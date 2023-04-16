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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
0:2
Перерыв
Витесс
0'
0:1
25' Гол
Беро Матуш
0:2
28' Гол
Козловски Кацпер

Ход матча

25'
0:1
Беро Матуш
(Ван Гинкел Марко)
28'
0:2
Козловски Кацпер
(Санкох Мохамед)
40'
Маркеш Педру
Маттссон Магнус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Витесс
22.00
9.10
3.62
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
21
Сиссоко
Ибрагим
I
19
Димата
Ландри
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
17
Козловски
Кацпер
9
Санкох
Мохамед
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Витесс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.73

Среднее время на гол

61
123

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 8 (2) 0.28
Таннан Уссама 6 0.21
Маркеш Педру 5 0.17
Тавшан Элаис 3 0.1
Маттссон Магнус 3 0.1
Маркес Иван 3 0.1
Эль-Каруани Суфьян 2 0.07
Сиссоко Ибрагим I 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Сандлер Филипп 1 0.03
Шоне Лассе 1 0.03
Брюин Джорди 1 0.03
Мусаба Антони 1 0.03
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0
Пропер Дирк 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.21
Беро Матуш 5 (1) 0.17
Виттек Максимилиан 3 0.1
Бялек Бартош 3 0.1
Gabriel Vidovic 3 0.1
Козловски Кацпер 2 0.07
Санкох Мохамед 2 0.07
Фредериксен Николай 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Аркус Карлан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Тронстад Сондре 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03
Мёленстен Мелле 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 8 0
Таннан Уссама 6 1
Маркес Иван 5 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 8 1
Тронстад Сондре 4 1
Беро Матуш 5 0
Аркус Карлан 2 1
Козловски Кацпер 3 0
Фламинго Райан 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

13
10
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Витесс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

12
11
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Витесс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
19

Волевые поражения

25
21

Голы по времени матча

Забито

25
17
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
7
28%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
10
40%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
4
27%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
1
8%
8
31%
61-75
1
8%
4
15%
76-90

Забито

37
32
13 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
5%
1
3%
1-15
4
11%
7
22%
16-30
7
19%
7
22%
31-45
8
22%
5
16%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
13
35%
6
19%
76-90

Пропущено

30
47
16 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
6
20%
7
15%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
6
20%
10
21%
31-45
6
20%
4
9%
46-60
5
17%
10
21%
61-75
3
10%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0
Витесс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2
Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Витесс

Точный счет

1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
11
17
7
21
2.5
2
26
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 28 20 7 1 67 - 27 67
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 0:2 29 7 14 8 37 - 32 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 2:0 29 7 9 13 34 - 47 30
14.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
15.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
5.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 0:2 15 3 9 3 25 - 20 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 2:0 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 0:2 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 2:0 15 4 4 7 18 - 22 16
11.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Гронинген Пепи Рикардо 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Витесс
    22.00
    9.10
    3.62
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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