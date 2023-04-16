Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Ryan Flamingo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Маркеш Педру не смог попасть в створ ударом издали

85' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Удар от ворот произведет Витесс

83' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Тавшан Элаис получил желтую карточку от судьи

82' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Тактическая замена. Ван Гинкел Марко уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек

81' Тактическая замена. Мохамед Санкох уходит с поля и его заменяет Тронстад Сондре

81' Шанс! Мохамед Санкох из команды Витесс пробил головой, но мимо

80' Димата Ландри получил желтую карточку от судьи

80' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

79' Ryan Flamingo из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

78' Мохамед Санкох получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мохамед Санкох и попал в каркас ворот!

75' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Витесс

73' Тавшан Элаис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

73' Ryan Flamingo ошибается в защите.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

70' Г О О О О Л - Пропер Дирк забивает ударом с левой ноги!

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Маркеш Педру получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Матч возобновлен

70' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

68' Г О О О О Л - Ван Рой Барт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

68' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Маркес Иван выиграл воздушное противоборство у Мохамед Санкох.

66' Маркес Иван выиграл воздушное противоборство у Мохамед Санкох.

65' Удар от ворот произведет Витесс

65' Шоне Лассе бьет со штрафного в створ, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

63' Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи

63' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

63' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

60' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Мохамед Санкох нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Витесс

59' Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде

59' Близко! Беро Матуш нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

57' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

57' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Крамер Йорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Витесс

51' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку

50' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника