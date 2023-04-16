Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Франческо Антонуччи нанес удар, но промахнулся очень сильно.

90' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Азар Торган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

87' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет ПСВ

86' Матч возобновлен

86' Тезе Джордан получил травму и заменен. Исмаэл Сайбари выходит на поле.

85' Gaetano Oristanio получил травму и заменен. Walid Ould-Chikh выходит на поле.

85' Тезе Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Gaetano Oristanio из команды Волендам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

84' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Рамальо Андре наказан за толчок Gaetano Oristanio

83' Удар от ворот произведет ПСВ

82' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

81' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет ПСВ

81' Ван Мигем Дарил не смог попасть в створ ударом издали

81' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Франческо Антонуччи из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Оооо... вот это был удар! Gaetano Oristanio должен был забить с этой позиции.

79' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Эйтинг Карел получил желтую карточку от судьи

77' Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Буур Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Удар от ворот произведет Волендам

75' Тактическая замена. Верман Хенк уходит с поля и его заменяет Франческо Антонуччи

74' Оооо... вот это был удар! Веерман Йоэй должен был забить с этой позиции.

74' Эль-Гази Анвар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Тезе Джордан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Азар Торган пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

71' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ван Мигем Дарил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

65' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Забив гол, Волендам сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

62' Г О О О О Л - Ван Мигем Дарил забивает с левой ноги!

62' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Gaetano Oristanio сделал результативную передачу.

61' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

61' О, нет. Из многообещающей позиции Gaetano Oristanio из команды Волендам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

60' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гутьеррес Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Веерман Йоэй бьет со штрафного в створ, но Филип Станкович держит все под контролем

56' Забив гол, Волендам сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

55' Игра в одни ворота сейчас. Волендам доминирует и владеет мячом

55' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника