуямба Ксавьер
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Антонуччи Франческо
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Бакайоко Жоан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
7
11
Волендам
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ПСВ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
24
1
Волевые поражения
8
44
Волендам
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
ПСВ
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
15
55
Голы по времени матча
Забито
21
30
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
10%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
7
33%
5
17%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
10
40%
9
41%
76-90
Забито
15
44
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
3
20%
5
11%
1-15
3
20%
7
16%
16-30
2
13%
4
9%
31-45
3
20%
10
23%
46-60
4
27%
6
14%
61-75
0
0%
12
27%
76-90
Пропущено
29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
5
17%
4
33%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Забито
36
74
14 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 43
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
5
14%
10
14%
1-15
4
11%
10
14%
16-30
5
14%
11
15%
31-45
6
17%
16
22%
46-60
9
25%
10
14%
61-75
7
19%
17
23%
76-90
Пропущено
54
34
24 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
5
9%
2
6%
1-15
11
20%
7
21%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
5
9%
5
15%
46-60
10
19%
4
12%
61-75
15
28%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1
ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0
Результаты матчей
Волендам
ПСВ
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
6
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волендам
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
76
104
211
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
213
86
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
244
919
1810
325
1216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|67 - 27
|67
|2.
|0:0
|29
|18
|6
|5
|75 - 33
|60
|3.
|28
|17
|8
|3
|76 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|0:0
|29
|14
|10
|5
|48 - 22
|52
|6.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|7.
|0:0
|29
|11
|10
|8
|44 - 42
|43
|8.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 42
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|28
|9
|5
|14
|35 - 51
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|14.
|0:0
|29
|7
|7
|15
|32 - 58
|28
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|28
|4
|4
|20
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|0:0
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|41 - 12
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 13
|21
|10.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 26
|20
|11.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|29 - 23
|23
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 15
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|0:0
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8