Тур: 29. Стадион: Галгенваард. Зрители: 18324 Главный судья: Хиглер Деннис
0'
24' Undefined phrase: football_event_Стейн Сем
36' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
68' Undefined phrase: football_event_Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
70' ГолВан де Стрек Сандер
82' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
90'+5
Ход матча
24'
36'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Твенте
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
32 матча
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
2.12
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
61
35
Голов в среднем за матч
1.91
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|14 (2)
|0.48
|Дост Бас
|8
|0.28
|Ван де Стрек Сандер
|8
|0.28
|Бауссайд Отман
|3
|0.1
|Бут Тейлор
|2
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|Силла Мусса
|1
|0.03
|Йенсен Виктор
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Редан Дайшон
|1
|0.03
|Дескотт Антони
|1
|0.03
|Юнес Амин
|0
|0
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|9
|0.31
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (3)
|0.28
|Бренет Джошуа
|6
|0.21
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.21
|Стейн Сем
|6
|0.21
|Манфред Угалде
|6
|0.21
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Влап Михел
|1
|0.03
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Бут Тейлор
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|7
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Твенте
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
7
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
26
37
Утрехт
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Твенте
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
32
44
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
38%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Забито
29
37
11 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
4
14%
6
16%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
28%
5
14%
61-75
9
31%
5
14%
76-90
Пропущено
30
6
15 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
1
17%
16-30
9
30%
0
0%
31-45
3
10%
2
33%
46-60
4
13%
1
17%
61-75
8
27%
2
33%
76-90
Забито
44
49
16 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 20
6 Не забивали 6
7
16%
8
16%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
11
25%
8
16%
61-75
13
30%
30%
9
18%
76-90
Пропущено
43
22
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
5
12%
2
9%
1-15
2
5%
3
14%
16-30
14
33%
3
14%
31-45
4
9%
5
23%
46-60
6
14%
6
27%
61-75
12
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1
Результаты матчей
Утрехт
Твенте
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
312
122
114
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
104
213
410
114
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1316
1415
524
920
326
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|21
|7
|1
|68 - 27
|70
|2.
|29
|19
|5
|5
|78 - 35
|62
|3.
|28
|17
|8
|3
|76 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|6.
|29
|14
|9
|6
|48 - 23
|51
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 42
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|28
|9
|5
|14
|35 - 51
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|14.
|29
|7
|6
|16
|34 - 61
|27
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|0:1
|29
|4
|4
|21
|21 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|1:0
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|41 - 12
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|10.
|14
|6
|1
|7
|22 - 29
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|0:1
|15
|2
|0
|13
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|37 - 19
|36
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8