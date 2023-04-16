Тур: 29. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12500 Главный судья: Камфуис Йочем
1:4
Конец матча
0'
0:1
25' ГолБеро Матуш
0:2
28' ГолКозловски Кацпер
63' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
0:3
68' Гол в свои воротаВан Рой Барт
1:3
70' ГолПропер Дирк
70' Желтая карточкаМаркеш Педру
70' Желтая карточкаСанкох Мохамед
72' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
76' Желтая карточкаДимата Ландри
82' Желтая карточкаТавшан Элаис
1:4
83' ГолФламинго Райан
90'+4
Ход матча
25'
0:1
28'
68'
0:3
70'
1:3
70'
70'
76'
82'
83'
1:4
88'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Витесс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
0.73
Среднее время на гол
61
123
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|8 (2)
|0.28
|Таннан Уссама
|6
|0.21
|Маркеш Педру
|5
|0.17
|Тавшан Элаис
|3
|0.1
|Маттссон Магнус
|3
|0.1
|Маркес Иван
|3
|0.1
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.07
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Сандлер Филипп
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Пропер Дирк
|1
|0.03
|Мусаба Антони
|1
|0.03
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.21
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.17
|Виттек Максимилиан
|3
|0.1
|Бялек Бартош
|3
|0.1
|Gabriel Vidovic
|3
|0.1
|Фламинго Райан
|3
|0.1
|Козловски Кацпер
|2
|0.07
|Санкох Мохамед
|2
|0.07
|Фредериксен Николай
|2
|0.07
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|8
|0
|Таннан Уссама
|6
|1
|Маркес Иван
|5
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Беро Матуш
|5
|0
|Аркус Карлан
|2
|1
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
15
10
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Витесс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
12
11
НЕК Неймеген
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Витесс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
21
Волевые поражения
27
21
Голы по времени матча
Забито
27
20
6 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
7%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
10
37%
6
30%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
5
22%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
4
27%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
1
8%
8
31%
61-75
1
8%
4
15%
76-90
Забито
39
35
13 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
2
5%
1
3%
1-15
4
10%
9
26%
16-30
7
18%
7
20%
31-45
8
21%
5
14%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
13
33%
7
20%
76-90
Пропущено
33
49
18 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
6
18%
7
14%
1-15
6
18%
6
12%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
6
18%
4
8%
46-60
5
15%
12
24%
61-75
4
12%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0
Витесс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2
Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Витесс
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:0
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
69
68
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
105
311
69
311
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
209
920
1217
722
326
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|67 - 27
|67
|2.
|0:0
|29
|18
|6
|5
|75 - 33
|60
|3.
|28
|17
|8
|3
|76 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|0:0
|29
|14
|10
|5
|48 - 22
|52
|6.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|7.
|0:0
|29
|11
|10
|8
|44 - 42
|43
|8.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 42
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|28
|9
|5
|14
|35 - 51
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|14.
|0:0
|29
|7
|7
|15
|32 - 58
|28
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|28
|4
|4
|20
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|0:0
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|41 - 12
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 13
|21
|10.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 26
|20
|11.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|29 - 23
|23
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 15
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|0:0
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8