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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 6678 Главный судья: Линдхут Аллард
Волендам
2:3
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
33' Гол
Де Йонг Люк
38' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
0:2
40' Гол
Тиль Гус
1:2
55' Гол
Мбуямба Ксавьер
1:3
58' Гол
Тиль Гус
2:3
61' Гол
Ван Мигем Дарил
72' Желтая карточка
Тезе Джордан
73' Желтая карточка
Де Йонг Люк
77' Желтая карточка
Эйтинг Карел
90'+5

Ход матча

33'
0:1
Де Йонг Люк
(Тиль Гус)
38'
 
Брэнтуэйт Джерред
40'
0:2
Тиль Гус
(Бакайоко Жоан)
55'
Мбуямба Ксавьер
(Эйтинг Карел)
1:2
58'
1:3
Тиль Гус
(Гутьеррес Эрик)
61'
Ван Мигем Дарил
(Ористанио Гаэтано)
2:3
69'
 
Эль-Гази Анвар
Бакайоко Жоан
69'
 
Азар Торган
Симонс Хави
72'
 
Тезе Джордан
73'
 
Де Йонг Люк
75'
Антонуччи Франческо
Верман Хенк
 
76'
 
Сангаре Ибрахим
Тиль Гус
76'
 
Силва Фабио
Де Йонг Люк
77'
Эйтинг Карел
 
85'
Walid Ould Chikh
Ористанио Гаэтано
 
86'
 
Сайбари Исмаэль
Тезе Джордан
86'
Бенамар Бенаисса
Буур Оскар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
31
Мбуямба
Ксавьер
2
Буур
Оскар
5
Мёркин
Дерри
7
Ван
Мигем
Дарил
8
Эйтинг
Карел
17
Твигт
Калвин
10
Ористанио
Гаэтано
9
Верман
Хенк
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Симонс
Хави
Волендам
5-4-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Волендам
ПСВ

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

Э
7:1
К
0:2
К
0:2
ПЛ
3:5
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 7 0.24
Мюрен Роберт 5 0.17
Верман Хенк 4 0.14
Эйтинг Карел 3 0.1
Мбуямба Ксавьер 3 0.1
Бенамар Бенаисса 2 0.07
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Lequincio Zeefuik 2 0.07
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Мирани Деймон 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Антонуччи Франческо 0 0
Флинт Джош 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 14 0.48
Де Йонг Люк 10 (1) 0.34
Гакпо Коди 9 (2) 0.31
Тиль Гус 9 0.31
Эль-Гази Анвар 7 0.24
Бакайоко Жоан 5 0.17
Веерман Йоэй 4 0.14
Сангаре Ибрахим 4 0.14
Силва Фабио 4 (1) 0.14
Гутьеррес Эрик 2 0.07
Обиспо Армандо 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Мбуямба Ксавьер 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Антонуччи Франческо 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Тиль Гус 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0

Результаты матчей

Волендам
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

9
11
Волендам
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ПСВ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
1

Волевые поражения

8
44
Волендам
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
ПСВ
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

17
55

Голы по времени матча

Забито

23
33
6 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
9%
5
15%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
3
13%
9
27%
31-45
4
17%
7
21%
46-60
6
26%
4
12%
61-75
7
30%
5
15%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
10
36%
9
38%
76-90

Забито

15
44
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
20%
5
11%
1-15
3
20%
7
16%
16-30
2
13%
4
9%
31-45
3
20%
10
23%
46-60
4
27%
6
14%
61-75
0
0%
12
27%
76-90

Пропущено

29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
4
14%
1
8%
1-15
5
17%
4
33%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Забито

38
77
14 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
5
13%
10
13%
1-15
4
11%
10
13%
16-30
5
13%
13
17%
31-45
7
18%
17
22%
46-60
10
26%
10
13%
61-75
7
18%
17
22%
76-90

Пропущено

57
36
26 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
5
9%
2
6%
1-15
11
19%
7
19%
16-30
10
18%
7
19%
31-45
6
11%
6
17%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
15
26%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1
ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0

Результаты матчей

Волендам
ПСВ

Точный счет

2:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
10
4
2
12
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
9
6
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
25
4
10
19
1.5
19
10
3
26
2.5
13
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 29 21 7 1 68 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 0:1 29 4 4 21 21 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 1:0 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
5.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
11.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 0:1 15 2 0 13 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 15 11 3 1 37 - 19 36
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 0:1 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Гронинген Пепи Рикардо 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 47%, ПСВ: 53%.
  • 95'
    Мёркин Дерри ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 94'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6678 болельщиков
  • Офсайд
    93'
    Силва Фабио из команды ПСВ в офсайде
  • 93'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 92'
    Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 92'
    Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Волендам начинает контратаку
    • 92'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Эль-Гази Анвар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 91'
      Франческо Антонуччи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 91'
      Исмаэл Сайбари из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Волендам: 43%, ПСВ: 57%.
    • 47'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 46'
      Мбуямба Ксавьер выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 46'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 42%, ПСВ: 58%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Твигт Калвин
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 43'
      Ван Мигем Дарил нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 43'
      Буур Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 41'
      Веерман Йоэй сделал ключевой пас для гола!
    • 40'
      Бакайоко Жоан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Тиль Гус из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 40'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Волендам: 42%, ПСВ: 58%.
    • 40'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      39'
      Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      38'
      Судья подбегает и показывает Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ отложенную желтую карточку за фол.
    • 38'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 37'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Плат Брайан наказан за толчок Симонс Хави
    • 35'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Волендам: 41%, ПСВ: 59%.
    • 34'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 34'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 34'
      Веерман Йоэй сделал ключевой пас для гола!
    • 33'
      Тиль Гус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота левой! Де Йонг Люк легко с этим справился!
    • 33'
      ПСВ начинает контратаку
    • 33'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Верман Хенк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ван Анхольт Патрик ошибается в защите.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      31'
      Волендам контролирует мяч.
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 41%, ПСВ: 59%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Gaetano Oristanio задерживает мяч рукой
    • 28'
      Гутьеррес Эрик выиграл воздушное противоборство у Мбуямба Ксавьер.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 28'
      Де Йонг Люк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 28'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 27'
      Верман Хенк из команды Волендам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 27'
      Gaetano Oristanio из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 26'
      Волендам контролирует мяч.
    • 25'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Твигт Калвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 43%, ПСВ: 57%.
    • 24'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 43%, ПСВ: 57%.
    • 20'
      Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 19'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 19'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Верман Хенк выиграл воздушное противоборство у Гутьеррес Эрик.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 16'
      Симонс Хави не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      16'
      Тиль Гус из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Мёркин Дерри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 50%, ПСВ: 50%.
    • 14'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 14'
      Буур Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 13'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Тезе Джордан наказан за толчок Gaetano Oristanio
    • 12'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 11'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 11'
      Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 11'
      Эйтинг Карел выиграл воздушное противоборство у Тиль Гус.
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Волендам: 49%, ПСВ: 51%.
    • 9'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Твигт Калвин наказан за толчок Симонс Хави
    • 8'
      Верман Хенк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Мёркин Дерри из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 7'
      Мёркин Дерри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Офсайд
      6'
      Верман Хенк из команды Волендам в офсайде
    • 5'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 29%, ПСВ: 71%.
    • 4'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Волендам начинает контратаку
    • 4'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 3'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 2'
      Шанс! Плат Брайан из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • Угловой
      1'
      Твигт Калвин из команды Волендам подал угловой справа.
    • 1'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волендам 2:3 ПСВ онлайн

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