Тур: 29. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:2
Перерыв
Ход матча
24'
0:1
42'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
61
Вита
Реми
11
Гладон
Пол
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2.8
3.4
Среднее время на гол
32
26
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
2
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
45
42
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.31
|Кордоба Иньиго
|5
|0.17
|Tijjani Noslin
|5
|0.17
|Гладон Пол
|4
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.1
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|0.38
|Одгор Йенс
|9
|0.31
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.21
|Де Вит Дани
|5
|0.17
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Керкез Милош
|3
|0.1
|Де Вит Меес
|2
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.07
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Лахдо Майкель
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
АЗ Алкмаар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
11
4
Фортуна Ситтард
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
АЗ Алкмаар
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
12
24
Фортуна Ситтард
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
АЗ Алкмаар
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
23
28
Голы по времени матча
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
21%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
4
21%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
8
42%
5
20%
76-90
Пропущено
23
16
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
7
30%
1
6%
61-75
8
35%
5
31%
76-90
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
8
44%
3
12%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
4
21%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
6
23%
3
16%
31-45
7
27%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
27%
5
26%
76-90
Забито
37
50
13 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
6
16%
4
8%
1-15
2
5%
11
22%
16-30
5
14%
13
26%
31-45
3
8%
7
14%
46-60
5
14%
7
14%
61-75
16
43%
8
16%
76-90
Пропущено
49
35
16 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
2
4%
8
23%
1-15
6
12%
3
9%
16-30
8
16%
7
20%
31-45
11
22%
4
11%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
15
31%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
14 раз 50%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
77
77
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
410
68
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
271
1117
1315
325
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|70 - 27
|70
|2.
|29
|19
|5
|5
|78 - 35
|62
|3.
|2:0
|29
|18
|8
|3
|78 - 28
|62
|4.
|2:0
|29
|17
|6
|6
|55 - 32
|57
|5.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|6.
|29
|14
|9
|6
|48 - 23
|51
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 42
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|0:2
|29
|9
|5
|15
|35 - 53
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|14.
|29
|7
|6
|16
|34 - 61
|27
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|0:2
|29
|5
|10
|14
|25 - 48
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|29
|4
|4
|21
|21 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|43 - 12
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|2:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|10.
|14
|6
|1
|7
|22 - 29
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|12.
|0:2
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 15
|31
|3.
|2:0
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|0:2
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|0:2
|14
|2
|1
|11
|10 - 31
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|11 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8