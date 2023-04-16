Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мохамед Санкох наказан за толчок Крамер Йорис

41' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Матч возобновлен

40' Маттссон Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Димата Ландри

38' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

35' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Виттек Максимилиан из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оооо... вот это был удар! Тавшан Элаис должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Тавшан Элаис . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силлессен Яспер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Мохамед Санкох сделал результативную передачу.

28' Мохамед Санкох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Мохамед Санкох выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Тавшан Элаис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Беро Матуш из команды Витесс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

25' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Маркес Иван выиграл воздушное противоборство у Мохамед Санкох.

24' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

24' Мохамед Санкох успешно блокирует удар.

24' Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку

23' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Маркес Иван выиграл воздушное противоборство у Мохамед Санкох.

17' Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Маттссон Магнус

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

11' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Крамер Йорис выиграл воздушное противоборство у Мохамед Санкох.

9' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

8' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Витесс

5' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде

3' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мохамед Санкох задерживает мяч рукой

1' Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля