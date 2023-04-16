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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 18324 Главный судья: Хиглер Деннис
Утрехт
1:0
Конец матча
Твенте
0'
24' Undefined phrase: football_event_
Стейн Сем
36' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
68' Undefined phrase: football_event_
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
70' Гол
Ван де Стрек Сандер
82' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+5

Ход матча

24'
 
Стейн Сем
36'
 
Мисиджан Вирджил
68'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
70'
Ван де Стрек Сандер
1:0
71'
Боздоган Джан
Йенсен Виктор
 
72'
Дост Бас
Дувикас Анастасиос
 
76'
 
Садилек Михал
Стейн Сем
76'
 
Манфред Угалде
Влап Михел
77'
Дескотт Антони
Бауссайд Отман
 
82'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
88'
Тер Авест Хидде
Тоорнстра Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Де
Кейзер
Фабиан
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
8
Брауэрс
Люк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
14
Стейн
Сем
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Утрехт
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Твенте

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

32 матча

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2.12
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

61
35

Голов в среднем за матч

1.91
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 14 (2) 0.48
Дост Бас 8 0.28
Ван де Стрек Сандер 8 0.28
Бауссайд Отман 3 0.1
Бут Тейлор 2 0.07
Боздоган Джан 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Клейбер Шон 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Ван дер Хорн Майк 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 9 0.31
Ван Волфсвинкель Рикки 8 (3) 0.28
Бренет Джошуа 6 0.21
Мисиджан Вирджил 6 0.21
Стейн Сем 6 0.21
Манфред Угалде 6 0.21
Смал Гийс 1 0.03
Проппер Робин 1 0.03
Влап Михел 1 0.03
Садилек Михал 1 0.03
Цолис Христос 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Меес Хилгерс 1 0.03
Зерруки Рамиз 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Брауэрс Люк 4 0
Бут Тейлор 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 7 0
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Мисиджан Вирджил 4 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Бренет Джошуа 2 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Твенте
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
7
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

26
37
Утрехт
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Твенте
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

32
44

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
38%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Забито

29
37
11 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
4
14%
6
16%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
28%
5
14%
61-75
9
31%
5
14%
76-90

Пропущено

30
6
15 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
1
17%
16-30
9
30%
0
0%
31-45
3
10%
2
33%
46-60
4
13%
1
17%
61-75
8
27%
2
33%
76-90

Забито

44
49
16 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 20
6 Не забивали 6
7
16%
8
16%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
11
25%
8
16%
61-75
13
30%
30%
9
18%
76-90

Пропущено

43
22
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
5
12%
2
9%
1-15
2
5%
3
14%
16-30
14
33%
3
14%
31-45
4
9%
5
23%
46-60
6
14%
6
27%
61-75
12
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1

Результаты матчей

Утрехт
Твенте

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
12
2
1
14
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
10
4
1.5
2
13
4
10
2.5
1
14
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
13
16
1.5
14
15
5
24
2.5
9
20
3
26
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 29 21 7 1 68 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 0:1 29 4 4 21 21 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 1:0 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
5.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
11.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 0:1 15 2 0 13 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 15 11 3 1 37 - 19 36
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 0:1 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Гронинген Пепи Рикардо 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • 94'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 93'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 92'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 91'
    Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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